ENTREVISTA¬ “Todas estamos expuestas a enfrentar violencia de género”: Maira Colín

Ciudad de México, 26 de abril (SinEbargo).- La escritora mexicana Maira Colín platicó con SinEmbargo sobre su poemario Nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre (Espina Dorsal), obra en la que aborda el tema de la violencia de género y sus implicaciones.

“Ese texto nace, digamos, de la necesidad de poner esto en algún lugar, esta experiencia en algún sitio y pues bueno, inicia la escritura de una serie de poemas que realmente no eran proyectos, era esta forma casi terapéutica y conforme, fui desarrollándolo, y me di cuenta que tenía muchas emociones alrededor de este ejercicio de escritura, una de ellas era la vergüenza que te da estar, de pronto, en el reconocimiento de que estabas en una relación de violencia y cómo piensas que a ti no te va a pasar”, explicó en entrevista para este medio.

“Todas y todos estamos expuestos a estar en una experiencia de ese tipo”, advirtió.

En este sentido, la escritora compartió que a partir de la publicación de Nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre se le han acercado muchas personas que han pasado por situaciones similares.

Asimismo apuntó que con esta obra, que cobijó la transición de cada una de las etapas que conllevó aceptar que estuvo en una situación de violencia, le terminó brindando fortaleza y un acompañamiento indescriptible por parte de aquellas personas que vivieron algo similar.

“Hay como una comunicación casi no verbal con quien atraviesa este tipo de situaciones y hay una mano ahí sosteniendo, o muchas manos sosteniendo, incluso brindando esperanza de que, a lo mejor, el futuro no es para nada promisorio, pero es posible, porque estando en una situación de este tipo la incertidumbre es absoluta en todo sentido”.

Además, expuso que la potencia que emana a partir de trabajar en sí misma después de haber vivido en una situación de violencia es apabullante. “Es algo hermoso, o sea, saber que la fortaleza no es la única manera que en la que uno puede tener potencia para vivir”.

Y estableció que “lo que se construye alrededor de una situación de violencia de género es mucho más complejo de lo que uno quisiera admitir”.

GANADORA DE LA ESTANCIA LITERARIA OCTAVIO PAZ

Maira Colín ganó la Estancia Literaria Octavio Paz de Artes Visuales 2024 por su proyecto Cuerpos modulares y espacios públicos: narrativas de las nuevas muralistas mexicanas.

“Construí una propuesta que es básicamente la exploración del trabajo de tres mujeres artistas visuales en México que utilizan el formato de street art de gran formato, no que podría considerarse de alguna manera nuevo muralismo, aunque no es algo que yo creo”, compartió al respecto.

“Ahora, hay que escribir el texto, hay que hacer la residencia de San Ildefonso, en el espacio del memorial que está construido ahí para Octavio Paz, que es un espacio hermoso, y bueno, hay que estar en la residencia, que dura dos meses, y la idea sí, es que el texto termine siendo presentado en San Ildefonso y que tenga su ruta crítica hacia publicarse y que haga su vida aparte”, agregó.

El premio, que incluye un monto económico con el fin de desarrollar su proyecto de escritura, es otorgado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz del Colegio de San Ildefonso con la participación y el apoyo de la Fundación para las Letras Mexicanas.

