Sergio Pérez sufre fuerte accidente en el GP de Mónaco; su monoplaza quedó destrozado

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 26 de mayo (AS México).- Un fuerte choque sufrió Sergio Pérez en el inicio del Gran Premio de Mónaco, que abandonó apenas en las primeras curvas de la carrera. Kevin Magnussen impactó por atrás a “Checo”, dejando el RB20 totalmente destrozado de la parte frontal, y acabando así un fin de semana para el olvido del mexicano en las calles del Principado.

“Checo” había largado 16° tras una mala clasificación y en la subida se encontró con los Haas, que arrancaron en el pitlane al ser descalificados el sábado. En esa zona, Pérez estaba por delante de los pilotos de la marca estadounidense cuando, por la derecha, Kevin Magnussen tocó el neumático izquierdo trasero para mandar a Pérez al muro y, de paso, tocar a Nico Hulkenberg, coequipero de Magnussen.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars – Perez, Magnussen and Hulkenberg #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3

La imagen fue clara. El RB20 quedó destruido en una toma escalofriante. Afortunadamente los pilotos salieron bajo su propio pie del auto y así, de inmediato, se puso la bandera roja en el circuito. “Checo” deberá dar vuelta a la página de todo lo que pasó este fin de semana para volver en Canadá, donde tendrá la misión de entregar un sólido fin de semana.

FATÍDICO FIN DE SEMANA DE “CHECO”

Por segunda ocasión consecutiva, “Checo” Pérez tiene un fin de semana para el olvido. El mexicano no pudo recuperarse de lo sucedido en Imola, pues en Mónaco tuvo una mala clasificación y el abandono en la carrera.

The clear up continues #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN

El RB20 sigue indócil para las manos de Pérez, que no logra sentirse cómodo tras las primeras actualizaciones de Red Bull. Fuera de las primeras tres posiciones en todas las prácticas, eliminado en Q1 y el accidente este domingo, resumen el GP de Mónaco del mexicano, que necesitaba reencontrarse en un momento donde está negociando su renovación con la escudería.

“CHECO” PERDERÁ EL TECER LUGAR DEL CAMPEONATO

Con esto, es prácticamente seguro que “Checo” se irá de Mónaco en el cuarto lugar del campeonato mundial de pilotos. Ya sin la posibilidad de sumar puntos, Pérez se quedará con 107 unidades, y estará en bandeja de plata ante un Lando Norris que tiene 101 puntos y marcha en las primeras posiciones en la carrera.

More angles on the crash at the start 💥

A huge coming together but thankfully all drivers – Checo, K-Mag and Hulk – are okay 👍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/vDZo5iFcAu

— Formula 1 (@F1) May 26, 2024