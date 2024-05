El IMSS emite recomendaciones contra la ola de calor que superará los 45 grados

El Instituto destacó que las unidades médicas y hospitales en más de 20 estados tomarán las precauciones necesarias para mitigar daños, dar continuidad a la operación y proteger a derechohabientes y trabajadores.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) anunció este miércoles una serie de recomendaciones ante la onda de calor que continuará en los últimos días de mayo.

En un comunicado, el IMSS alertó que, en combinación con una corriente en chorro subtropical que provoca un canal de baja presión, se presentarán rachas fuertes de viento en estados del norte, noreste y noroeste del país, así como chubascos y lluvias fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo en el centro, oriente y sureste de México.

Ante este contexto, las unidades médicas y hospitales del IMSS tomarán las medidas necesarias para mitigar y reducir daños, garantizar la continuidad en la operación de los servicios y cuidar la seguridad de derechohabientes y trabajadores.

Entre las sugerencias que compartió por los incrementos de temperatura, que pueden ser mayores a 45 grados centígrados, aconsejó no asolearse entre las 11:00 y 16:00 horas, vestir ropa suelta de colores claros y de manga larga, evitar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar agua simple, comer alimentos frescos, frutas y verduras; permanecer en la sombra y lugares frescos, usar protector solar y utilizar lentes de sol, gorra o sombrero.

En el caso de vientos fuertes, advirtió retirar o fijar objetos del exterior que puedan representar un riesgo de caída, asegurar puertas y ventanas que puedan ser abatidas por los vientos, extremar precauciones al transitar por la calle y poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico; ante objetos que puedan convertirse en proyectiles, buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

También recomendó a la población que, al estar en sus domicilios, evite permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales, permanecer alejado de ventanas y en caso de ser necesario protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

Cuandos se presenten lluvias e inundaciones, pidió no transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, evitar postes o cables de electricidad, no intentar el paso por cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas; al viajar en vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa, así como en vados y brechas.

Además de no restablecer la energía eléctrica hasta verificar que no hay cortos circuitos, evitar líquidos y alimentos en contacto con aguas contaminadas o anegadas; verificar que el agua no quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades, en caso de tormentas eléctricas no utilizar equipos eléctricos y electrónicos y a quienes estén en el exterior buscar refugio en alguna edificación.

En tanto que, la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas mayores a los 45 grados centígrados en zonas de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo (norte), Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Incluso, anunció que el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciará chubascos y lluvias fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.