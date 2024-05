AMLO agradece ayuda a legisladores de Morena; fue “sin pedir nada a cambio”, asegura

Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con legisladoras y legisladores, luego de que el Congreso de la Unión cerrara su periodo de sesiones.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció esta mañana a las y los legisladores por “ayudar a la transformación” sin pedir nada a cambio, luego de que ayer se cerrara el último periodo de sesiones tanto de la legislatura integrada por diputadas y diputados federales electos para el periodo del 2021 al 2024, como de las y los senadores de la República que fueron elegidos para trabajar en el periodo del 2018 al 2024.

Desde Palacio Nacional, el Presidente destacó que las y los legisladores elevaron a tango constitucional el derecho a la pensión de las y los adultos mayores, y aseguró que ya no aceptan “moches” por aprobar presupuestos.

“Les agradecí a los legisladores, mujeres, hombres, diputados, senadores, porque ayudaron mucho en la transformación, en todo esto que estamos viendo, en crecimiento económico, en generación de empleo, en mejorar salarios, en los programas de bienestar”, dijo.

“Nos ayudaron muchísimo, muchísimo, sin pedir nada a cambio; sino pensando siempre en la gente, pensando en sus representados. Entonces como terminó el periodo de sesiones, quisieron venir a conversar”, agregó.

Asimismo, el Presidente señaló que quedaron iniciativas pendientes, pues Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada para aprobar todas las reformas que quisiera.

“Van a quedar pendientes porque los del bloque conservador, aunque son iniciativas para beneficiar al pueblo, ya declararon que las van a bloquear; y como no hay ahora mayoría calificada y son reformas a la Constitución, que requieren mayoría calificada, no mayoría simple, pues hay que esperar. Mejor esperar a ver qué dice la gente en el futuro, cuando haya condiciones. No puedo decir más que eso”, apuntó.

Me reuní con legisladores que terminan su periodo y actuaron con lealtad al pueblo de México: siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia. pic.twitter.com/I2gS1YjLD6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 1, 2024