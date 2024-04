Las protestas en EU muestran el poder político de estudiantes previo a las elecciones

Por Cristóbal Vásquez

Estados Unidos, 30 de abril (RFI).– La estatua de George Washington estaba arropada por una kefia y una bandera de Palestina. Alrededor había carpas de estudiantes en una de las plazoletas principales de la universidad que lleva el nombre del libertador estadounidense.

“Free, free Palestine… free, free, free Palestine”: “Palestina libre” cantaban estudiantes, musulmanes, judíos, católicos, y de diferentes partes del mundo que se tomaron la plaza de la Universidad George Washington, después de que Columbia propagara esta forma de protesta en más de 60 universidades del país y en otras más de Inglaterra, Francia, Japón, Australia y Canadá.

“Estas protestas no tienen precedente en cuanto a la escala, el número y la expansión que han tenido”, dice Samar Saeed, palestina estadounidense que estudia un doctorado en Historia en la Universidad de Georgetown, y que se unió a este campamento el primer día.

Para Samar, las y los estudiantes saben que tienen el poder, que pueden detener la actividad de las instituciones, que tienen la libertad de protestar y exigir que se protejan sus derechos como lo dice la Constitución. “Ellos le están mostrando a la sociedad que Estados Unidos ha invadido muchos países en nombre de la libertad de expresión y la democracia, pero ahora los estudiantes están siendo censurados y reprimidos por expresar su rechazo a Israel”, expresa. “Los estudiantes se cuestionan por qué están siendo arrestados, encarcelados y hay tanta represión, si sólo están criticando el genocidio actual”, agrega Samar.

Day Three of snipers at Indiana University with admin escort for the Gaza encampment pic.twitter.com/jy28L9ElEI

REPRESIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES

En el primer día de protesta en George Washington hubo policías armados en los techos de los edificios cercanos a la universidad. Una situación similar se presentó en la Universidad de Indiana, donde hubo francotiradores durante los primeros días de protesta.

En esa línea, unidades de contraterrorismo de la Policía de Nueva York han estado presentes en la Universidad de Columbia a pedido de la administración; y la Universidad de Texas en Austin hizo un despliegue amplio de fuerzas policiales estatales para tratar de acabar con los campamentos y arrestar a los que se resistieran.

A la fecha las autoridades han arrestado al menos 900 estudiantes y profesores en todo el país, según cálculos del Washington Post. De hecho, ha llamado mucho la atención el arresto de la candidata presidencial por el Partido Verde, Jill Stein, por protestar contra el genocidio en la Universidad de Washington de la ciudad de St Louis. Además, en redes sociales se ha podido ver cómo profesoras han terminado arrestadas por apoyar a las y los estudiantes, como le pasó a Caroline Fohlin, profesora de Economía y Noëlle McAfee, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Emory en Atlanta.

A 53 estudiantes que participan en los campamentos les cancelaron la vivienda subsidiada en los campus y en algunos casos como en Barnard Collegue, les dieron apenas 15 minutos para sacar las sus pertenencias de los apartamentos.

Over 100 students and community members violently arrested at the WashU encampment tonight, including Jill Stein who was brutalized by a police bicycle. pic.twitter.com/xwhoQjOWqe

Algo similar les ha ocurrido a estudiantes de la Universidad George Washington que cuando salieron de la cárcel se encontraron con que no tenían dónde dormir porque los habían evacuado de sus apartamentos. En ciudades tan costosas y donde la vivienda es tan limitada, la renta es una herramienta de intimidación.

Para estudiantes migrantes que dependen de la visa estudiantil para permanecer en Estados Unidos, hay constantes amenazas por parte de políticos para revocarles su visa.

El Senador Marco Rubio, republicano de Florida, dijo que presentará un proyecto de Ley para exigir a la administración de Joe Biden que revoque visas de cualquier visitante extranjero que apoye “activamente” a Hamás. Rubio, quien ha recibido más de un millón de dólares en donaciones a su campaña por parte del lobby israelí, afirmó que promoverá otra Ley para quitar fondos federales a universidades que no repriman protestas que apoyen “actividades terroristas”.

Por su parte, el presidente del Congreso Mike Johnson viajó hasta el campus de Columbia a dar un discurso al frente de las y los estudiantes, pidió la renuncia de la presidenta de la Universidad, Minouche Shafik, por no ser lo suficientemente fuerte contra los supuestos ataques antisemitas de las y los estudiantes.

Colleges tolerating antisemitism on their campuses shouldn’t receive another dime from the American taxpayers. pic.twitter.com/eNarLNhK96

“Es detestable, Columbia ha permitido que estos agitadores y radicales sin Ley se empoderen. Si esto no se contiene rápidamente, y si estas amenazas e intimidaciones no se detienen, llegará el momento adecuado para la Guardia Nacional. Debemos restaurar el orden en estos campuses”, dijo Johnson, entre abucheos de los estudiantes.

Cabe mencionar que tras el arresto de 108 estudiantes en la Universidad de Columbia que desató esta ola de protestas en todo el país, el jefe de patrulla del NYPD, John Chell, le dijo al periódico estudiantil The Columbia Spectator que “los estudiantes que fueron arrestados estaban en paz, no ofrecieron resistencia alguna y estaban expresando lo que querían decir de manera pacífica”.

“La censura y la vigilancia está en todas partes por eso mucha gente tiene que cubrirse el rostro. Yo misma ya estoy en Canary Mision. Intentan mostrarnos de manera negativa y eso sucede tanto en Internet como en la vida real”, dice Iklil Bouhmouch, estudiante de Georgetown que participó en el campamento de la Universidad George Washington, donde hasta la fecha han suspendido y arrestado a nueve estudiantes.

Canary Mission es una página web difícil de rastrear que crea perfiles públicos de las y los estudiantes, activistas, profesores y organizaciones que apoyan la liberación de Palestina y critican a Israel en su ocupación y campaña militar en Gaza. Un estilo de lista negra, como en las épocas del mccarthismo que tiene como objetivo perfilar socialmente y perjudicar el futuro profesional de estas personas y organizaciones.

We cannot allow the lawlessness we’ve seen recently on college campuses.

Congress will take action to protect Jewish students and hold these pro-Hamas protestors accountable. pic.twitter.com/uItxqD051a

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 29, 2024