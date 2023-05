Somos hijos de la crisis, pero la música nos ayudó a romper con eso: Panteón Rococó

Al ser cuestionados por si se sigue predicando con el tema “Abajo y a la izquierda” luego de casi un sexenio bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda mexicana, sin titubear la bada respondió que “siempre, toda la vida”.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Luis Román Ibarra, vocalista de Panteón Rococó mejor conocido como Dr. Shenka, aseguró que la música fue punta de lanza para que los integrantes de la banda pudieran romper con la doctrina en la que un joven mexicano está condenado a truncar sus estudios para trabajar y percibir un sueldo.

En entrevista para SinEmbargo el líder de la agrupación mexicana de ska destacó que la responsabilidad de compartir un mensaje social tanto en sus letras como arriba del escenario radica en que ellos también son “hijos de la crisis”.

“Nosotros mismos somos hijos de la crisis, crecimos escuchando crisis todo el tiempo en nuestra vida, entonces de alguna manera la música nos dio la pauta para salir de esa doctrina en la que un joven mexicano está condenado a truncar sus estudios, a trabajar, a recibir un sueldo, y creo que la fortuna con Panteón, con nosotros, con cada uno de sus integrantes, fue romper con ese sistema, romper con esa cadena”, expresó Dr. Shenka.

“El poder ser generadores de trabajo para nosotros mismos y para nuestra gente creo que ha sido el mayor logro que hemos tenido como banda y ha sido la parte que nos ha llevado también a estar conscientes de lo que acontece alrededor, cuando abres la puerta de tu casa y te enfrentas a la guerra que hay en la calle, en todos los sentidos. Entonces, para nosotros, el seguir siendo miembros de la comunidad, el seguir sintiéndonos parte de eso, es lo que nos da para escribir las canciones que escribimos”, añadió.

Desde sus inicios, en 1995, cuando varios de sus integrantes eran estudiantes de la Prepa 9, Panteón Rococó no dudó en expresar su posición social y política.

Luego de tres álbumes de estudio y un disco grabado en vivo desde el Faro de Oriente, la banda publicó “Ejército de Paz” (2010), material discográfico del que se desprende “Abajo y a la izquierda”, tema en el que Rococó ilustra parte de la realidad que se vive en los barrios mexicanos.

“El barrio donde vivo es un barrio muy vivo,

es por eso que la letra de esta rola yo escribo.

Calles que nunca tienen silencio,

selva de asfalto que no tiene descanso.

Se sobrevive con el corazón.

Si se está triste seguro se silba una canción.

Pero de una cosa puedes tener certeza,

si te apendejaz te vuelan la cabeza”, dicta una de las estrofas de la canción.

Al ser cuestionados por si se sigue predicando con el tema “Abajo y a la izquierda” luego de casi un sexenio bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda mexicana, sin titubear la bada respondió que “siempre, toda la vida”.

“Teniendo claro estos logros que sí se han tenido a lo largo de estos años, también cabe la pena aclarar que ‘abajo y a la izquierda’ no quiere decir precisamente que haya gobiernos de izquierda y que funcionen. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia, precisamente los gobiernos, aunque sean de izquierda no necesariamente están abajo, entonces sí seguimos siendo ‘abajo y a la izquierda’ sin que eso tenga que decir exactamente que la izquierda mexicana apunte en el mismo sentido”, replicó Missael Oseguera, saxofonista de Panteón.

En este sentido, el percusionista Marco Huerta “Tanis” apuntó que “no porque hoy estemos ya en este sueño de izquierda parece que cambió todo. Todavía hay muchas cosas y en ese caso, con Panteón Rococó, todavía tenemos que seguir apuntando hacia allá”.

“Hoy vivimos un gobierno de izquierda, que obviamente está mucho mejor que la bola de ladrones corruptos, partidos anteriores. Tenemos que organizarnos, luchar porque ya no regresen estos partidos al poder, que es un desafío, y a pesar de que hay un gobierno de izquierda, todavía faltan muchas cosas por hacer, los pueblos indígenas todavía siguen ahí en sus demandas, entonces todavía falta mucho por hacer”, abundó.

