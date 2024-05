La cifra de muertos por el ataque en Járkiv sube a 14; Zelenski prevé ofensiva rusa

Por Samya Kullab

KIEV, Ucrania, 26 de mayo (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió el domingo que Rusia se preparaba para intensificar su ofensiva en la frontera norte de Ucrania, mientras la cifra de muertos por un bombardeo contra una gran tienda de material de construcción en la ciudad de Járkiv subía a 14.

El ataque sobre Járkiv del sábado por la tarde también dejó 43 heridos y 16 desaparecidos, según indicó en un principio después del ataque el Gobernador de Járkiv, Oleh Syniehubov.

En un mensaje en video desde Járkiv, Zelenski dijo que Rusia preparaba acciones ofensivas 90 kilómetros al noroeste de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Añadió que los rusos “reúnen otro grupo de tropas cerca de nuestra frontera”.

No aclaró dónde se estaban congregando las tropas, pero las autoridades ucranianas han expresado una grave preocupación sobre la región de Sumy. Tanto la ciudad de Járkiv como Sumy, con unos 250 mil habitantes, están a unos 25 km de la frontera rusa.

En las últimas semanas, las tropas de Moscú capturaron pueblos en la zona de Járkiv como parte de una ofensiva más amplia, y los analistas dicen que podrían estar tratando de llegar a una posición desde donde la artillería llegue a la ciudad. Las autoridades ucranianas han evacuado a más de 11 mil personas de la región desde que comenzó la ofensiva el 10 de mayo.

Las fuerzas rusas atacan en varios puntos de los mil kilómetros del frente, con enconadas batallas en dirección a Chasiv Yar, en la región de Donetsk, donde “la intensidad de las hostilidades es bastante alta”, según un comunicado del Estado mayor ucraniano. “Las fuerzas de defensa toman medidas para impedir el avance del enemigo”, indicó el comunicado.

For them, it is a pleasure to burn. We all know who we are dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm – burning lives, destroying cities and villages, dividing people, and erasing national borders through war.

There is no nation that can stop such war alone,… pic.twitter.com/2AJ12vpdjM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2024