Las redes de Monreal, Sandra Cuevas y el PRIAN quieren morder el corazón de México

Para que alguien cercano a Ricardo Monreal se quede con la codiciada Alcaldía Cuauhtémoc se necesitará repetir la traición de 2021 que llevó a Morena a perder la mitad de la capital y que causó que Monreal fuera relegado por el Presidente López Obrador y la cúpula morenista. Sandra Cuevas necesita el apoyo de esa red para competir por la Jefatura de Gobierno y eso pasa por mover el voto corporativo en contra de Morena… otra vez.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– La noche del 26 de julio, Sandra Cuevas —quien llegó a la Alcaldía Cuauhtémoc de la mano del PRD—, se codeaba con la ultraderecha en Washington acompañada de la pseudo activista Rosi Orozco, quien por años ha lucrado con las víctimas de trata de personas. Cualquiera hubiera pensado que esa escena era antagónica a Morena y muy lejana a la izquierda. Lo cierto es que ambas, Cuevas y Orozco, mantienen una liga con un personaje polémico del oficialismo, quien recientemente quedó último en la encuesta presidencial de la 4T, pero que no por eso detenta un poder menor: el Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila.

Sandra Cuevas, quien busca gobernar la Ciudad de México, nunca ha ocultado su simpatía y cercanía con Ricardo Monreal, quien a su vez ha salido a defenderla de las múltiples polémicas que ha protagonizado la Alcaldesa. “Es una mujer íntegra, es una mujer digna, le expreso toda mi solidaridad, porque no soy de los que ocultan su amistad”, expresó Monreal cuando en marzo de 2022 un Juez de control de Ciudad de México ordenó que la funcionarios fuera suspendida de manera temporal al haber golpeado a dos policías, un episodio por el que tuvo que pedir disculpas públicas.

El vínculo entre Monreal y Rosi Orozco, quien desde hace varios años ha sido señalada por corrupción, por haber bajado recursos federales para su organización con un destino incierto, no es tan pública, pero no por ello menos real. La pseudo activista ha sido captada posando junto Faruk Miguel Take, operador político de Monreal y quien en los últimos días ha empujado la candidatura para la Alcaldía de Catalina Monreal, hija del Senador con licencia y amiga de Cuevas, quien en abril pasado recibió de “Caty”, como le llaman, una caja con cinco peluches “monrealitos” vestidos de distinta forma.

Para que alguien cercano a Ricardo Monreal —su hija en este caso o cualquiera otro como Cuevas— se quede con la codiciada Alcaldía Cuauhtémoc se necesitará repetir la traición de 2021 que llevó a Morena a perder la mitad de la capital y que causó que Monreal fuera relegado por el Presidente López Obrador y la cúpula morenista. Sandra Cuevas necesita el apoyo de esa red para competir por la Jefatura de Gobierno y eso pasa por mover el voto corporativo en contra de Morena… otra vez.

Un personaje clave en esta red es Faruk Miguel Take quien ha sido asesor de Monreal cuando fue jefe Delegacional en Cuauhtémoc como también lo fue en el Senador, cargo que obtuvo Ricardo Monreal en un acuerdo con el Presidente López Obrador en 2011 para reconocer a Claudia Sheinbaum como la ganadora de la candidatura de Morena a la Ciudad de México, una aspiración a la que renunció en días pasados el legislador con licencia.

Esos mismos lazos de Faruk Miguel se extienden incluso a otro personaje del bloque opositor que como Sandra Cuevas busca la Ciudad de México. Se trata de Adrián Rubalcava, acusado e investigado por haber atacado a periodistas y medios como, SinEmbargo, y quien también ha mantenido una relación con Take y el mismo Monreal. En 2017 el priista intentó, sin éxito, como lo confirmaron distintas fuentes al periodista Alejandro Páez Varela, dejar el PRI para formar parte de las filas de Morena.

Aunque la amistad entre Rubalcava y Monreal data de tiempo atrás. Un episodio que retrata la cercanía entre ambos ocurrió el 23 de febrero de 2017, cuando Ricardo Monreal Ávila compareció ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa (ALDF) y la diputada priista Cynthia López Castro lo acusó de no atender los reclamos ciudadanos de obras de drenaje, agua, alumbrado público y seguridad. En esa sesión, Ruvalcaba, presidente de la comisión y compañero de su bancada, Adrián Rubalcava, salió en defensa del morenista y pidió a su correligionario cesar los cuestionamientos. Luego anunció que la demandaría y procedió formalmente contra ella para que la expulsaran del partido.

​​Luego vino un escándalo: Paola Félix Díaz. La Diputada federal denunció a Rubalcava —quien a su vez mantiene una estrecha relación con Rosi Orozco que le han valido reconocimientos por “atacar” la trata y los giros negros— en dos entrevistas: la primera en El Universal, la segunda en SinEmbargo. Amenazas de muerte, intimidación. De eso habla ella. El proceso “de integración de Rubalcava a Morena” se detuvo de tajo.

Pero la alianza con Monreal se mantuvo y podría ser clave en la ruta del Senador por hacerse, junto con el apoyo de otros aliados, de la Alcaldía Cuauhtémoc, sede de los Poderes de la Unión, del mercado bursátil de mayor importancia y séptima economía del país, pues aporta el 4.6 por ciento del PIB neto, además de concentrar el 36 por ciento de equipamiento y el 40 por ciento de la infraestructura cultural de toda la Ciudad de México.

“Quiero agradecerle, hoy no pudo estar aquí, a la maestra Caty Monreal, quien ha sido una gran aliada y que va a ser nuestra próxima Alcaldesa en Cuauhtémoc”, dijo Faruk Miguel, quien busca gobernar la Alcaldía de Coyoacán. La misma Catalina Monreal confirmó a la revista Líderes —en cuyas portadas suelen desfilar políticos de todos los partidos como Adrián Ruvalcaba— su intención de gobernar esta demarcación.

“Tengo una visión para transformar la Cuauhtémoc, crear una Alcaldía más justa y con mejores servicios públicos para las vecinas y vecinos, y las personas que la transitan. Estoy lista para encabezar los esfuerzos que nos permitan mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Cuauhtémoc y seguir empoderando a mujeres, niñas, niños y familias, creando un espacio digno al servicio de todas y todos. Otra vez, vamos a ponerle corazón a la Cuauhtémoc”, señaló.

Ya en 2021, Catalina Monreal intentó ser Diputada federal por el partido Fuerza por México del exsenador de Morena y líder sindical Pedro Haces Barba, cuyo hijo Ricardo Monreal trata de colocar frente a la Alcaldía de Tlalpan, según ha trascendido. Hace tres años, el Senador Monreal fue acusado de hacer campaña a favor de su hija, pero para otro partido, un proceso electoral sobre el cual se le culpó de la debacle de Morena en la capital.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.