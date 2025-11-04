Fundar

Los pendientes de los impuestos saludables

"Aunque los pendientes no son menores, el próximo año contaremos con mejores impuestos saludables, que sumado a otras políticas sanitarias, pueden contribuir a evitar el colapso de nuestro sistema de salud".

Fundar

04/11/2025 - 12:05 am

Integrantes del Poder del Consumidor se manifestaron frente al Senado de la República bajo el lema “Alto a los subsidios a las corporaciones sacrificando salud de la población” en exigencia a la aplicación de impuestos saludables a bebidas azucaradas y edulcorantes. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Por: Iván Benumea*

Los incrementos aprobados a los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco han iniciado una conversación nacional que está lejos de agotarse. Nuestro sistema fiscal aún puede fortalecerse para lograr que los impuestos saludables logren reducir el consumo de productos nocivos en beneficio de la salud pública. ¿Qué pendientes existen y hacia dónde debemos enfocar la mirada? 

  • Incrementar los impuestos a otros productos nocivos.    

Los impuestos al alcohol y a la comida chatarra no formaron parte de la discusión de las últimas semanas. En el caso del impuesto al alcohol, el esquema aún vigente favorece el alto consumo de cerveza industrializada y no castiga a las bebidas con alto contenido de alcohol vendidas a un precio muy bajo. Por su parte, en el caso de la comida chatarra, el impuesto no ha incrementado desde el 2014 a pesar de que las enfermedades asociadas a su consumo continúan siendo un grave problema de salud pública. 

  • Alcanzar los estándares internacionales. 

A pesar de los incrementos recientes, el impuesto a las bebidas saborizadas y el impuesto al tabaco aún no se acercan a las recomendaciones internacionales. Sólo en el caso de los refrescos, con los ajustes aprobados, la cuota de 3 pesos por litro incrementará cerca del 10 por ciento el precio final de una bebida, cuando la evidencia internacional sugiere incrementos superiores al 20 por ciento para que los impuestos tengan un efecto disuasivo más significativo. De hecho, la OMS y otros organismos internacionales plantearon hace unos meses que la comunidad internacional se comprometa a incrementar hasta en un 50 por ciento los precios del alcohol, tabaco y bebidas saborizadas vía impuestos hacia el año 2035, una medida que podría evitar la muerte prematura de por lo menos 50 millones de personas en los próximos 50 años.1

  • Garantizar que lo recaudado se destine a nuestro sistema de salud. 

Aunque el principal objetivo de los impuestos saludables es incrementar el precio de los productos, la sociedad también podría beneficiarse del incremento si la Federación garantiza que lo recaudado incremente los recursos disponibles de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, de acuerdo con la última encuesta realizada por el Poder del Consumidor, cerca del 83 por ciento de las personas encuestadas apoya que lo recaudado por el impuesto a las bebidas saborizadas se dirija hacia la atención de la salud.2  Para avanzar en este sentido, sería posible implementar una Garantía Presupuestaria en favor del IMSS-Bienestar.   

  • Incrementar el pago de impuestos y la fiscalización de las grandes industrias. 

Los grandes contribuyentes del alcohol, tabaco, bebidas saborizadas y comida chatarra apenas pagan una tasa efectiva promedio de 3.8 por ciento de impuesto sobre la renta, lo que significa que, del total de sus ventas e ingresos, pagan muy pocos impuestos. Esto se debe, entre otras razones, a que la ley les ofrece deducciones fiscales que deberían evaluarse, como la posibilidad de deducir el pago de publicidad y los títulos de concesiones de agua. También es fundamental incrementar la transparencia fiscal y financiera de estas industrias, e incluso crear una tasa adicional sobre sus ganancias para que así las inversiones en industrias nocivas tengan rendimientos menores para sus accionistas. 

Aunque los pendientes no son menores, el próximo año contaremos con mejores impuestos saludables, que sumado a otras políticas sanitarias, pueden contribuir a evitar el colapso de nuestro sistema de salud. Cuando entren en vigor, estos impuestos seguramente serán impugnados ante tribunales por las grandes industrias, tal y como lo han hecho ya en otros casos. En este contexto, el Poder Judicial no puede ceder a los intereses de quienes obtienen ganancias exorbitantes a costa de la salud de millones de personas. 

* Iván es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico. 

1.La OMS presenta una valiente iniciativa destinada a aumentar los impuestos para la salud y salvar millones de vidashttps://www.who.int/es/news/item/02-07-2025-who-launches-bold-push-to-raise-health-taxes-and-save-millions-of-lives

2. Tercera encuesta confirma que la población mexicana apoya el impuesto a las bebidas azucaradas https://elpoderdelconsumidor.org/2025/10/tercera-encuesta-confirma-que-la-poblacion-mexicana-apoya-el-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas/

Fundar

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
1

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Mafias factureras

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
3

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
4

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
5

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
6

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
7

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
8

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
9

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

Ciclovía Tlalpan
10

La ciclovía de Tlalpan

11

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

Más allá de Carlos Manzo.
12

Más allá de Carlos Manzo

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
13

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
14

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
15

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
2

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
3

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

4

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
5

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
6

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
7

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
8

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
9

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
10

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
11

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
12

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países