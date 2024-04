Netanyahu promete invadir Rafah “con o sin acuerdo”; siguen conversaciones con Hamás

Por Tia Goldenberg

TEL AVIV, 30 de abril (AP).— El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometió el martes a lanzar una incursión sobre Rafah, la ciudad del sur de Gaza en la que cientos de miles de palestinas y palestinos se refugian de una guerra que dura ya siete meses, mientras las negociaciones para un alto al fuego entre las autoridades israelíes y Hamás parecen cobrar fuerza.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron horas antes de la llegada del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel para avanzar en el diálogo para una tregua, en la que parece ser una de las rondas de contactos más serias entre los dos bandos desde el inicio del conflicto. El objetivo del acuerdo es liberar a los rehenes, llevar cierto alivio al sitiado enclave, y evitar una ofensiva en Rafah que podría causar daños a la población civil.

Hablando ante un grupo de familias en duelo y de una organización que representa a parientes de cautivos retenidos por los insurgentes, Netanyahu dijo que Israel entrará en Rafah para destruir a los batallones de Hamás que quedan allí, con independencia de que se alcance una tregua o no.

You have to hear this to believe this. pic.twitter.com/msPDwc3H7t

“La idea de que pararemos la guerra antes de conseguir todos sus objetivos está fuera de lugar”, dijo el líder israelí, según un comunicado de su oficina. “Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí —con o sin acuerdo— para lograr la victoria total”.

Netanyahu ha enfrentado a la presión de sus socios de Gobierno nacionalistas para no seguir adelante con un acuerdo que podría impedir la invasión de Rafah, que según afirma, es el último bastión del grupo insurgente. Su mandato podría verse amenazado si accede a un pacto porque los miembros más conservadores de su ejecutivo han exigido un ataque contra la ciudad.

Pero con más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de la Franja refugiados allí, la comunidad internacional, incluyendo el principal aliado de Israel, Estados Unidos, ha dado la voz de alarma sobre cualquier ofensiva que ponga en peligro a las y los civiles.

I met with Sigrid Kaag, the @UN Senior Coordinator for Gaza, to hear directly what progress has been made on getting aid into Gaza and where more needs to be done. We are committed to accelerating and sustaining aid to Gaza. pic.twitter.com/OoujqpLwfs

No estuvo claro si las declaraciones de Netanyahu estaban pensadas para calmar a sus socios de coalición o si incluirían en un posible acuerdo con Hamás.

Netanyahu se dirigió al Foro Tikva, un pequeño grupo de familiares de rehenes distinto al grupo principal que ha indicado que prefiere ver a Hamás aplastado antes que la libertad de sus seres queridos. Las familias y sus partidarios se han manifestado por miles cada semana para pedir un acuerdo que devuelva a los rehenes a casa, alegando que deberían tener prioridad sobre la acción militar.

El acuerdo que se está discutiendo —mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar— contemplaría la liberación de docenas de rehenes a cambio de un alto al fuego de seis semanas en una fase inicial, según un funcionario egipcio y la prensa israelí. Cientos de palestinos presos en cárceles israelíes también quedarían libres.

Today I met with families from Gaza. I heard the suffering that they and their loved ones continue to endure. Some killed or wounded, others displaced.

We are working tirelessly to get more aid to people in Gaza and secure an immediate ceasefire and release of hostages.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 30, 2024