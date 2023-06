ENTREVISTA | La continuidad es no regresar al modelo del neoliberalismo: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo habló en entrevista con Los Periodistas, a quienes reveló que cuando llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no lo hizo con el objetivo de contender por la Presidencia de México, una aspiración de la cual hizo consciencia a lo largo de su gestión y por la cual ahora dejará su administración en la capital del país.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, emprendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con los principios del movimiento: el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo, pero sobre todo en no regresar al modelo neoliberal y al saqueo de recursos, planteó en entrevista la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“(La continuidad tiene que ver) en que no cambie el modelo económico que se ha iniciado en este proceso de transformación, que no regresemos a un modelo neoliberal, que no regresemos a un modelo de entrega de los recursos de la Nación a privados y a extranjeros, que no venga un gobierno corrupto”, compartió Sheinbaum Pardo en una plática realizada el sábado con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este domingo se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena en donde se acordaron una serie de reglas para evitar una ruptura dentro del movimiento de cara a la elección presidencial de 2024. Se estableció, por ejemplo, que los militantes del partido elijan mediante cinco encuestas —cuatro por casas encuestadoras propuestas por los aspirantes presidenciales y una por Morena— a su candidato. De esta manera, los nombres de Claudia Sheinbaum junto a los de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, Manuel Velasco —del Partido Verde Ecologista— y Gerardo Fernández de Noroña —del Partido Verde— aparecerán en estos ejercicios que comenzarán a aplicarse del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Como parte de los lineamientos a los que se llegaron el domingo, los aspirantes tendrán que renunciar a sus cargos, algo que se ha ido dando desde que el Canciller Marcelo Ebrard lo anunciara hace una semana. Este lunes, la Jefa de Gobierno hizo lo propio en una conferencia de prensa en la que detalló que será el 16 de junio cuando pida licencia a su cargo, ya que por Ley no puede renunciar a él.

La plática con Los Periodistas se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, horas antes de que se establecieran las reglas dentro de Morena, sobre las cuales ya era conocido, de antemano, el requisito de que los aspirantes se separen de sus cargos para así contender bajo igualdad de circunstancias. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que su idea era continuar al frente del Gobierno de la capital el mayor tiempo posible.

“Mi idea era, voy a ser muy franca, seguir gobernando la Ciudad, en la medida de lo posible salir a recorrer el país los fines de semana, presentar mi informe en septiembre y entregar varias obras que están en este momento en puerta”, precisó. “Hay una decisión del Consejo Nacional de Morena de que tenemos que separarnos del cargo y ahora, en este momento, yo tengo un buen equipo y todos saben sus responsabilidades, las que traen, entonces se van a acabar todas las obras en ese sentido, no tengo preocupación, bueno, siempre te queda el que te vas sin haber terminado una obra, pero se van a terminar, de eso tengo la certeza”.

Sheinbaum Pardo confesó que a diferencia de otros contendientes, como el Canciller Marcelo Ebrard, quien ha señalado que tiene 42 años preparándose para ser Presidente, ella siempre pensó que su vida iba a estar dedicada a la academia y siempre luchando por las causas justas de México, que se puede hacer desde distintos lugares, como lo ha demostrado ella, cuya posición ha sido la misma ya sea como dirigente estudiantil en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM o desde la propia academia.

“Yo nunca quise participar, por ejemplo, como Diputada, como Senadora del movimiento porque yo creía que le podía ayudar al Presidente también desde la universidad, en distintas tareas, y es hasta el 2015 que se forma Morena después del fraude o de la compra de votos del 2012 y hay una serie de asambleas, se forma Morena y la primera elección donde participa es en el 2015 y entonces sí era importante participar porque era el 2015 para el 2018. Entonces yo siempre trabajé para que Andrés Manuel López Obrador fuera Presidente de la República y no solamente por lo que es él y lo que representa como persona sino por el proyecto y lo que significa la transformación que está viviendo México”, compartió.

