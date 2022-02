El Prófugo: Un viaje entre el sueño y la vigilia que acogerá mejor el mexicano

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El thriller psicológico El Prófugo de la directora argentina Natalia Meta que viaja entre lo onírico y lo real está ya disponible en las salas de cine en México.

La cinta, que fue precandidata a Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar del país sudamericano, tiene como protagonista a la actriz Érica Rivas (Relatos salvajes, 2014) quien interpreta a Inés, una cantante y actriz de doblaje que durante unas paradisiacas vacaciones junto a su pareja sentimental sufre un episodio traumático.

El regreso de Inés a su vida cotidiana ya nunca vuelve a ser el mismo. Diferenciar entre lo real y el sueño se convierte en una tarea imposible y las personas que la rodean parecen también impostores que asaltan su tranquilidad.

“Me interesaba transitar como actriz en esos bordes este el sueño y la vigilia, entre la locura y la cordura”, comenta la actriz Érica Rivas en entrevista con SinEmbargo, desde Argentina.

Pero también recuerda que hubo otras razones muy poderosas para aceptar el papel, una tiene que ver con el hecho de ser mujer y el desenvolverse en una profesión dentro de una industria tan dominada por los hombres.

En el papel de Inés, Érica vio un reto más para su carrera en la que acumula decenas de filmes, telenovelas y obras de teatro de gran respaldo. El personaje le implicaba apoderarse del deseo femenino, de la reflexión y de aprender de nuevas áreas en las que no se había metido a explorar.

“Me llamaba mucho sobre todo el hecho de tener que experimentar nuevas cosas, estuve también estudiando canto lírico, aprendí doblaje, estudié con Natalia qué era lo que queríamos comunicar”.

Natalia Meta escribió el guión de la cinta inspirada en la novela El Mal Menor del escritor argentino C.E. Feiling. Tomó el escalofriante relato del libro y además le agregó algo de humor y una historia de amor para llevarlo a la pantalla. Mientras Natalia escribía, Érica Rivas se convertía en la mejor opción para interpretar a Inés, una mujer muy perceptiva, con miedo, con cosas por resolver como la dura relación con su madre interpretada por Cecilia Roth (Todo sobre mi madre, 1999), pero con mucho amor y deseo dentro de ella.

“Que una protagonista esté en la búsqueda de su deseo me parece ya una novedad. No hay muchas películas que traten sobre esto. Yo lo que hice fue potenciar la sensación de vivir en el mundo como si fuéramos extrajeras, que es lo que nos pasa. Este mundo está construido no para nosotras sino para los hombres, por los hombres y nosotras somos extrajeras en este mundo. Entonces, esa potencia con la que nacemos, que es difícil de explicar, lo que hice fue subirle el volumen y estar todo el tiempo con esa sensación de no pertenecer, no pertenecer a esa escena, no pertenecer a esa casa, de no pertenecer a esta madre. Todo el tiempo esa cosa de ser parte”.