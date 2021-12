El tono del Gobernador Alfaro contra mí es claramente intimidatorio: Ricardo Ravelo

En entrevista con Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el periodista Ricardo Ravelo dijo que el señalamiento público del Gobernador Enrique Alfaro de que va a presentar una demanda en su contra no puede verse de otra manera más que como una amenaza que “vulnera la libertad de expresión”.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El periodista y escritor Ricardo Ravelo Galo denunció que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, utiliza un tono intimidatorio hacia su persona luego de que el mandatario anunciara una demanda en su contra por presunto “daño moral”.

“El tono que utiliza el Gobernador no deja de tener una carga intimidatoria hacia mi persona, esto trastoca mucho el equilibrio emocional sobre todo tratándose de temas de delincuencia organizada, porque como sabemos la delincuencia organizada opera de manera impune a lo largo del país. Este señalamiento público del Gobernador de que va a presentar una demanda en contra mía por daño moral, no lo puedo ver de otra manera más que como una amenaza, vulnera la libertad de expresión”, aseguró Ravelo en entrevista con Alejandro Páez, durante el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El columnista de SinEmbargo expresó su preocupación porque esta demanda se presente en el estado de Jalisco, pues dijo que Enrique Alfaro ejerce el control sobre el Poder Judicial del estado.

“Es un hombre que, como se denunció en los textos periodísticos (publicados en este medio el 17 y 24 de diciembre), tiene todo el control político, el control del Poder Judicial en Jalisco, ante eso despierta muchísimo temor, por esa razón me he puesto en contacto con organismos internacionales para denunciar esta situación y tomar medidas al respecto”.

Ricardo Ravelo indicó que no puede guardar silencio ante provocaciones y señalamientos que pongan en riesgo la labor de un periodista y solicitó que el proceso se realice en tribunales neutrales, ya que si la “demanda se presenta en Jalisco va a ser una batalla muy complicada”.

“Es un Poder Judicial de Jalisco con graves problemas de infiltración del crimen organizado. Tengo bastantes dudas que una demanda en Jalisco pueda ser ganada por mí, yo creo que tendrá que ser en tribunales neutrales donde realmente se hagan valer los elementos periodísticos que tuve a mi alcance para documentar lo publicado y que sean autoridades honestas, transparentes para que haya un acceso a la Justicia”, dijo.

Minutos después de la plática que Ravelo sostuvo en SinEmbargo Al Aire, la agrupación Artículo 19 emitió un posicionamiento en el que rechazó las amenazas de inicio de acciones legales en contra del periodista realizadas por Alfaro. La organización recordó que no es la primera vez que el Gobernador jalisciense intenta coartar la libertad de expresión usando a las instituciones del Estado.

El colectivo solicitó por ello a Enrique Alfaro desistir en su demanda en contra de Ravelo así como abstenerse de cualquier otra acción que vulnere la integridad y la labor periodística del comunicador. “Por el contrario le instamos a garantizar su libertad de expresión y proteger el derecho de las y los ciudadanos a ser informados sobre temas de interés público”, exhortó.

En ese sentido, el periodista recordó que en México, muchos comunicadores son asesinados por realizar su labor, situación que lo obliga a alzar su voz.

“Lo tengo que hacer público, tengo que denunciar todo esto que a mí me pone en una situación de riesgo, no solamente a mí también a mis familiares”.

Ravelo Galo mencionó que no cuenta con los mismos recursos con los que dispone el Gobernador Alfaro, pero aseguró que dispone a su alcance los elementos que sustentan su trabajo y tiene el apoyo y respaldo de instituciones independientes.

“No puedo competir con el poder de un Gobernador que tiene todos los recursos disponibles, que tiene todas las alianzas y complicidades tejidas en Jalisco, tengo la tranquilidad de disponer de los elementos que sustentan mi trabajo y también el apoyo y respaldo de instituciones independientes que se acercaron a mí. Vamos a llevar adelante esta situación para demostrar que lo que escribí y está publicado no falta a la verdad, que tenemos el sustento para comprobarlo”.

ALFARO ANUNCIA DEMANDA

El día de ayer, el periodista y escritor Ricardo Ravelo Galo hizo responsable a Enrique Alfaro Ramírez sobre su seguridad y la de su familia, luego de que el Gobernador de Jalisco anunciara una demanda en su contra por presunto “daño moral”.

“Hay instancias internacionales libres de mafias. De ser necesario, acudiré a los más altos tribunales del mundo. Y hago responsable a @EnriqueAlfaroR de lo que me pueda suceder a mí y familiares ante la intimidación de la que fui objeto esta mañana al amenazarme con una demanda”, escribió el escritor y columnista de SinEmbargo.

El pasado 27 de diciembre, el Gobernador Enrique Alfaro dijo durante una conferencia de prensa que presentaría una demanda por “daño moral” en contra de Ricardo Ravelo luego de dos columnas publicadas en SinEmbargo en donde el periodista menciona presuntas relaciones entre el mandatario del partido Movimiento Ciudadano (MC) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría que están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, respondió el Gobernador ante la pregunta de un reportero.

En sus columnas tituladas “Jalisco: Aquí manda el crimen” y “Jalisco: Narco y negocios, a la sombra del poder”, el periodista y especialista en narcotráfico explica una presunta relación entre una mujer de nombre María de los Ángeles López, alias “La loba”, y Leonardo Mireles Escobar, ambos personajes relacionados con el CJNG y funcionarios públicos de alto nivel en Jalisco, entre los que destaca Enrique Alfaro Ramírez.

El autor del libro Los narcopolíticos destaca en una de sus columnas, publicada el 17 de diciembre, que en Jalisco “Enrique Alfaro encabeza una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión”.

El pasado 24 de diciembre, en su columna titulada “Jalisco: Narco y negocios, a la sombra del poder”, Ravelo señala:

“El caso más evidente es la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación: Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que, a su vez, cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el Gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos”.