Y puntualizó: “Nunca pensé que yo iba a ser algo más. Entonces cuando fui Jefa Delegacional por supuesto que yo quiero a Tlalpan porque he vivido desde hace muchos años, pero políticamente mi interés era el 18, que en el 18 el Presidente pudiera ser el Presidente, y de ahí, pues me lleva la Jefatura de Gobierno y cuando llego a la Jefatura de Gobierno no pensé que iba a ir a la Presidencia de la República. Realmente es hasta el 21 cuando el Presidente nos nombra”.

En la charla ahondó cómo se gestó su proyecto de contender por la Presidencia de México, cuando en un evento del primero de julio de 2021 al escuchar el grito de “¡Presidenta!” por parte de la militancia que acudió al Auditorio Nacional a un evento de conmemoración del triunfo de López Obrador. “Ahí es cuando empiezo a plantear que existe realmente esa posibilidad. Yo de todas maneras me tardo un año más en empezar a salir fuera y la primera vez que salgo fuera de la ciudad es para apoyar a los candidatos que se postulan en el 2022, a los gobernadores y gobernadoras, esa es la primera vez que yo salgo y a partir de ahí, pues ya está esa posibilidad”.

“SER DE IZQUIERDA: LAS LUCHAS DEL PUEBLO”

Cuestionada sobre la concepción que tiene de la izquierda, sobre todo en un proceso en el que por primera vez será este sector el que tiene en sus manos organizarse para mantener su proyecto en el poder, Sheinbaum Pardo indicó que ella concibe este pensamiento cuando se luchan por los grandes derechos del pueblo de México.

“Cuando sabes que la iniciativa privada tiene una parte fundamental en el crecimiento del desarrollo del país, pero que el Estado tiene una responsabilidad y la responsabilidad del Estado son los grandes derechos: es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la cultura. Los grandes derechos del pueblo de México para que toda familia de cualquier mexicano, mexicana, viva feliz y viva tranquila y viva con bienestar”, explicó.

Y por otro lado, dijo la aún Jefa de Gobierno, tiene que ver también con erradicar la corrupción “porque aquel que se diga de izquierda y es corrupto, no es de izquierda”, y tiene que ver también con que el gobierno tiene una responsabilidad en la conducción de la economía.

“No es solo el mercado, también tiene que ver el gobierno en esa conducción. Creo que eso es esencialmente el ser de izquierda y sobre todo la convicción de que pues la frase del Presidente: ‘Por el bien de todos primero los pobres’. Quien no crea esto no es ni humanista ni es una persona de izquierda”, advirtió.

Claudia Sheinbaum coincidió que sí hay distintos matices, de izquierda, entre los principales contendientes del movimiento. En lo que respecta a la suya, compartió que lo más importante es el derecho a la educación. “Hay quien considera que en términos de la educación es la excelencia en la educación, yo veo la excelencia de una manera distinta, yo veo que esa viene con la construcción de universidades públicas, institutos de educación superior que permitan hacer investigación, que permitan que el joven entre. La excelencia es una palabra del viejo neoliberalismo, no es una palabra de aquellos que concebimos la educación y el desarrollo del país como la posibilidad de que el acceso a la educación transforme personas y transforme naciones”.

“NO TENGO NADA QUE ESCONDER”

Claudia Sheinbaum conoció en 1986 a Carlos Imaz Gispert con quien contrajo matrimonio en 1987 y de quien se divorció en 2016. En 2004, Imaz Gispert, fue uno de los entonces perredistas involucrados en la recepción de dinero por parte del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Un señalamiento que la oposición ha buscado cargar a Sheinbaum, quien no tuvo ningún involucramiento con el caso.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno coincidió que de cara a sus aspiraciones estas acusaciones contra su expareja volverán a ser revividas, por ello refirió que lo afrontará como siempre lo ha hecho. “El tema es cuando tienes algo que esconder, yo no tengo nada que esconder, soy transparente y lo he enfrentado en distintos momentos de mi vida. Ahora, es curioso porque cuando se han escrito libros sobre los contendientes y en mi caso ponen a mi exmarido, pero en el caso de los hombres no ponen a sus mujeres o exmujeres.Y no entiendo por qué”.

