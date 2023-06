ENTREVISTA | Xóchitl va en 2024 si hay reglas claras en el PAN. “No soy taruga”, dice

Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró en entrevista con Los Periodistas que en 2017 el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su hijo como emisario para convencerla de que se sumara a Morena. ”Yo tenía cercanía con Claudia (Sheinbaum), Claudia me invitó al movimiento y fue Andy (Andrés Manuel López Beltrán) de parte de su papá”, declaró.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz analiza aún si contenderá por la candidatura de la oposición para el proceso presidencial de 2024, pero antes pide conocer las reglas del juego que establecerá el PAN, su partido, quien también la contempla como una de las posibles candidatas al Gobierno de la Ciudad de México.

“Es la decisión que estoy tomando ahora (contender por la Presidente), la otra (la opción de la Ciudad de México) ahí está, ahorita la decisión que hay que tomar pues es esta, si voy o no voy a esta, ya dije no me intimidan los adversarios, no me da miedo, pero hay que ver las reglas del juego, si es un juego limpio, si hay posibilidades, si tampoco soy taruga”, declaró Xóchitl Gálvez en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Xóchitl Gálvez Ruiz debutó en la política en el Gobierno de Vicente Fox Quesada como responsable de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, posteriormente, fue la primera Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ella asegura que quien la invitó al gabinete fue el “cazador de talento”, Horacio Macoy, aunque también sostuvo pláticas con el yunquista Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de la Presidencia en ese entonces. Al final quien la convenció fue el propio Fox.

Cuatro años después de que culminara ese Gobierno, en 2010, fue candidata al Gobierno del estado de Hidalgo. “Cuando competí contra ese PRI duro en 2010, Miguel Osorio era el Gobernador, era un priismo… yo empecé en 6 puntos y acabé en más de 40 puntos sin dinero, nunca he hecho una campaña con dinero”, comentó, Gálvez quien aseguró en la plática que antes de ingresar a la administración pública “era un empresaria bastante exitosa”.

En 2015, Xóchitl Gálvez fue electa Jefa de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cargo que presidió hasta marzo de 2018. Ese mismo año, en septiembre, tomaría protesta como Senadora. Aunque meses atrás, en 2017, asegura que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió emisarios para convencerla de que se sumara a Morena.

“AMLO me quiso llevar a Morena”, aseguró la panista. “Yo tenía cercanía con Claudia (Sheinbaum), Claudia me invitó al movimiento y fue Andy (Andrés Manuel López Beltrán, hijo del hoy Presidente) de parte de su papá y yo creo que fue el caso similar a Lilly (Téllez), donde él veía una política distinta yo recibí al Presidente actual en Hidalgo en el 2006 y me costó un regaño de Fox porque además creo que La Jornada lo sacó en primera plana, yo estando en el gabinete presidencial recibí a AMLO en mi tierra y yo defendí a AMLO estando en el gabinete presidencial del desafuero. No solo tengo un pensamiento distinto, si no voy a los hechos”, afirmó.

Desde su escaño, ahora Xóchitl Gálvez Ruiz aspira, como ella misma reconoce, al menos al Gobierno de la Ciudad de México, aunque dentro del mismo panismo ya es vista como una de las contendientes para la candidatura presidencial, un proceso por el cual competirá, dentro de Acción Nacional, con la Senadora ultraderechista Lilly Téllez, de quien reconoce que piensa distinto, y el Diputado Santiago Creel, quien busca contender por tercera vez por la Presidencia, con la diferencia de que en esta ocasión tiene control en parte de la estructura del panismo.

“Yo he construido un trabajo buscando la Jefatura de Gobierno, no hay duda que dentro de la oposición soy la candidata mejor posicionada en las encuestas, unas más otras menos, pero todas coinciden que la persona que tiene la mayor posibilidad de arrebatarle la ciudad a Morena es su servidora. Estaba en eso, nadie me había movido y, de repente pues hay personas a las que les tengo aprecio, que me plantearon no de hoy, hace seis meses, la posibilidad de ser candidata a la presidencia y yo lo veía como algo totalmente ajeno, como algo que no me lo había planteado en mi vida y lo que ellos me decía era ‘al menos piénsalo’”, comentó la Senadora.

