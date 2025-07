John Akromfah, Yo no pedí ir a la guerra

Mimesis: African soldier del artista inglés, John Akromfah es una obra impactante y, en estos días de guerra y desolación, relevante. Se trata de una videoinstalación que actualiza un hecho histórico poco mencionado: en la Primera Guerra Mundial, más de seis millones de hombres de África, el Caribe y el sur de Asia fueron reclutados por el ejército de Gran Bretaña. Sus vidas, familias e incluso sus pueblos, sufrieron las dolorosas consecuencias de una guerra que no pidieron. Inesperadamente para mí, se presenta en el Museo de Arte Moderno, llamado cariñosamente Goma, de la ciudad de Glasgow en Escocia. Me gustaría compartir la experiencia y sumarla a mis impresiones de una ciudad sorprendente.

Escocia es un territorio insospechado para los circuitos tradicionales turísticos. Mundo de nuevas experiencias para todo tipo de turismo, en más de un sentido; desde el más convencional hasta el que realiza un peregrinaje para adentrarse al alma de la ancestral cultura celta, a los vestigios de sus primeros asentamientos cristianos, a las abadías que formaron la real educación europea, a las costumbres de tribus que lograron un folklore lleno de arte, música y poesía. Detrás de las gaitas que se escuchan en cada esquina y de los kilt (las típicas faldas de cuadros, usadas por los hombres para distinguir su estirpe), hay un universo de tradiciones, una cosmogonía que se niega a perder su origen a pesar de la globalidad uniformate.

Paisajes de una naturaleza única, acantilados y peñascos de rocas gigantescas con vistas al mar, castillos abandonados, ciudades medievales y el famoso lago Ness y su fantástica leyenda sobre el monstruo que sigue atrayendo a los visitantes. En la antigüedad fue un reino a la altura de Inglaterra, que se ha empeñado en sobajarlo persiguiendo a sus clanes, antiguas familias de terratenientes locales, como si fueran pandillas de vándalos, condenándolos a desaparecer, enriqueciéndose, absorbiendo y aprovechando su cultura legendaria y misteriosa. William Wallace y Robert Bruce fueron guerreros que lucharon por mantener independiente a Escocia. Castigados duramente fueron usados como escarmiento y ejemplo de que nadie podía revelarse a la corona. Después de ganar en varias batallas al poderoso ejército inglés, Wallace fue atrapado y hecho prisionero. Desnudo, fue arrastrado por un caballo en las calles de Edimburgo. Aún vivo, se le extirparon los intestinos y fue castrado, luego decapitado y los miembros de su cuerpo exhibidos como advertencia para que nadie siguiera su ejemplo.

Pero las revueltas no acabaron ahí. El poder de Escocia creció tanto que en diversos momentos fue un temible rival para la Pérfida Albión. El reinado de la hábil e intrigante María Estuardo llegó a poner en peligro el poder de Isabel I. Si la reina virgen no hubiera mandado a encarcelar a su enemiga y más tarde le cortara la cabeza, tal vez habría terminado víctima de sus maquinaciones políticas. En cierta manera ella acabó ganando. Una ironía de la vida quiso que Isabel no tuviera herederos por línea dinástica, lo cual obligó a que el hijo de María la heredera, Jacobo, reinara como Jaime I de Escocia y V de Inglaterra, y consiguiera un renacimiento cultural que benefició a ambos reinos.

