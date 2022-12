“Que vaya a engañar a otra parte”: AMLO niega espacio a Xóchitl Gálvez en “mañanera”

La panista compartió en sus redes sociales que el mandatario miente, pues ella votó a favor de que estuviera en la Constitución el derecho a la pensión de adultos mayores, por lo que pidió asistir a la conferencia del Presidente.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó darle el derecho de réplica en su conferencia de prensa diaria a la Senadora Xóchitl Gálvez, luego de que el mandatario afirmara que la panista estaba a favor de eliminar la pensión de adultos mayores.

“En el caso de la señora Xóchitl [Gálvez], pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía”, mencionó el mandatario.

López Obrador expresó que sólo le dará el derecho de réplica si la autoridad competente se lo pide. “Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite porque ya es el colmo”, dijo.

“Tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan y todavía quieren venirse a meter aquí, pues no”, explicó el mandatario.

Ayer, el 5 de diciembre, el Presidente mencionó que Xóchitl Gálvez quería eliminar la pensión para adultos mayores, a lo que la Senadora panista publicó en sus redes sociales que lo dicho por el titular del Ejecutivo es falso.

“Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso, voté para que estuviera en la Constitución”, escribió Gálvez.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.👇🏼 pic.twitter.com/Bfp0MmP16n — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

De acuerdo con el video mostrado por la Senadora, el 28 de noviembre, ella dijo que está a favor de los apoyos económicos y que son necesarios, sin embargo, varios usuarios de las redes pusieron la declaración más completa, donde propone que los apoyos sean temporales.

Asimismo, Gálvez pidió al Presidente asistir hoy a la conferencia del Presidente. “Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales”, escribió.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy [5 de diciembre] usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en sentido de que se eliminen los programas sociales”, agregó.