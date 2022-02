TQM busca llevar al cine latino a Amazon Prime junto a Gabriel Tarantini

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- El cine latino busca un lugar en el streaming de la mano de la cinta TQM, dirigida por el director venezolano Oren Stambouli y protagonizada por Gabriel Tarantini. Un filme que está de estreno en la plataforma de Amazon Prime Video y que ahonda en el amor filial y la salud mental.

TQM tiene pocos actores en escena desenvolviéndose en un mismo lugar, en una casa de verano en Miami propiedad de una prestigiosa psiquiatra mexicana llamada Elizabeth (Anna Silvetti), quien convoca a sus tres hijos: Danae (Ana Carolina Grápales), Pablo Azar (Marco) y Lollipop (Saraí Mesa) a reunirse para darles un importante aviso, pues evaluará cómo dividir su herencia entre ellos.

Sin entender mucho de lo que su ausente y rígida madre intenta hacer, entre los tres hermanos los ánimos comienzan a calentar cuando sorpresivamente reciben la visita de uno de los pacientes, Miguel Ángel.

De lentes, un ceño tímido y con poca movilidad en su cuerpo, Miguel Ángel parece ser la llave para la herencia, pero todo se vuelve aún más complicado cuando su Trastorno de Identidad Disociativo se revela y entonces más dudas que certezas comienzan a surgir para la familia.

TQM es una película que combina el drama y el suspenso, y el hablar sobre un trastorno mental como éste querían que se hiciera con mucha responsabilidad, por ello, Gabriel Tarantini se preparó cuidadosamente para el papel que le dio su primer protagónico.

“Dijimos ‘ok, vamos a contar esta historia, pero vamos a llevar al personaje de Miguel Ángel a un estado físico para que también puedas marcar la diferencia entre los tres personajes y así la audiencia pueda seguir el hilo entre ellos’. Fue mucha teoría y mucha lectura sobre casos, sobre doctrinas que estudian este tipo trastornos y algo muy particular es que tuve la oportunidad de hablar con psicólogos que me pudieron pintar un poco el panorama de cómo estas personas lo desarrollan físicamente, así que de eso le robé mucho y se puede ver durante la película”.

“Sobre la parte teórica, me ayuda a mi trabajo bastante que mi cuerpo esté tan engranado para que a la hora que digan ‘¡Acción!’, no tener que estar pensando en nada más, sino que el personaje tome vida porque al fin y al cabo al personaje yo le estoy prestando mi cuerpo y mi mente a algo que estamos creando”.

TQM reúne un elenco y producción latina con talento proveniente desde Venezuela, México, Colombia, Perú y Argentina.

Gabriel Tarantini nació en Florida, Estados Unidos, pero creció la mayor parte de su vida entre Italia y Venezuela.

Su primer acercamiento con la pantalla fue en el telenovela Silvana Sin Lana (2016) a la que le siguieron otras producciones como Mi Familia Perfecta (2018), El Baron (2019) y por último 100 Dias Para Enamorarnos (2020) que llegó con éxito también a Netflix.

Ahora tras el estreno de esta película en Amazon Prime Video, Tarantini también se prepara para un protagónico para una serie de Disney+.

“Es algo de lo cual me siento muy agradecido y es un gran privilegio. Las vidas de los actores son un poco complicadas, no quiero decir que difíciles porque el realidad son bastante chéveres y cuando uno trabaja en lo que ama, uno no se tiene que quejar. Definitivamente cuando estas cosas pasan pasan, cuando suceden este tipo de cosas como un largometraje y un primer protagónico, y que una plataforma como Amazon Prime quiera la ser el trampolín de esto, uno debe sentir que ya no es trabajo, sino que es privilegio. Es agradecimiento de hacer lo que amo”.