Xóchitl Gálvez admite tener coincidencias con el Presidente López Obrador, a quien reconoció por haber puesto en la agenda el tema de pobreza y desigualdad y su lucha por resolver la injusticia social que persiste en el país. “Mi trabajo ha sido ese, primero en Hidalgo, en Tepa, yo empecé a trabajar en las comunidades a los 14 años buscando el agua, buscando construir escuelas, buscando acabar con los caciques. Llegar a la UNAM en las condiciones que llegué, enfrenté lo que es la desigualdad porque te miden como igual cuando no eres igual porque vienes con un rezago académico tremendo y no te das cuenta hasta que te presentas al primer examen de cálculo, luego monto mi propia empresa y empiezo a trabajar en una fundación para ayudar a niños indígenas que sufren desnutrición, conozco la Tarahumara y Fox me llama”.

Gálvez señaló que pese a haber llegado al Congreso de la mano del PAN-PRD-MC, en 2018, ella no tiene un militancia partidista, lo cual —a su decir — la ha llevado a ser vista como “una mujer rebelde” y como ejemplo recordó cómo ella apoyó al Presidente López Obrador con el tema de revocación de mandato y en el reconocimiento de los programas sociales en la Constitución. “Hay cosas en las que yo tengo mi propia agenda, mis propias ideas”.

“En lo otro (la candidatura presidencial), estoy en la etapa final de valoración, de qué depende, esa etapa, al menos digo ‘voy a analizar esa posibilidad’, ¿y de qué depende? de cuál es el método, porque si ya hay un método que va hacia una persona, si piden un millón de firmas, pues quizá quien tenga el partido la saca en dos patadas, yo no tengo los recursos, no soy una mujer con dinero, tendría yo que buscar el apoyo de la sociedad civil y eso te lleva tiempo, ¿entonces de qué depende la decisión? de saber si tengo posibilidades o no, y si no las tengo también las diré, ‘saben qué, ese método privilegia a alguien más’?”, puntualizó.

Gálvez dijo tener un gran respaldo por parte de los ciudadanos, quienes le han escrito en las redes sociales para apoyarla en sus aspiraciones. “Hay muchos ciudadanos que están buscando una opción, ¿qué opción plantearía yo? La única razón por la que yo aceptaría ser candidata a la Presidencia sería por amor a este país, nada más, porque sé que está bien cabrón, pero sí siento que tengo una idea donde el tema central es la pobreza, pero con otras herramientas distintas”.

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz explicó que ya ha tenido pláticas con el dirigente del PAN, Marko Cortés con respecto a sus aspiraciones. “Le pedí una cita de 15 minutos, porque él me lo había planteado anteriormente, me había dicho que sí tenía interés y lo que yo empecé a leer, y no por las columnas porque pues obviamente hay quien dice que sí hay quien dice que no, pero yo fui y le dije ‘Marko, te comento que estoy analizando esta posibilidad solo me gustaría que me dijeras cómo va a ser el método, si ya hay una decisión tomada”. Compartió, que Marko Cortés le indicó que se está trabajando que hubiera “un método equitativo”.

En relación a los otros dos contendientes que hay dentro del PAN, Lilly Téllez y Santiago Creel, expuso que con respecto a su compañera del Senado ella piensa distinto, pero respeta a su correligionaria: “me cae bien, me parece una mujer entrona, me parece una mujer inteligente, ella sabe que yo tengo un pensamiento progresista, yo soy una mujer que cree en las libertades, yo voté a favor de la regulación de la marihuana, ese se fue uno de mis votos diferenciados con el PAN, porque yo creo que es hacernos tontos, se vende por todos. Fui la primera jefa delegacional que salió con carro alegórico en la marcha del orgullo gay porque yo sí creo que debemos respetar e incluir”.

Con respecto a Santiago Creel indicó que “es un caballero en toda la extensión de la palabra” con el que no ha tenido diferencias. “Nunca he recibido una mala palabra, un reclamo ni de él hacia mí, ni de mí hacia él”, comentó.

“Sé de mis desventajas, pero también sé de mis ventajas, todos los seres humanos tenemos ventajas y desventajas a la hora de tomar decisiones política y en este caso creo que mi desventaja es esa, no ser parte de una estructura partidista, pero quizá mi mayor ventaja es ser una mujer distinta, que tiene cierta conexión con los ciudadanos de a pie, que de alguna manera si realmente es una elección abierta pues a lo mejor ahí es a donde yo podría remontar esa desventaja”, apuntó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado