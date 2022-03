Harina: El teniente vs el cancelador, la divertida serie sobre el sketch viral

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmnargo).– En 2019 tuvo lugar un éxito inesperado: Harina, el sketch de Backdoor en el que un oficial de policía rompía todos los protocolos durante un operativo para “comprobar” por sí mismo que las drogas incautadas fueran reales, el cual hizo reír a millones en Internet.

El “¡Ay papaya de Celaya!” o “¡Ay, Papantla tus hijos vuelan!” de aquel divertido video detonaron en memes, parodias y remixes, y se convirtió además en el video más visto en México en YouTube. Ahora este sketch regresa a las pantallas en forma de serie.

Harina: El teniente vs el cancelador es la producción spin-off inspirada en el sketch viral que arriba este mes a Comedy Central y a Amazon Prime Video con sus protagonista originales: Guillermo Villegas (Edson Prieto) y Verónica Bravo (Rosario Ramírez), aún impresionados por el impacto que tuvo el video.

“Definitivamente no. Yo creo que está bien difícil planear algo que se vuelve viral, cómo encontrar la fórmula, si alguien buscara eso específicamente creo que es muy complicado el camino. Fue una sorpresa para todos, o sea, me atrevo a hablar por todos y todas. Yo estaba en Cancún cuando me empezaron a llegar unos memes con mi jeta, y yo así de ‘¡¿qué está pasando?!’ Intuí que se venía algo, no sé si viral, no entendía todavía el concepto de eso, pero algo se venía”, explica el actor Guillermo Villegas en entrevista con SinEmbargo.