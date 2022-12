La impunidad ha permitido que haya asesinos seriales en México: Filiberto Cruz Monroy

El periodista Filiberto Cruz Monroy habló con SinEmbargo sobre el trabajo que acaba publicar sobre los asesinos seriales en México, criminales que, indicó, se explican por la impunidad que impera en todo el país.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Si la impunidad en México no permeara de la manera en la que lo hace muchos de los asesinos seriales que han cometido atrocidades en las últimas décadas en el país no hubieran existido, planteó el periodista y escritor Filiberto Cruz Monroy quien acaba de publicar Asesinos seriales en México. Una mirada a su psique criminal (HarperCollins).

“Muchas de estas personas ya habían estado en prisión, pero tenemos un sistema en el que llegas a la cárcel y la rehabilitación no existe, llegan a la cárcel a hacerse más profesionales, muy pocos son los reos que llegan a redimirse. No hay manera, hay una impunidad campante y rampante en el país que tenemos que detener ya”, comentó el autor en entrevista con SinEmbargo.

Su libro, compartió, surge de una necesidad de tener la información ordenada y sistematizada para poder entender qué es lo que hay detrás de una psique criminal. “Yo creo que en la medida en la que entendamos cualquier fenómeno de cualquier tipo —natural, social, físico— y tengamos una mayor comprensión de él, podremos —en el caso de éste que es un fenómeno malo— evitarlo o al menos contenerlo”, apuntó.

Cruz Monroy aborda en este proyecto “las motivaciones, el modus operandi y la oscura mente de la ‘Matataxistas’, el ‘Carnicero de Atizapán’, el ‘Comecorazones’, el ‘Coqueto’, el ‘Caníbal de la Guerrero’, la ‘Mataviejitas’, los ‘Monstruos de Ecatepec’”, entre otros muchos casos. “Cambiamos todos los nombres de las víctimas en este libro, aunque el nombre de las víctimas está en cualquier lado, pero aún así nosotros dijimos qué necesidad de estar revictimización una y otra vez a las personas, no tiene caso”, expuso en cuanto al tratamiento.

Filiberto Cruz Monroy recordó cómo el caso que lo marcó de alguna forma fue el de José Luis Calva Zepeda, el “Caníbal de la Guerrero”, en el cual pudo conocer información de primera mano que lo ayudó a consolidarse en la fuente. “Llegó este caso y al día siguiente me contaron cómo era la casa, qué había, detalles muy importante de lo que había adentro, hice una crónica y esa crónica fue la primera nota que publicamos con la que pude competir al día siguiente. Fue muy curioso, porque un asesino serial, un caso tan triste, tan complicado, tan grave, pero de alguna manera a mí en mi carrera me ayudó”.

En ese sentido, advirtió que a medida que avanzó con su investigación encontró que en los primeros casos de décadas pasadas “hay datos que son poco corroborables o poco creíbles en algunos casos y conforme vas avanzando a través de los años, en los casos más recientes, te das cuenta que el ejercicio tanto periodístico como policial, en el ejercicio de investigación, en el ejercicio pericial ha habido una profesionalización porque hay muchos más elementos de prueba”.

Además apuntó a una cuestión que se ha presentado en los últimos años: la mitificación de estos criminales a quienes se quiere hacer ver como “genios”:

“Que se nos quite de la cabeza eso de que los asesinos seriales son grandes genios y mentes criminales, en realidad si tú los ves no lo son, son sujetos como cualquier otro que incurrieron en esta conducta y vieron que había esta impunidad impresionante. De ahí a que yo te pueda decir, ‘ah caramba sí son como en el Silencio de los Inocentes, Hannibal Lecter’, que era un portento de cerebro, pues la verdad es que no. Tienen cierto carisma para atraer a sus víctimas, pero de ahí a ser grandes genios yo creo que no, esa parte hay que desmitificarla”.

Filiberto Cruz Monroy expuso por ello buscó hacer un compendio que fuera lo más serio y apegado a la realidad posible, en ese ejercicio, explicó, se quitó mucha información sin corroborar. En ese sentido aclaró que no es un proyecto terminado, por lo que llamó a los lectores a contactarlo a través de sus redes sociales y escribirle si es que tienen información sobre alguno de los casos.

“Juntos podemos ir construyendo esta verdad, que cada día sea más cercana a la realidad, visibilizar esto y quizás —por qué no— poder darle nombre a una víctima que estaba por ahí, que no tenía nombre, que no sabíamos quién era. Entonces, no es un texto que pretenda contener toda la verdad, sabemos que seguramente tendrá lagunas y precisamente de eso se trata, de que todos abonemos a tener una mejor comprensión del fenómeno y tratar de evitar lo más posible que siga ocurriendo”, dijo.

Por lo mismo recalcó que parte de la impunidad en la que se cobijaron estos crímenes se debe a las deficiencias de las investigaciones. “Con una buena investigación policial, con una buena investigación periodística, un trabajo pericial adecuado, a lo mejor esto pudo se pudo haber detenido también”.

Pero también instó a la misma sociedad a ser más responsable frente a crímenes como estos. “He estado viendo en la investigación que había vecinos que de repente decían ‘no pues sí estaba como medio raro, como que yo escuche alguna vez, como que olía feo’, ¿y por qué carambas no denunciamos? Esa omisión permitió que un tipo, un sujeto, siguiera de manera sistemática asesinando, entonces todos tenemos una responsabilidad”.

En relación a si hay un factor en común detrás de los asesinos seriales, Filiberto Cruz Monroy dijo que es muy complicado generalizar, aunque destacó que sí hay coincidencias. “Son personas que fueron abusadas de pequeñas, ya sea física, sexualmente o psicológicamente todos ellos. Lo narran ellos inclusive, lo comentan. Hay factores sociales que los marcaron a todos, factores psicológicos, en cada uno es distinto”.

“Ahora, ¿qué te convierte en un asesino serial? El asesino serial tiene una satisfacción a través de cometer estos homicidios, porque sino no lo haría. Ese es su premio, esa es su recompensa, no son sicarios; entonces, obtienen una recompensa a través de hacerlo y cada uno tiene cierta metodología que les da placer a cada uno de ellos. ¿Por qué llegaron ahí? Pues porque vivimos en un entorno de completa impunidad porque primero van evolucionando, encuentran un grupo vulnerable, eso es importante porque atacan grupos vulnerables. Las primeras veces por lo normal no matan, agreden, hacen algo, y empiezan a ver que hay impunidad y no pasa nada, y luego llega el homicidio, el primero, y se dan cuenta de que no pasa nada y pues se siguen porque hay una facilidad, porque hay impunidad, eso es bien importante”, señaló.

Cruz Monroy destacó además que las principales víctimas de estos criminales “son las mujeres, porque el 99.8 por ciento de las personas asesinadas a manos de estos personajes, pues son mujeres, inclusive cuando la asesina serial es mujer como el caso de Juana Barraza, la ‘Mataviejitas’, pues mataba también mujeres. Entonces seguimos en este contexto donde las grandes perdedoras son las mujeres y esto nos motiva a una reflexión muy grande, porque no sólo ocurre en los miles de cientos de casos que vemos todos los días, sino que en estos casos de los asesinos seriales las mujeres también son grupos vulnerables”.