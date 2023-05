Neuralink, de Musk, anuncia permiso de EU para probar implantes cerebrales en humanos

París, 27 de mayo (RFI).– “El reclutamiento para ensayos clínicos aún no está abierto”, ha precisado la empresa californiana en su cuenta de Twitter pero resaltó un “primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas“.

Neuralink diseña dispositivos conectados que se implantan en el cerebro para comunicarse con los ordenadores directamente mediante el pensamiento. En principio están pensados para ayudar a personas con parálisis o enfermedades neurológicas.

La empresa quiere que estos implantes sean lo bastante seguros y fiables como para que se puedan utilizar como cirugía electiva: la gente podría pagar unos miles de dólares para dotar a su cerebro de potencia informática.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023