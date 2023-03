Amazon despedirá a 9 mil empleados en las próximas semanas; suma 27 mil bajas en 2023

NUEVA YORK (AP) — Amazon eliminará otros nueve mil empleos en las próximas semanas, anunció el lunes el CEO Andy Jassy en un memorándum al personal.

Sería la segunda mayor ronda de despidos en la historia de la compañía, encima de los 18 mil anunciados en enero.

JUST IN:

Amazon $AMZN CEO Andy Jassy emailed this to employees today about the company laying off an additional 9,000 employees pic.twitter.com/uPo8dLBSbs

— StockMKTNewz – Evan (@StockMKTNewz) March 20, 2023