El PRIAN, Claudio X. y los intelectuales llevan ya años rogándole a MC que se les una

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– ​​”Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo al aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”.

Con esta propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la oposición ha vuelto a suplicar a Movimiento Ciudadano que se les una para poder hacer frente al oficialismo, cuya candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha mantenido a lo largo de la campaña en el primer lugar de las preferencias electorales con una ventaja de hasta 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, quien sólo ha visto reducir su distancia con Álvarez Máynez, el abanderado emecista a la Presidencia.

El llamado de “Alito” Moreno se da 15 días después de que Jorge Álvarez Máynez respondiera a las propuestas que han hecho tanto el dirigente priista como el del PAN, Marko Cortés Mendoza, de bajarse de la contienda presidencial y apoyar a Xóchitl. “Percibo una ligera desesperación de la alianza PRI-PAN. ¿Ya les habrán informado que van a quedar en tercer lugar? Les repito: si lo importante es que no gane Morena, su declinación es bienvenida con una condición. Que ‘Alito’ y Marko renuncien. Y también a sus pluris”, los retó Máynez el pasado 30 de abril.

Y “Alito” le tomó la palabra. Por medio de un mensaje público, el dirigente priista —cuya gestión ha estado marcada por acusaciones de corrupción y por el declive histórico del PRI— puso su candidatura y su dirigencia sobre la mesa a cambió del respaldo de Máynez al “voto útil”. Máynez le reviró instantes después: “De entrada renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio debería ocuparlo una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia”.

Este último llamado de Moreno Cárdenas se da un día después de una confusa declaración del emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, quien al ser cuestionado por la periodista Azucena Uresti sobre si Máynez debería declinar a favor de Xóchitl, sostuvo:​​ “Si está interesado en hacer esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con eso hasta el final pues se lo habríamos de respetar”.

Las palabras del hijo del candidato presidencial del PRI del mismo nombre, asesinado en 1994, han sido empleadas por integrantes del bloque opositor para insistir a Máynez que decline. “Ya lo dijo Luis Donaldo con todas sus letras, votar por MC es desperdiciar tu voto. Concentremos todos los votos en Xóchitl”, escribió por ejemplo el expresidente panista Vicente Fox. “Que Álvarez Máynes decline o que la gente vote con plenitud de conciencia; porque por encima de los partidos políticos hay un bien superior que se llama México”, señaló a su vez, Emilio Álvarez Icaza, que llegó al Congreso de la mano del PAN y PRD para después llamarse “Senador independiente”.

Alito: ¿Y tu nieve? Gracias por confirmar que ya los rebasamos. Ahora tienes dos opciones: 1. Renunciar ya, con dignidad.

El llamado de la oposición para que Máynez decline a favor de su candidata es un escenario que se buscó construir, sin éxito, en 2018 ante el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador en esa contienda. Se sabe que empresarios como Claudio X. González, German Larrea, Alejandro Ramírez, entre otros, pidieron incluso al entonces Presidente Enrique Peña Nieto que interviniera para que José Antonio Meade, el candidato priista de ese proceso, declinara a favor de Ricardo Anaya, el candidato del PAN, PRD y MC.

El propio Peña Nieto lo confirmó en entrevista con el periodista Mario Maldonado en su libro Confesiones desde el exilio (Planeta): “Sí me llegaron a insinuar algunos empresarios que bajara a Meade, que declinara por Anaya”. Y añadió: “Evidentemente no iba a dejar a mi candidato para apoyar a Anaya […] La verdad de las cosas es que la elección ya la tenía ganada López Obrador. Muchos me recriminan porque querían que evitara a toda costa que ganara, pero ¿qué querían que hiciera?”.

Esos mismos sectores son los que seis años después han pedido a Máynez declinar a favor de Xóchitl, sobre todo ante el nulo crecimiento que ha tenido en las preferencias electorales la candidata de la derecha.

Aunque no sólo ha salido “Alito” o Marko Cortés. Los Intelectuales afines al bloque opositor han pedido a Máynez declinar. Lo mismo ha hecho el empresario Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza entre PRI, PAN y PRD, quien en su cuenta de X ha reposteado las voces de quienes urgen la declinación de MC a favor de Xóchitl. Él mismo lo ha pedido:

“En MC no acaban de entender que la del 2 de junio no es una elección cualquiera. En 2024 enfrentamos la amenaza de Morena, AMLO y Sheinbaum que pretenden aniquilar la democracia y la libertad en México. Para enfrentar esa amenaza, la ciudadanía ha reclamado y reclama una amplia unidad opositora”, escribió el 1 de mayo el empresario. “MC, recapaciten. Llevamos 4 años pidiéndoselos. Álvarez Máynez, declina. Es por el bien de México”.

En efecto, desde el proceso electoral de 2021, en el que la oposición arrebató la mitad de la Ciudad de México al oficialismo, Claudio X. González ha sido el primero en presionar a Movimiento Ciudadano y a su líder máximo Dante Delgado para que se sumen en un solo frente amplio opositor. “En términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo”. Con esta premisa el empresario insistió en la necesidad de conformar una gran coalición para 2024, en la que contempló a Movimiento Ciudadano, quien desde entonces le ha dicho una y otra vez que no a su propuesta.

De hecho, a las reuniones en la casa de Claudio X. González para conformar la que primero sería la Alianza Va por México, acudieron Clemente Castañeda y Samuel Alvarez, entonces presidente y secretario general de MC. Pese a ello, el partido naranja optó por no ir con PRI, PAN y PRD. Desde entonces, ha existido la presión para que se una a ellos, que ha llevado a Claudio X. incluso a amenazar a Dante Delgado con “atenerse a las consecuencias” y a su militancia emecista a deponer a su líder máximo.

Nada de eso le ha funcionado a Claudio X. González ni al PRI, PAN y PRD.

La razón de la negativa se explica, en parte, a los números que obtuvo MC en el proceso electoral de 2018 cuando se alió al PAN y PRD para abanderar a Ricardo Anaya. El propio Dante Delgado reconoció en diciembre de 2022 que en 2018 tuvieron “un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política”. Los mismos números de las votaciones confirman esto.

Cuando MC abrazó la alianza con el PAN y el PRD en 2018 apenas si obtuvo un millón 10 mil 734 votos, cuando seis años antes alcanzó con Andrés Manuel López Obrador su mejor votación en una elección presidencial con dos millones 128 mil 671 sufragios.

Incluso en las elecciones intermedias, en las que hay una menor participación, Movimiento Ciudadano ha tenido más votos que los que logró de la mano del PAN y el PRD. En 2015, de acuerdo con los cómputos distritales, tuvo dos millones 431 mil 923 votos y en 2021, ya separado de su alianza con el panismo y el perredismo, registró su mejor votación hasta ahora con tres millones 430 mil 507 votos.

Lo que muestran ahora las encuestas exhibe que en la que será su primera elección presidencial en solitario el ir solo podría darle mejores réditos a MC que declinar por Xóchitl Gálvez, una candidata que desde noviembre no ha podido acortar la distancia que le saca Claudia Sheinbaum, y que por el contrario ha tenido que lidiar, ahora, con un tercer lugar que cada vez se le acerca más.