Esta historia tan escocesa, tiene un eco en la obra de Akomfrah. Nacido en Acra, Ghana en 1957, ha sido notable su compromiso con el radicalismo tanto político como cinematográfico, su lucha contra el racismo, en pro del respeto a la identidad y en contra de las políticas coloniales y post coloniales. Respetado y multipremiado por su obra que involucra una reconstrucción de la memoria, la temporalidad y el sufrimiento humano, especialmente en los grupos vulnerables. Una de sus preocupaciones es la situación del Sur Global, honrando a quienes han sido marginados por el egoísmo y la ambición imperialista. Su aguda capacidad para elaborar un juicio implacable, se hace más profunda porque queda envuelta en una belleza exultante, sustancial y crítica. A Akomfrah le ha sido concedido el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico por su lúcida mirada ante la injusticia y la devastación de la naturaleza. Sir John Akomfrah es miembro del influyente Black Audio Film Collective, fundado en Londres en 1982 bajo el nombre de Smoking Dogs Films. Entre sus trabajos destaca el pabellón británico en la Bienal de Venecia de 2024. Listening All Night To The Rain (Escuchando la lluvia toda la noche) es una exploración sobre la transitoriedad de la vida en el exilio político.

En Mimesis: African soldier Akomfrah continúa con su exploración sobre las historias personales y colectivas, la identidad cultural y las experiencias de las diásporas migratorias negras británicas y globales. Proyectado en una instalación de tres pantallas, con canales de sonido que envuelven el ambiente, combina material de archivo con su cine contemporáneo y paisajes sonoros para arrojar luz sobre vidas y experiencias a menudo ocultas por una narrativa colonial más dominante. En el texto se puede leer que el objeto del video es destacar la importante contribución de quienes, sin ser ingleses, lucharon, sirvieron y murieron en la guerra.

Una reflexión profunda sobre la experiencia, como supuestos miembros de la Commonwealth, obviamente sometidos a la esclavitud; seres humanos sacrificados porque sus vidas no se consideraban valiosas. Nadie les preguntó si deseaban participar en un asunto político de muerte y desastre que no tenía que ver con sus vidas.

En este trabajo, Akomfrah establece una línea directa con el pasado de Escocia y por ello es muy significativo que Mimesis se proyecte en Glasgow, tradicionalmente desdeñada frente al esplendor de Edimburgo; una especie de provincia de la provincia para los ingleses; quienes ya de por sí consideraban a los escoceses como bárbaros. En Escocia la monarquía inglesa anticipó y ensayó el cruel orden colonial; una relación de saqueo y dominio que ejercería siglos después en otros continentes.

Al menos Escocia ha podido elevar monumentos con las imágenes de Bruce y Wallace, y sus historias se repiten una y otra vez con la intención de revivir la memoria y darles un sitio relevante. El padre de Akomfrah murió luchando en el golpe de estado de Ghana; las amenazas contra su madre, obligaron a la familia a huir cuando el artista tenía cuatro años. En Londres pudo sobrellevar la rudeza de ser emigrado. El imperio que castró los sueños de aquellos países, resultó el trampolín de salvación de los refugiados.

Una Inglaterra más empática y consciente parece reconocer, no aún lo suficiente, el daño que ha causado al mundo y a cambio ha ofrecido la oportunidad, como en el caso de Akomfrah, de cambiar una vida destinada a la tragedia por una vocación dedicada a la creación artística.

Mimesis de John Akomfrah se toma el tiempo para colocar un rostro en esos cientos de miles de seres que murieron y que siguen muriendo en el más absoluto anonimato; que han dado su vida y sufrido la destrucción de su entorno. Glasgow recibe esta memoria y la comparte como si quisiera puntualizar las experiencias vividas en carne propia. Akomfrah nos confronta con algo que ya sabemos pero pretendemos olvidar: después de una guerra no queda nada más que devastación, desencanto, asco, tristeza, desesperanza, desencuentro, soledad, cuerpos mutilados, hambre.

Susan Crowley https://www.sinembargo.mx/author/susan-crowley/ Nació en México el 5 de marzo de 1965 y estudió Historia del Arte con especialidad en Arte Ruso, Medieval y Contemporáneo. Ha coordinado y curado exposiciones de arte y es investigadora independiente. Ha asesorado y catalogado colecciones privadas de arte contemporáneo y emergente y es conferencista y profesora de grupos privados y universitarios. Ha publicado diversos ensayos y de crítica en diversas publicaciones especializadas. Conductora del programa Gabinete en TV UNAM de 2014 a 2016.

