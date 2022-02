“Las amenazas continúan aún en México”, denuncia Paola, mexicana agredida en Catar

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La mexicana Paola Schietekat Sedas trabaja como economista conductual en el Comité Organizador del Mundial de fútbol 2022 en Qatar, pero desde el año pasado tuvo que dejar ese país ante el temor de ser privada de la libertad y recibir una castigo corporal: todo esto por denunciar que fue víctima de violencia. A siete meses de la agresión, continúa recibiendo amenazas y hostigamientos, pero ve con optimismo el compromiso que esta tarde hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para representarla legalmente.

En junio del año pasado, la también maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford denunció en Doha a un hombre de la comunidad latina de esa ciudad por entrar a su departamento para agredirla. Pese a presentar un certificado médico donde acreditó lesiones en varias partes de su cuerpo, el caso fue descartado porque no había una cámara que apuntara a la puerta de la vivienda de la joven que pudiera registrar la agresión.

Para defenderse, el hombre al que denunció la acusó de tener una relación extramarital con él, un delito que en Catar se sanciona con hasta siete años privada de la libertad y las sentencias pueden incluir castigos corporales, como el recibir cien latigazos. Las autoridades avanzaron en el caso siguiendo esa hipótesis, por eso, y preocupada por las constantes amenazas a ella y su familia, Paola salió del país, pero en México el hostigamiento continúa.

“[En Catar] el agresor empezó a hostigarme por redes sociales, y no solo a mí, a mi mamá, mis hermanos, a la gente de mi trabajo. Incluso una de las cuentas que generó se llamaba ‘te lo advertí’. En México, la frecuencia de las amenazas y el hostigamiento bajaron, pero continúan”, denunció en entrevista para SinEmbargo .

“Mi vida adulta la viví en Medio Oriente, yo llego a México y me siento de alguna forma exiliada, me siento fuera de lugar, de muchas formas, siento que se cometió una injusticia, siento que a nadie le importa. El impacto en mi salud mental ha sido la peor parte de todo esto”, lamentó.

A través del Comité Organizador del Mundial la joven supo que el hombre al que denunció ya no está en Catar. Ahora ella trabaja y sigue su caso desde México. En las últimas semanas la incertidumbre la llevó a difundir en redes sociales la agresión que sufrió, pues el 6 de marzo tendrá una audiencia y se quedó sin abogada porque ya no podía pagarle.

La tarde de este viernes, después de reunirse con el Canciller Marcelo Ebrard, Paola Schietekat aseguró tener esperanza, pues el funcionario le prometió que trabajarán en que ella y otras mexicanas que enfrentan violencia fuera del país estén respaldadas legalmente.

El apoyo llega meses después de que en la Embajadora mexicana le negaron el acompañamiento legal por falta de fondos. Hoy el panorama cambió, pues la SRE anunció que su Consultor Jurídico la acompañará.

“Sentí mucho compromiso del Canciller, fue un tema burocrático que no dejó que él se enterara a su debido tiempo, reconoció que hay veces en las que estos casos deben hacerse públicos y se comprometió a hacer todo lo posible no solamente para que yo esté bien representada el 6 de marzo, también para que ninguna mujer tenga que pasar por esto, ni en el mundial ni en ningún otro país donde haya una embajada de México”, externó.

Paola aún no ha sido sentenciada, su caso está siendo analizado en una corte de primera instancia.

“MINIMIZARON MI DENUNCIA”

Schietekat Sedas narró a este diario digital que desde hace siete meses “sintió la indiferencia de las instituciones”, pues Luis Ancona, entonces Cónsul de México en Catar la acompañó a la Fiscalía después de denunciar, pero desconocía las leyes, algo que, según denuncia, afectó el proceso legal.

“De su parte había un desconocimiento total de la ley local y del idioma, incluso. Y bueno, pues una una falta de preparación que asusta”, dijo. También denunció que cuando narró el miedo que sentía por las constantes amenazas, Ancona solo le recomendó “cerrar bien la puerta” de su vivienda en Doha.

“Mi mamá y yo hicimos como un recuento de todas las falencias de la Embajada y al comentarlas con distintas personas, incluso personas que trabajaban en la Cancillería y que querían ayudar me recomendaron escribir una carta a la Dirección de Protección para Mexicanos en el Exterior y esta carta no recibió respuesta por alrededor de 10 días. Yo mandé tres recordatorios y fue la titular Maki Teramoto quien me contestó con un machote que era en referencia a su correo en esta fecha, de esta fecha, de esta fecha, el machote de las leyes que están citando y un copy paste de la cronología que le había mandado el Cónsul sobre cómo habían pasado las cosas”, recordó y lamentó la respuesta que recibió en esa ocasión, pues opina que las autoridades minimizaron su denuncia.