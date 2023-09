Monreal se baja de la contienda por la CdMx; Sheinbaum ya ha tomado su decisión, dice

El morenista señaló que las fuerzas políticas cambiaron, y que Sheinbuam ya decidió que él no será candidato del partido para la Ciudad de México.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal Ávila rechazó que fuera a contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues acusó que la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, ya “decidió” que no ocupará ese puesto.

En entrevista con los comunicadores Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para la señal de radio de El Heraldo, el morenista señaló que Sheinbaum ya tomó una decisión sobre quién contenderá por ese puesto el próximo año y no es él.

“Creo que la doctora Claudia [Sheinbuam] ya ha tomado su decisión, y no creo que yo ocupe ese lugar”, afirmó.

Asimismo, dijo entender los tiempos políticos, por lo que si no participa de forma activa en el siguiente proceso electoral, lo entendería, pues hay un relevo de Morena con la candidatura de Sheinbaum, y no quiere resolver los problemas de la misma forma que el pasado.

“Si no hay forma de participar en ninguna parte no habrá problema. Entiendo muy bien los momentos políticos y entiendo muy bien este relevo que se está presentando. […] Es que está muy claro todo, la toma de la decisión ya (está) hecha, por ninguna vía. No quiero generar alguna actitud inconveniente o de disputa que se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado”, explicó.

Asimismo, destacó que la percepción que hay sobre su persona es la de alguien que se alejó del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y de que dentro del partido lo acusan de las derrotas electorales en las alcaldías de la Ciudad de México en 2021, por lo que la gente no votaría por él.

“El fenómeno se repetiría, ya que la gente se preguntaría por qué deberían votar por mí si sienten que estoy alejado del Presidente de la República“, cuestionó.

“No me voy a enfrentar a las decisiones [tomadas] porque la gente se inclinará por quienes sienten que es más cercano a la doctora [Claudia Sheinbuam], en este caso, más cercano, y yo no voy a meter a eso, porque entiendo muy bien que en unos días, no va a cambiar esa situación”, confesó.

El pasado 10 de septiembre, Monreal había mencionado que analizaría las condiciones para una eventual postulación para contender por la Ciudad de México, aunque no se dijo seguro por la definición de Claudia Sheinbaum como abanderada de la Cuarta Transformación para las elecciones presidenciales de 2024.