Ana Valeria Becerril se despide de Control Z con una temporada llena de acción

Control Z llega a su temporada final este 6 julio con una nueva temporada. En los nuevos capítulos se confirma que habrá mucha acción, tensión y hasta algunos toques de terror. Ana Valeria Becerril, su protagonista, habla sobre su despedida a este proyecto que catapultó su carrera.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- ¿Alguien empujó a la directora Susana o se cayó accidentalmente? La muerte de esta profesora será ahora el nuevo tormento que siga a los alumnos del El Colegio Nacional, pues después de mantener oculto este secreto por meses, @todostussecretos se reactivará y amenazará con arrebatarles el futuro brillante a este grupo de estudiantes en la tercera y última temporada de Control Z.

La serie mexicana original de Netflix, que ha ido subiendo de tono mostrando una carga de tensión a cada capítulo, promete no defraudar a su público en su temporada final que llega a la plataforma este 6 de julio. Ana Valeria Becerril, su protagonista, adelantó a SinEmbargo, qué podrán esperar todos los fans de esta serie:

“Definitivamente esta temporada mantiene la tensión todo el tiempo. En eso los directores fueron muy cuidadosos, lo guionistas fueron muy precisos en generar tensión todo el tiempo y que todo los personajes sean participes y piezas claves de contar este desenlace. Me gusta mucho esta temporada que se siente mucho más coral”.

Y bien, la atención en esta nueva temporada ya no sólo caerá en la observadora de Sofia, personaje de Ana Valeria, pues ahora también podremos acercarnos más a personajes como: Raúl (Yankel Stevan), Javier (Michael Ronda), María (Fiona Palomo), Alex (Samantha Acuña) o Pablo (Andrés Baida), unidos de alguna forma por ese acontecimiento que tratan de olvidar. Aunque hemos sido testigos de parte del pasado de cada personaje, en esta ocasión la acción caerá sobre todos por igual.

“Desde la primera temporada el elenco fue el que le dio como ‘el ángel’ al proyecto y en esta tercera temporada todos y cada uno son cruciales para resolver este nuevo misterio. Hay mucha acción, muchas escenas de un valor de producción altísimo, efectos especiales, peleas, coreografías muy complicadas y hay hasta escenas de terror, creo que es la mejor temporada que he hecho”, augura Becerril.

Control Z ha ido evolucionando a través de su trama que arrancó con la amenaza de un hacker y que ahora recae en lo que parecer un homicidio. Por supuesto, sus personajes han ido transformándose a la par, y uno de ellos es el de Sofia, papel con el que Ama Valeria empatizó desde principio y del que ahora ve cerca su final.

“Sofía tuvo una evolución muy bonita, de ser esta niña retraída, muy callada que creía que podía hacerlo todo ella sola, que no necesitaba nada de nadie más, ni acompañamiento, ni cariño de nadie más. Definitivamente va abriendo, va creciendo, va rodeándose de personas que le hacen bien. También dándose sus buenos golpes de realidad de gente que no le hace bien, pero va aprendiendo y conforme ella iba aprendiendo yo también lo estaba haciendo y me iba reconciliando con un mundo de cosas de mi pasado y justo esa etapa de la adolescencia y la preparatoria donde están viendo qué onda con tu ser, con la gente que te gusta, la gente con la que te juntas, etc., y ha sido un viaje bien bonito estar a su lado”.

EL ÉXITO JUEVENIL

Control Z llegó con fuerza a la plataforma de Netflix en el que alcanzó a colocarse en el Top 10 de 64 países como Brasil, España, Francia y Estados Unidos y fue vista por 20.5 millones de cuentas tan sólo en las primeras cuatro semanas, lo que rápidamente confirmó una segunda entrega.

Ana Valeria, ganadora del Ariel a la Mejor Revelación Femenina por su actuación en la cinta La Hijas de Abril (Michel Franco, 2017), que ha sumando en su carrera títulos como la serie Las Bravas de HBO Max o filmes como Muerte al verano (2019), Mi novia es la revolución (2021), Los días que no estuve (2021), asegura que la abrumante fama alcanzada con esta serie nunca fue su objetivo, pero el haberlo hecho para ella representa una señal de que va por buen camino.

“Creo que eso es una consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien. Lo que más me ha gustado es que la gente me comparta su experiencia viendo Control Z, para mí es bien bonito cuando alguien me comparte algo que haya reflexionado o se haya quedado de la serie. Eso es haber hecho mi trabajo bien”.

La serie desde su primer capítulo tocó temas que fueron más allá del amor adolescente, en Control Z se abordaron conversaciones como el bullying, la exposición a redes sociales, la identidad de género y la salud mental, que si bien iban acompañas de acción, no se tomaron a ligera.

“Para empezar fue para mí una reflexión personal, por muchos años yo dije que no yo nunca sufrí de bullying o en las escuelas en donde yo estuve no existió porque yo tenía como esta referencia muy explicita de la violencia. Si bien en la serie si hay casos muy explícitos de violencia de bullying fuimos entendiendo entre todos que la violencia se ve en varios grados y puede ser mucho más sutil de lo que uno cree, puede ser psicológica, verbal o física”.

“Ha sido bien importante y algo que rescato mucho por el feedback que me ha dado el público, que se reconozcan las violencias que se viven en esta etapa formativa de la adolescencia que luego tendemos a hacer menos la experiencia de un adolescente porque ‘todavía no sabe tanto o creemos que son exagerados o que es sólo es parte de crecer’, y no tendría que ser norma este tipo de violencia. Es importante visualizar las consecuencias que tiene el bullying, eso y muchos casos de salud mental. Yo creo fervientemente que lo que se representa en pantalla crea cultura, y mientras más lo vayamos normalizando, más fácil será nombrarlo”, destacó la actriz para este portal.

Los nuevos capítulos de la series estará disponibles este miércoles en Netflix. Una nueva tanda de capítulos en los que sus personajes se darán cuenta que ya no hay vuelta atrás.

“Definitivamente siento mucha gratitud, mucha gratitud por este proyecto porque por lo menos para mí, para varios de mis compañeros fue el impulso, la catapulta que necesitábamos para nuestra carreras y creo que la confirmación para varias sobre que podríamos interpretar a personajes complejos. La posibilidad de que la gente nos cociera, que conociera nuestro trabajo”.

“Me despido de este proyecto con mucha gratitud y un montón de recuerdos, cosas bonitas y muy satisfecha porque creo que hicimos un gran trabajo. Le dimos una conclusión y un cierre muy bonito a los personajes”.