“A lo mejor es trascendente porque fue parte de la política, pero perdón, yo soy Claudia Sheinbaum, que me critiquen a mí por lo que yo he hecho y por mi vida, y por el amor que le tengo a este país y a nuestra patria, y por lo que ha dado a un México con justicia”, indicó.

Sheinbaum lamentó que incluso se haya hecho “una crítica vulgar” a su hija por haber obtenido una beca “como cualquier otro joven” o a su madre por haber sido galardonada con el Premio Nacional de Ciencias; “ya se decía que había un conflicto de intereses cuando ella tiene un currÍculum”.

“Lamentablemente eso parte de la política, lamentablemente, pero es lo que digo, yo no tengo nada de que esconder, yo no tengo ningún problema, siempre hay que salir al frente. He vivido en mi vida personal y en mi vida política distintas adversidades, el problema es cuando te achicas como si fueras culpable de algo. Al revés, hay que salir y decir la verdad siempre. Y eso es lo que finalmente la ciudadanía, el pueblo, quiere de su gobernante”, expuso.

“SE DEBEN CONSOLIDAR OBRAS”

De cara a su proyecto presidencial, Claudia Sheinbaum indicó que junto a un equipo está trabajando para consolidar las grandes obras emprendidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, dijo que hacia adelante, “tiene que seguir habiendo obras fundamentales e icónicas para el país, pienso en los ferrocarriles como una parte fundamental”.

“Creo que los ferrocarriles son fundamentales y además, en términos de la carga, las nuevas inversiones y lo que va a representar hacia EU y también por mar porque los puertos que se están abriendo para la conexión con el este de EU son fundamentales, entonces ferrocarriles es una parte muy importante, pienso yo también por razones obvias razones, en los cinco gigawatts de la planta solar del plan Sonora, me parece maravilloso y me gustaría seguir creciendo las cuentas renovables”.

Reconoció que además hay temas fundamentales que se tienen que seguir atendiendo como es lo referente a la Ley de Aguas y la la consolidación de la educación media superior .”Durante toda la época neoliberal se formaron cantidad de Instituciones de educación media superior que no tiene conexión, que bachilleres, Conalep, Cetis, Cbetis, entonces la educación media superior requiere un trabajo muy importante y la educación superior”.

“Se habla mucho de que México requiere mucha capacitación para semiconductores que ahora van a venir y otras ramas de la manufactura, pero yo creo que también México requiere filósofos, requiere historiados, requiere de alguien que escriba la historia de la 4T y quien va a hablar de los nuevos filósofos mexicanos y arquitectos, entonces también se requieren universidades que sigan abriendo espacio a los jóvenes, unas técnicas, otras no, y yo por eso creo que la consolidación del sistema educativo público y la consolidación de la salud pública, del IMSS Bienestar y lo que viene hacia adelante, son tareas fundamentales del próximo Gobierno”, apuntó.

También declaró que se tiene que discutir el papel que ha tomado el Poder Judicial. “Se habló tanto de la corrupción en México y parecía que el Poder Judicial no se tocaba y todos sabemos en este país que hay corrupción en el Poder judicial, entonces, ¿el poder judicial porque es autónomo no se debe tocar? Yo creo que sí y sí, como se dice, el poder judicial no puede estar jugando el papel del legislativo para eso se eligen diputados y senadores, entonces claro hay que entrarle al debate”.

El tema de la violencia contra las mujeres es otra cuestión que, señaló, debe ser atendida. “Tú no puedes aislar el tema ambiental, el tema feminista, como si fuera lo principal, es fundamental, pero es parte de un proyecto de nación, hacia dónde queremos que vaya nuestra patria, nuestro país, nuestra nación en todos los sentidos y eso de nuevo va a estar en el 2024. Qué proyecto de nación queremos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado