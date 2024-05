MC cancela cierre de campaña metropolitano en NL después de la tragedia en San Pedro

Mariana Rodríguez Cantú, candidata emecista a la Presidencia Municipal de Monterrey, había pedido al partido, y a las y los candidatos que se cancelara el evento de cierre de campaña en solidaridad con las víctimas, ya que no era “momento de festejar”.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano (MC) informó anoche que en la Zona Metropolitana de Nuevo León se suspenderían todos los cierres de campañas de las y los candidatos locales del partido, luego del accidente que se registró durante un evento político en San Pedro Garza García el pasado 22 de mayo, el cual dejó como saldo nueve personas fallecidas y 189 heridas.

A través de sus redes sociales, MC de Nuevo León compartió que la suspensión de los cierres de campaña es por “respeto y solidaridad” con las víctimas de la tragedia del pasado 22 de mayo; y entre las y los candidatos crearán un fondo para apoyar a las víctimas y las familias.

“Con el propósito de mostrar nuestro respeto y solidaridad con las víctimas y familiares del terrible accidente sucedido en San Pedro Garza García, Movimiento Ciudadano ha decidido cancelar de manera definitiva el cierre de campaña metropolitano. También junto con los candidatos hemos tomado la decisión de crear un fondo para apoyar a las víctimas y familiares. Sin duda, ellas y ellos son lo más importante en este momento”, publicó.

Horas antes, Mariana Rodríguez Cantú, candidata emecista a la Presidencia Municipal de Monterrey, había pedido al partido, y a las y los candidatos que desistieran de realizar el evento de cierre de campaña para mostrar solidaridad con las víctimas, pues no consideró que sea “momento de festejar”.

“Quiero hacer un llamado a Movimiento Ciudadano y a los candidatos metropolitanos de MC que nos unamos a que no hagamos el cierre metropolitano, sino que este dinero que se iba a invertir al cierre, lo donemos a los familiares y a todos los afectados de la tragedia que sucedió este miércoles [22 de mayo]. Creo que ahorita no es momento de festejar de manera masiva. Creo que es momento de ser empáticos y solidarios con la situación. Yo creo que todos van a acceder, entonces les hago este llamado para cancelar el cierre del miércoles [29 de mayo], y que este dinero lo donemos a los afectados de la tragedia”, pidió.

Ayer, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, acusó al frente opositor de lucrar políticamente con la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro, Nuevo León, que dejó nueve muertos y decenas de heridos.

Desde Manzanillo, Colima, donde el aspirante emecista reinició sus actividades de campaña tras el desplome del escenario, adelantó que en los próximos días continuará una “guerra sucia” en su contra por el accidente del miércoles.

Álvarez Máynez reprochó que minutos después de la caída del templete, mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores de rescate, usuarios de redes sociales criticaran el que él haya estado vivo.

El candidato de MC aseguró que las tragedias sirven para conocer lo mejor y lo peor de los seres humanos, como paramédicos, enfermeras y médicos. “No importa lo doloroso que sea, una oportunidad para exhibir su verdadero rostro. A ellos también estoy aquí para darles un mensaje”, sostuvo.

Además, manifestó que, aunque a él le desearon el mal, no responderá de la misma manera, y señaló al PRI y PAN por enviar tuits para “lucrar políticamente con el evento”.

“Me duele mucho que estados como Colima estén sumergidos en el dolor, en la tragedia permanente que causó una guerra que inició justamente ese miserable expresidente”, dijo en referencia al exmandatario federal del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

“Pero nunca le he deseado nada malo a él, ni a su familia ni a sus seres queridos, porque la salida de la revolución para el país nunca será la venganza, nunca será la polarización, nunca será el encono, el odio, el rencor que ellos han sembrado y que es lo único que pueden hacer”, reprochó a Felipe Calderón.

FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el pasado jueves se iniciaron las investigaciones por la muerte de estas nueve personas, además de un total de 189 heridos derivado de la caída del escenario donde la candidata a la Alcaldía de San Pedro Garza García por Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, realizaba su cierre de campaña en presencia del candidato presidencial de ese partido Jorge Álvarez Máynez.

La Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación del trágico evento y ordenó el aseguramiento del inmueble. Como parte del proceso se trasladaron peritos de la Fiscalía y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar inspecciones de campo y entrevistas a las personas lesionadas, informó el jueves esa dependencia en un comunicado.

El inesperado suceso, que ocurrió a una semana y media de las elecciones presidenciales, impactó en la población de la entidad y a todo el país, por lo que MC, su candidato y sus simpatizantes recibieron muestras de solidaridad y condolencias de las más altas autoridades del país, como el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y las dos aspirantes a la Presidencia de México: Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario en la noche del miércoles se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

Cuando se sintió el desplome de la carpa y de la pantalla gigante, la gente empezó a saltar desde el escenario hacia donde pudo, explicó el candidato Máynez, que se dio un golpe en la cabeza al chocar con una compañera que saltó al mismo tiempo.

Algunas personas quedaron temporalmente atrapadas por las estructuras, según dijo Miguel Treviño, el Alcalde de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país situado junto a la capital de Nuevo León, Monterrey.

En el mismo encuentro con la prensa, Samuel García también dio a conocer que el Gobierno del estado dará indemnizaciones por hasta 400 mil pesos para las familias de las víctimas que perdieron la vida. En el caso del resto de los asistentes que resultaron incapacitados, habrá una compensación económica por hasta 100 mil pesos.

Álvarez Máynez es el único hombre que aspira a la Presidencia de México en las elecciones del 2 de junio en las que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, de Morena, es la clara favorita, seguida de otra mujer, Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición opositora formada por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Ambas se solidarizaron con lo ocurrido en el acto de Movimiento Ciudadano y Sheinbaum anunció que también cancelaba un mitin programado para el jueves en Monterrey.

–Con información de AP