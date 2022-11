Ahora que estamos juntas, un llamado a no normalizar la violencia de género

Ahora que estamos juntas, de Patricia Balderas Castro, obtuvo el Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer por parte de la Asociación de mujeres en el Cine y la Televisión de México, así como del Premio del público a Largometraje Documental Mexicano dentro del marco de la pasada edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Con un estreno triunfante en la pasada edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el documental Ahora que estamos juntas, de Patricia Balderas Castro, es un poderoso mensaje sobre las redes de apoyo entre mujeres para visibilizar violencias y servir como agentes de cambio.

El filme nació a partir del encuentro inesperado de la cineasta con un grupo de mujeres que tenía como primer objetivo indagar más sobre la movilidad de las personas dentro de la Ciudad de México, pero todo tomó un giro cuando se dio cuenta de lo duro que era aun más la apropiación de espacios siendo mujer.

Ahora que estamos juntas se convierte, entonces, para Patricia Balderas en un canal donde explora el movimiento desde la Ciudad de México, donde entiende las violencias que ha vivido y también un viaje íntimo en el que se descubre así misma y a su entorno.

“Me parte el darme cuenta de algo tan grave que ha pasado toda tu vida, y te enoja. Dices ‘¿cómo es posible que me haya pasado y no haya hecho yo nada al respecto y haya estado tan ciega ante un problema tan grave que además me encabrona porque limita completamente mi acceso a derechos?’. Creo que fue mi enojo lo que me llevó a esto, esta necesidad de decir tenemos que hablarlo y tenemos que hacer algo”, reflexiona la cineasta en entrevista con SinEmbargo.

Narrado en primera persona por Patricia, el documental muestra la lucha de varias mujeres que se convierte en su día a día, eso sí, aclara, “no desde un papel de víctima”, sino desde el de un grupo oprimido que “necesita construir herramientas y generar redes, redes salvan vidas”.

Ahora que estamos juntas es un collage de acercamientos a mujeres feministas:madres, hijas, hermanas, amigas… en donde se reflexiona sobre el acoso y el abuso callejero, la maternidad, y la ola feminista.

“Esto coincide con el ‘boom’ del movimiento feminista en México que surge con la marcha del #24A que se da en todos los estados de la República mexicana, la primavera violeta, y que es en el año 2016, donde es justamente donde la realidad me empieza a rebasar a mí y como que surge un camino paralelo y que va del lado de mi propio proceso de concientizar la violencia, de concientizar los impactos y de empezar a aprender cosas para poder erradicar”.

Detrás de la cámara y con voz en off, la cineasta comparte su proceso junto al feminismo que la hace reflexionar sobre episodios en su vida y violencias que había normalizado que se extienden hasta la historia de su familia. A la par, las voces de las mujeres que entrevista en el camino la inspiran a seguir su proceso.

“Al principio yo quería que la gente supiera qué era el acoso sexual callejero, quería que supieran cuáles eran los impactos, quería que supieran que era necesaria la autodefensa, que era necesario generar redes y que era necesario conservar estos momentos que compartimos con otras personas u otras mujeres en específico donde estamos contentas, estamos felices, como que el final estas presiones o violencias no acaban con nuestra felicidad”.

Ahora que estamos juntas, ganadora del Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer por parte de la Asociación de mujeres en el Cine y la Televisión de México, así como del Premio del público a Largometraje Documental Mexicano dentro del marco del FICM, se convierte en un canal que abre el diálogo sobre esas las violencias que se normalizan y un impulso para visibilizarlas.

“¿De qué manera podemos reconocer y vernos a nosotras mismas?, ¿cómo podemos reconocer la violencia? Esa parte era importante, independiente si estás involucrada en los movimientos feministas o no, incluso nuestras ancestras, pues han ido abriendo caminos para nosotras. Ellas han tenido herramientas que nos han heredado, no estaban contextualizadas o no estaban nombradas, pero existen y lo importante es recuperarlas, validarlas y compartirlas con otras mujeres, otras generaciones, pues justo con esta idea que permite romper estereotipos”.

Ahora que estamos juntas no tiene un final, pues la lucha sigue. El documental se convierte en un espacio de reflexión y de diálogo, pero también en un camino que da esperanza al convertir al espectador en testigo de la lucha que va más allá de las calles, pues se replica en lo más cotidiano de cada mujer.

“Algo que hace que te sientas poderosa es no sentirte sola, sentirte acompañada, sentirte que estás con otras mujeres que comparten a lo mejor no completamente tus pensamientos pero que sí comparten una circunstancia que quieren cambiar como tú. Eso fue lo que yo encontraba”.

“Evidentemente la idea es que las cosas se vayan transformando, que las siguientes generaciones no tengan que sufrir esto, que no tengan que salir a la calle a marchar, pero mientras tanto sí es importante que se generen redes entre mujeres. La idea era dar esperanza, pero no desde la tragedia”.