OFF! se despide de una pausa musical de ocho años con el lanzamiento de “Free LSD”

El proyecto de “Free LSD” va más allá de un álbum pues tanto Keith Morris, también vocalista de Circle Jerks, como Dimitri Coats planearon realizar un largometraje bajo el mismo título, el cual describen como “una extraña película de ciencia ficción que explica, de manera fantástica, la creación del álbum” y verá la luz en 2023.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Tal parece que el 2022 se ha convertido en el año de los reencuentros musicales pues varias bandas tanto nacionales como internacionales han anunciado su regreso a los escenarios y OFF!, la agrupación estadounidense de hardcore punk, no se quiso quedar atrás por lo que lanzó, el pasado 30 de septiembre, “Free LSD”, su primer material discográfico después de una pausa de ocho años,

El material discográfico compuesto por veinte canciones refleja una nueva etapa de OFF!, no sólo por los cambios que hubo en la alineación original —Keith Morris (voz), Dimitri Coats (guitarra), Steven Shane McDonald (bajo) y Mario Rubalcaba (batería)— sino también en un sonido que mezcla el punch del hardcore con un toque de psicodelia.

En entrevista para SinEmbargo Dimitri Coats, guitarrista y miembro fundador de Burning Brides, compartió que la producción de este álbum llegó a ser un tanto complicada luego de los cambios que sufrió la alineación derivados a problemas de agenda con Steven y Mario.

“Tomó tanto tiempo entre nuestro último álbum y este álbum, pero tuvimos algunas dificultades con la formación anterior, tuvimos que encontrar gente nueva y eso tomó algo de tiempo. Finalmente encontramos a Autry (bajo) y Justin (batería) y, sinceramente, no estaba seguro de que pudiéramos armar una banda, pero creo que tuvimos suerte y encontramos una selección de ritmos increíbles con dos personas que le dieron una nueva vida a lo que ya estábamos haciendo”, compartió Coats.

“Llevamos la música a un nivel aún más alto y ruidoso gracias a la llegada de Justin, quien viene del jazz. Somos dos mundos juntos que normalmente no están unidos, así que creo que descubrimos un sonido nuevo”, agregó.

Con la salida de Steven y Mario, Justin Brown (Thundercat) y Autry Fulbright II (And You Will Know Us by the Trail of Dead) se sumaron a Keith y Dimitri para el proyecto más ambicioso de OFF!

“Ha sido muy divertido, ha sido un trabajo duro hacer una película y cualquiera que haya hecho una película te diría que es de las cosas más difíciles de hacer y lo intentamos un par de veces en el pasado. Creo que fue muy liberador”, expresó Dimitri.

“El álbum y la película están conectados porque se formaron entre sí. Mientras trabajábamos en la música y las letras pensamos en el álbum como la banda sonora de la película y nos abrió una oportunidad increíble para explorar este pasado diferente que tenemos y viniendo del lado de la película, se trata realmente de la existencia de la banda en dos dimensiones alternativas. El proyecto se convirtió en esta identidad de dos partes diferentes, así que estamos muy orgullosos de esto” añadió el guitarrista sobre el filme.

Su participación en “The Metallica Blacklist”, álbum tributo a Metallica, con “Holier than thou” sólo encendió las alarmas de aquellos seguidores que esperaban con ansias el regreso de OFF! y de acuerdo con Dimitri, el hecho de que hayan realizado el cover con una nueva alineación ayudó, en parte, a anunciar un regreso oficial.

“Creo que llamamos la atención de todos y la gente se dio cuenta de que estábamos de vuelta. Lanzamos un par de videos para el film y creo que la anticipación creció”.

“Produje el álbum y creo que es algo especial, pero nunca puedes controlar cómo será recibido y si va a ser popular, y sinceramente no me importa, no se trata de eso. Me siento exitoso con la ejecución”, apuntó el músico sobre “Free LSD”.

Por último Dimitri expresó su interés por volver a pisar tierra azteca asegurando que le gustaría explorar gran parte de la República con un nuevo tour.