Alice Munro, escritora y maestra de relato corto contemporáneo, fallece a los 92 años

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– La canadiense Alice Munro, galardonada con el Nobel de Literatura en 2013, falleció anoche a los 92 años.

De acuerdo con los primeros reportes, Alice Munro habría muerto en Port Hope, cerca del lago Ontario, Canadá, en una residencia especial para adultos mayores, ya que padecía demencia; sin embargo, hasta ahora, se desconocen las causas de su deceso.

Nacida el 10 de julio de 1931 en Wingham, Ontario, Munro creció en el campo. Su padre, Robert Eric Laidlaw, criaba zorros y aves de corral, mientras que su madre era maestra en un pequeño pueblo.

Today we say goodbye to #AliceMunro, a Canadian icon whose legacy lives on within our walls.

Along with readers around the world, we send our deepest condolences to the Munro family.

A full tribute can be found on our Facebook and Instagram pages. pic.twitter.com/Kq4UQvVjn3

— Munro's Books (@MunrosBooks) May 14, 2024