UN CONCIERTO SIN CARGOS, PREVENTAS NI PATROCINADORES

Luego de haber ofrecido tres conciertos en el Foro Sol, de la Ciudad de México, con motivo de su 25 aniversario, los cuales se realizaron casi dos años después por la pandemia de la Covid-19, los integrantes de Panteón Rococó se preguntaron qué más seguía para la banda.

“¿Acaso un Estadio Azteca?” La agrupación lo descartó. Sin embargo, tuvieron una mejor idea, regresar a sus orígenes como promotores de sus propios shows y organizar “Días de Panteón”, un concierto que se llevará a cabo el 28 de octubre en el Parque Bicentenario, recinto que ya les había hecho guiños hasta para su 25 aniversario.

“Conocemos los números de Foro Sol y sabemos también cuántos boletos vendidos no llegaron, leímos algunas historias y hubo gente que ya no pudo ir porque la perdimos con el Covid. Eso nos toca fibras muy sensibles a nosotros y creo que da pie para para decir ‘no podemos quedarnos con las ganas de hacer un evento como el del 28 de octubre en Parque Bicentenario’ porque tenemos que decirlo, no lo dijimos en la conferencia, pero ya habíamos tenido muchos coqueteos, incluso para el de 25 años hubo un coqueteo con Parque Bicentenario, para que fuera aquí”, compartió el guitarrista Rodrigo Bonilla, conocido como Gorri, a este medio.

Para “Días de Panteón” la agrupación se olvidó de los patrocinadores, de las preventas exclusivas para ciertos bancos y, por si fuera poco, también descartaron los cargos por boleto con el único objetivo de rememorar aquellos años mozos en los que uno se debía formar horas en la taquilla de algún recinto para adquirir los accesos de un evento y, por qué no, también para recordarle a su público de dónde vienen.

“Somos de barrios populares de la Ciudad de México, donde se gestionó Panteón Rococó, lleno de música, lleno de colorido, lleno de cultura, como es la San Felipe de Jesús, Iztapalapa, la Guerrero, todas estas colonias que pues tienen toda un historia de fiesta y de cultura, y pues bueno, creo que eso es regalo de la Ciudad de México. Ha sido algo que nos hemos llevado por todo el mundo. Hemos representado a la Ciudad de México en todo el mundo y es importante también esta parte, no solamente es violencia en México sino que cuando vamos, llevamos todo eso con lo que crecimos: la música, el baile, la fiesta, la comida”, apuntó “Tanis” en la conversación.

“Parte de hacer este concierto es también evocar esos momentos y recordarle a nuestro público de dónde venimos, recordarnos nosotros de dónde venimos, venimos de organizar conciertos sin patrocinios, sin marcas, sin nada por el estilo y platicarlo como juglares de las nuevas generaciones ‘esto se hacía y tomábamos esto, y hacíamos estas acciones para poder lograr y para poder expresarnos’ y creo que hoy por hoy el poderlo hacer de esta manera tan pacífica, en el sentido de en lugar de venir y tomar la instalación, platicar con las autoridades y que haya esta apertura, esto no existía cuando nosotros nacimos como banda”, ahondó Dr. Shenka.

Los accesos para “Días de Panteón” tendrán un costo de 600 pesos en zona general, mil 200 pesos en preferente y, dos mil 500 pesos en “DDP”.

La venta general para este evento, en el que la banda tiene previsto contar con un aforo de 50 mil personas, se realizará el 30 de mayo en las taquillas del Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CdMx, y en la página del recinto a partir de las 9:00 am.

Con 28 años de trayectoria y ocho álbumes bajo el brazo, Panteón Rococó se ha consagrado como una de las agrupaciones más importantes del país.