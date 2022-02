When you are gone, un thriller mexicano que busca llegar al público extranjero

When you are gone, que ya está disponible en salas de cine, es un thriller psicológico que ahonda en el lado más oscuro de la mente de un exitoso arquitecto atormentado por la muerte de su esposa. La película grabada en México busca dar a los espectadores una intensa trama con tintes hollywoodenses.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– En una búsqueda por hacer cine mexicano de calidad, pero con los condimentos de los grandes producciones hollywoodenses, el director jalisciense Rafael Altamira inició una aventura que ahora culmina con la esperada llegada a las salas de cine de su filme When you are gone (Cuando ya no estés aquí).

El thriller psicológico se centra en James, un talentoso arquitecto que está por alcanzar el éxito que ha esperado por años y así convertirse en socio de la empresa para la que trabaja, pero justo cuando está a un paso de lograrlo, su vida da un giro inesperado con el secuestro y asesinato de su esposa Sylvia. Sin embargo, un largo infierno parece apenas comenzar para él.

El largometraje de Rafael Altamira nació en una clase de cine en 2015 cuando le dejaron escribir el argumento de una historia que pudiera convertirse en un filme, y así lo hizo. Aunque su historia sólo eran “los huesos” de una trama, al releerla, el director pensó en que realmente lo escrito ahí podía llegar a la pantalla y estaba motivado en lograrlo.

“Le vi potencial, me senté y me puse a escribir el guión”, recuerda el cineasta para SinEmbargo.

El actor estadounidense Andrew J. Forner da vida a James, el protagonista del filme, que tras la muerte de su esposa comienza a sentirse perseguido por su fantasma a la par que tiene que estar lidiando con las amenazas que recibe en su trabajo y la constante vigilancia de la policía que lo acecha por el caso de su esposa.

Todo el elenco está conformado por actores extranjeros como Kelsie Mcdonald, Thomas Blackburne y Sarah Nichols, y es hablada en su totalidad en inglés. La razón de elección en el reparto y la forma de presentar la cinta fue un deseo que surgió desde el guión por parte de Altamira.

“Siempre consideré que si lo hacíamos en inglés con actores estadounidenses teníamos un poquito de más posibilidad de irnos a diferentes partes con la película, que no la vieran sólo en México sino también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde los thrillers son un género bastante exitoso, yo prefería hacerlo en inglés desde un principio para darle una audiencia mayor al proyecto”, explica.

Por supuesto los géneros en los que desenvuelve la cinta que son el thriller psicológico y el horror también apostaban por alejarse de la cartelera de cine comercial mexicano donde triunfan los dramas y comedias románticas.

GUADALAJARA, EL CENTRO DE LA ACCIÓN

El proyecto de esta cinta se desarrolló durante la pandemia, cuando el mundo se paró en 2020. Rafael Altamira dio cuenta que llevaba muchos años con ese sueño en pausa por dedicarse a otras actividades que le remuneraban para pagar las cuentas, así que pensó que siendo ese tiempo de “respiro”, que debía hacerlo ya y puso manos a la obra desde el lugar que lo vio crecer.

When you are gone ofrece al espectador atmósferas y escenarios que remiten al cine hollywoodense: Ciudades cosmopolitas, edificios modernos. Al ver la película uno pensaría que fue filmada en el extranjero, lo cierto es que fue en Guadalajara, en el centro de todas las locaciones.

“Cuando yo escribí la base de la historia estaba planeada para filmarse en Nueva York, pero hacerlo es carísimo, entonces llegamos a coquetear con la idea de irnos a Vancouver, Canadá, muchas veces la utilizan para hacerla pasar por Los Angeles, Chicago, Nueva York, todas esas ciudades, pero también de nuevo era viajar a Canadá, hacer todo allá, gastar todo en dólares canadienses, y pues se salía mucho del control de los presupuestos muy rápido”.

La idea grabarla en Guadalajara fue más viable para el equipo que se decidió por mejor traer a los actores de Estados Unidos a México, y nuevamente el confinamiento en las grandes ciudades se convirtió en un punto ” a favor” de la película.

“Guadalajara es muy hermosa, pero se sigue viendo México, ese pintoresco México. Tuvimos que seleccionar edificios específicos, plazas, casas con arquitectura muy ‘agringada’ para poderla meter en la película. Sin embargo, de cierta manera también nos ayudó un poco la pandemia en el sentido de que varias de las locaciones, sobre todo en los exteriores que hacemos ver muy modernos, muy cosmopolitas, estarían llenos de gente sino hubiera sido por la pandemia, y para una producción tan pequeña pequeña y tan independiente como la nuestra estaría muy difícil pedir que nos cierren plaza Andares y manden a todo a mundo para fuera. El hecho de fuera la pandemia nos ayudó a que al fondo no nos saliera tanta gente y con cubrebocas, además”.

When you are gone, que ha recibido 11 reconocimientos de los 14 festivales de cine en los que ha estado en Roma, California, San Diego, Nueva York, Francia, entre otros, y está disponible ya en salas de cine independientes y en complejos de Cinemex.

RAFAEL ALTAMIRA EN LA MIRA

“Mi tirada es hacer cine mexicano de calidad, pero que pueda ser visto en otras partes del mundo, que pueda ser disfrutados por otras culturas”, ese el objetivo de Rafael Altamira que ya prepara para dar sus siguientes pasos después del buen recibiendo que ha tenido When you are gone.

El cineasta ya alista sus dos próximas películas, la primera protagonizada por su paisano Cristo Fernández, actor de la exitosa serie Ted Lasso de Apple TV, y que será su debut en la comedia romántica:

“La historia presenta a Gaby que viene de Estados a México a abrir una tienda de la marca para la que trabaja y en una fiesta conoce al personaje de Cristo que es un aspirante a Chef y las chispas vuelan y se enamoran de a noche a la mañana pero ella tiene volar a estados Unidos. A ella se le mete la idea de convencerlo de que la acompañe a Estados Unidos donde puede conseguirle trabajo de chef en los restaurantes del papá, pero la mamá de ella es medio racista y no le quiere dar trabajo al personaje de Cristo que va de indocumentado con su vida de turista. Ahora se queda atorado en Estados Unidos y tienen cierto tiempo para averiguar qué hacer para quedarse”, narra el cineasta que asegura que la cinta llegara a cine a finales de este año.

El segundo filme de Altamira responde al género del drama, será una road movie protagonizada por los mexicanos Tatiana del Real, Frank Rodríguez y Cristóbal Arellano.