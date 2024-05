Charles Leclerc conquista el GP de Mónaco; Max Verstappen termina en el sexto puesto

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS).- El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha triunfado este domingo en su casa al ganar la accidentada carrera del Gran Premio de Mónaco, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del español Carlos Sainz (Ferrari), mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado undécimo.

Después de dominar todo el fin de semana en el Principado, Leclerc fue al fin profeta en su tierra y logró su ansiada primera victoria en casa en el “Gran Circo”. Con ello, vuelve a subirse a lo más alto del podio por primera vez desde Austria 2022.

