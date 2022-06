La vida en el silencio quiebra con el estereotipo de la paternidad para Amazon

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- En el marco por el festejo del Día del Padre, una conmovedora cinta arriba al catálogo de Amazon Prime Video, se trata de La vida en el silencio, ópera prima de Rodrigo Arnaz que se estrena este viernes en la plataforma.

Protagonizada por el actor Juan Manuel Bernal, el filme cuenta la historia de un músico que lucha día a día por encontrar un canal de comunicación con su hijo autista a través de la música a la par que se gana la vida. Pero la rutina de sus vidas se ve interrumpida por el regreso de la madre de su hijo tras ocho años de ausencia en sus vidas. En esta película, la paternidad y la maternidad salen de estereotipos y muestran la diversidad de sus formas.

“Esta idea surgió por querer hablar un poco sobre las distintas formas de familia, las distintas paternidades, maternidades que pueden existir. Personalmente en esa época de mi vida me cuestionaba el ser padre o no y me imaginé cómo sería ser padre, pero lo que más me pregunté fue cómo sería una paternidad distinta en un país donde las paternidades son ausentes”, cuenta el director y también guionista Rodrigo Arnaz. en entrevista con SinEmbargo.