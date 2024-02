Rusia ataca más ciudades en Ucrania; Kiev dice que ha derribado 11 aviones de combate

Según los reportes, el ejército ruso está tratando de tomar las localidades de Tonenke, Orlivka, Semenivka, Berdychi y Krasnohorivka en la región oriental de Donetsk.

Por Illia Noviko

KIEV, Ucrania, 29 de febrero (AP).— Las fuerzas rusas están atacando con fuerza más ciudades y localidades en el este y el sureste de Ucrania mientras Moscú trata de aprovechar su ventaja en armamento y tropas, dijeron funcionarios de Kiev el jueves.

A pesar del aparente impulso de la ofensiva rusa sobre el terreno, Ucrania reportó que derribó 11 aviones de combate rivales en menos de dos semanas ante el avance de las tropas del Kremlin.

Con la guerra iniciando su tercer año, las tropas rusas han arrasado algunas posiciones defensivas ucranianas con abrumadoras cantidades de artillería y soldados en un esfuerzo por perforar las líneas defensivas en puntos específicos.

I met with President @AVucic and thanked Serbia for supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its humanitarian and financial assistance and welcoming Ukrainians who fled the war. I noted the importance of Serbia’s participation in the Peace Formula… pic.twitter.com/pDQlvU5xPF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024

Aunque los avances rusos han sido pequeños, lentos y costosos, Ucrania no tiene suficientes reservistas y sufre una grave escasez de proyectiles de artillería debido al descenso de los envíos de ayuda militar de sus aliados occidentales

El ejército ruso está tratando de tomar las localidades de Tonenke, Orlivka, Semenivka, Berdychi y Krasnohorivka en la región oriental de Donetsk, dijo el jefe del ejército ucraniano, el coronel general Oleksandr Syrskyi, en redes sociales.

Son lugares en los que oficiales militares ucranianos dijeron que formarían una nueva línea defensiva tras la salida de sus tropas de Avdiivka el 17 de febrero.

After a successful combat operation against an enemy aircraft on the night of February 29, two more russian aircraft were destroyed: Su-34 fighter-bombers in the Avdiivka and Mariupol directions!

Thanks for the combat work! pic.twitter.com/QVRYmppSIx — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) February 29, 2024

En la región suroriental de Zaporiyia, las fuerzas rusas se están centrando en Verbove y Robotyne, ciudades que Ucrania recuperado en su ofensiva estival del año pasado, apuntó Syrskyi.

El coronel general, que fue nombrado por el Presidente Volodímir Zelenski, como nuevo jefe del ejército el 8 de febrero, acusó a algunos de sus comandantes de cometer “errores de cálculo” a la hora de evaluar al enemigo y de tomar contramedidas.

Por su parte, el comandante de la fuerza aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk, dijo que sus unidades derribaron dos cazas rusos Su-34 durante la noche.

Yurii Ihnat, a spokesman for our Air Force, said that Russians (probably volunteers) buy engines from the Chinese online store AliExpress and use them to make drones. If it allows Russians to buy anything that can be used for combat purposes, it’s the same as supplying weapons. pic.twitter.com/SnMBhvYpdB — Victoria (@victoriaslog) October 22, 2023

En total, Ucrania ha derribado 11 aviones de combate desde el 17 de febrero, incluyendo un A-50 de alerta temprana y control.

“El enemigo ha incrementado su presencia aérea en el este. Nuestra cúpula militar reaccionó en consecuencia”, apuntó el vocero de la Fuerza Aérea, Yurii Ihnat, en la televisora nacional.

Uno de los principales interrogantes para las autoridades de Kiev es cómo conseguir más ayuda militar de sus aliados. Los fondos de emergencia nacional de Estados Unidos para Ucrania siguen estancados debido a una disputa política en Washington.

I am grateful to the @EP_President and @Europarl_EN, who today supported the call for the US House of Representatives to approve a military aid package for Ukraine without delay. The free world must remain united in the fight for common values! — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 29, 2024

El presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, pidió en una carta abierta a su homólogo estadounidense, Mike Johnson, que se someta a votación la propuesta del Gobierno de Joe Biden para enviar a Kiev ayuda valorada en 60 mil millones de dólares.

La misiva publicada por Stefanchuk en X, antes Twitter, el miércoles, está firmada también por 23 presidentes de parlamentos europeos.

Ocho civiles ucranianos, entre los que había una niña de seis años, murieron y otras doce personas resultaron heridas en el sureste del país en las últimas 24 horas, reportó la oficina de Zelenski el jueves.