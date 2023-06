Amazon paga multa en EU de 25 mdd por almancenar datos de menores a través de “Alexa”

Washington, 1 de junio (AP).— Amazon aceptó el miércoles pagar una multa civil de 25 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) de haber violado una ley de privacidad infantil y engañar a los padres al mantener durante años la voz y los datos de ubicación de los menores registrados por su popular asistente de voz Alexa.

Por otra parte, la compañía acordó pagar 5.8 millones de dólares en reembolsos a los clientes por presuntas violaciones de la privacidad relacionadas con su timbre con cámara Ring.

La acción relacionada con Alexa ordena a Amazon revisar sus prácticas de eliminación de datos e imponer medidas de privacidad más estrictas y transparentes. También obliga al gigante tecnológico a eliminar ciertos datos recopilados por su asistente digital conectado a internet, que la gente usa para todo, desde conocer el clima hasta jugar y escuchar música.

