Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se registran como candidatas al Senado por MC

Cuevas acusó al Frente Amplio por México (FAM) de haberla expulsado pese a su desempeño como la “segunda mejor alcaldesa” de la capital mexicana.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Atrás quedaron sus días en la oposición.

Este 19 de febrero, la todavía Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la excandidata de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, Alejandra Barrales, se registraron como candidatas al Senado de la República de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

Por su parte, Barrales se registró para encabezar la primera fórmula al Senado por la Ciudad de México, mientras que Cuevas lo hizo por la segunda.

Durante el evento al que asistió el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, Cuevas acusó al Frente Amplio por México (FAM) de haberla expulsado pese a su desempeño como la “segunda mejor alcaldesa” de la capital mexicana.

Así se vivió el registro de los nuevos integrantes del equipo Chilango al Senado y la Cámara de Diputados. 👊😎 ¡Arránquense @Ale_BarralesM, @SandraCuevas_ y @gibranrr! Junto a @Chertorivski, haremos realidad ser la mejor opción para la Ciudad de México. 🧡… pic.twitter.com/Hsoz6r9bd5 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) February 19, 2024

“Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre, y se los digo yo que salí de la alianza, es más, no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas”, reclamó.

“Estos partidos se disfrazan de que son los buenos, pero en realidad no son más que unos hipócritas”, sentenció Cuevas, quien aseguró que tanto el PRI como el PAN terminaron su relación con ella porque constantemente señaló el “amiguismo” que existe al interior del FAM.

Le damos la bienvenida a @Ale_BarralesM, @SandraCuevas_ y @gibranrr, quienes se unen al mejor equipo para la Ciudad de México. 👊😎 Próximamente el Senado y la Cámara de Diputados tendrán las mejores opciones para ganar junto a @Chertorivski en la capital del país.🧡 ¡Sí hay… pic.twitter.com/WO0WWXQN9J — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) February 19, 2024

POR UNA BARDA

Sin embargo, no todo es color de rosa con su nueva alianza política. En 2023, Cuevas tildó de “traidores” al MC, y hasta tuvo encuentros con el partido en redes sociales a raíz de una barda ubicada en la Cuauhtémoc que fue pintada con el mensaje “Con el PRI ni a la esquina” y posteriormente cubierta por la administración de Cuevas.

A pocas hora de la develación del muro con propaganda emecista, Cuevas anunció que la pinta fue borrada y compartió imágenes del mensaje que la suplió: ‘Viva México’.

Tan solo unas horas duró la provocación de @MovCiudadanoMX. Que les quede claro: ¡En #Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México. Ni @PartidoMorenaMx ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de #VaPorMéxico! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/FVBPBhORKi — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) May 23, 2023

“Tan sólo unas horas duró la provocación de Movimiento Ciudadano. Que les quede claro: en Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México. Ni Morena ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de ‘Va por México’”, escribió en aquel entonces en su cuenta de X.

En respuesta, Movimiento Ciudadano volvió a pintar la barda con un nuevo mensaje: “Con el PRI ni a la esquina, con Morena tampoco”, decía.

Nuevamente, de forma ilegal, la @AlcCuauhtemocMx borrando nuestras bardas. Lo que está cometiendo @SandraCuevas_ es un delito y además lo ha confesado. pic.twitter.com/haT4pwTiZY — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2023

Todo cambió unos meses después, cuando Cuevas confirmó que había tenido conversaciones con el MC, además de las intenciones de formar su propia organización política, la cual presentó en enero de este año.

“Quiero ser muy respetuosa: sí he tenido conversación con Movimiento Ciudadano, con el Senador Dante Delgado, que a mí me parece un hombre estupendo, me cae muy bien. Y he tenido el honor de que me invite a su casa a desayunar, a comer. No me gusta decir son mis amigos, pero hay una relación de respeto entre ambos. Sí nos ofrecieron poder ir a Movimiento Ciudadano, sin embargo no he tomado ninguna decisión, sin embargo mi respeto absoluto”, relató.