Fabrizio Lorusso

Los rostros inciertos de la desaparición

"Los Rostros inciertos de Gastón Ortiz nos recuerdan que demasiadas veces la opacidad estatal, el baile de las cifras oficiales, la superficialidad mediática y la actuación criminal se entremezclan peligrosamente para producir invisibilidad y confusión, para desaparecer dos, tres e infinitas veces a las personas ausentes".

Fabrizio Lorusso

13/11/2025 - 12:05 am

Rostros inciertos
Exposición Rostros inciertos de Gastón Ortíz. Foto: Cortesía Universidad Iberoamericana León

En la obra del artista y diseñador guanajuatense Gastón Ortiz, cuarenta y ocho rostros difuminados, en representación de más de ciento treinta mil personas desaparecidas en México, cuelgan de hilos inciertos, escurridizos, y cuestionan al visitante proyectando un fajo de miradas ausentes. En Guanajuato son casi cinco mil quinientas las personas que nos faltan a la fecha. De vez en cuando, en alguna carretera o terminal de camión, o bien, en redes sociales, reaparecen al transeúnte, al automovilista y al navegante digital dentro de fichas y alertas de búsqueda, frías, como fotografías encapsuladas en un marco, serializadas, y ya, por terrible frecuencia de las propias ausencias en el estado, pasan casi desapercibidas, entre espectaculares y señales. 

Los dos polípticos que componen la obra de Ortiz, expuestos en la Ibero león el año pasado, se fragmentan en docenas de piezas y se presentan como un tendedero, las hojas oscilantes de un árbol suspendido, indiferente al tiempo y cargado de expectación para el reencuentro. Me parece una metaforización gráfica de la ruptura, el quiebre social y comunitario de la desaparición, el proyecto de vida trunco de quienes fueron desaparecidos y desaparecidas, y la idea de que también el entramado de relaciones familiares y de todo tipo se van destruyendo en el entorno y en el interior de quienes se quedan y buscan. 

Hay ecos aquí del doble espejo de la desaparición, concepto trabajado por la antropóloga e historiadora colombiana María Victoria Uribe, es también la suspensión del tiempo y del espacio, su bifurcación, más bien, en dos caminos distanciados y dolientes: el de quien busca, el de quien se encuentra desaparecido. Pero la fragmentación es también la que, en muchas ocasiones, las propias autoridades responsables de la investigación y la búsqueda generan en las personas sobrevivientes de la violencia y en los expedientes y diligencias que malamente integran.

El conjunto de estos retratos de Ortiz, emanados de las huellas que rememora el autor a partir de fichas y publicaciones de personas desaparecidas, resuena y aparece como un “árbol de la memoria”. Este es un dispositivo de esperanza que los colectivos de búsqueda han incorporado a su repertorio de lucha y que suelen instalar en las plazas públicas de las ciudades para visibilizar la ausencia de sus seres queridos, a la vez que reafirman que allí están, aunque otros quisieron borrarlos. Así como los bordados, fruto de muchas manos que, como fueran una sola, tejen la memoria y los nombres de sus seres queridos en urdimbres resistentes que se vuelven escudos contra la indiferencia y estandartes para las marchas y la exposición de vidas ausentes, pero hechas presentes en el espacio público.

rostros inciertos
Exposición Rostros inciertos de Gastón Ortíz. Foto: Cortesía Universidad Iberoamericana León

Las alertas de búsqueda, consecutivas y estandarizadas, difundidas por las autoridades, allí se convierten, a contracorriente, en imágenes subjetivas y humanizadas, en artefactos memoriosos y vivenciales, como listones y placas, epígrafes y mensajes, cartas y recuerdos, sonrisas y presencias impresas en fotografías. La gente, transeúnte permanente del espacio urbano, las nota o trata de evitarlas, cultiva su empatía o aprende a reprimirla, pero difícilmente las puede ignorar. 

También Guanajuato, en donde se formaron en 6 años cerca de veinte y siete colectivos de buscadoras y buscadores, sobre todo a partir del 2019, ha entrado en el doloroso mapa nacional de la violencia, por lo que urgencia e importancia se unen en la emergencia de iniciativas de activismo, arte, memoria, denuncia, investigación, organización y solidaridad para visibilizar el fenómeno y las reivindicaciones, así como los centenares de fosas clandestinas y las atrocidades en la región y el país.

La huella que deja la composición de Gastón Ortiz se substancia en la visión de alteridades desdibujadas que se resisten a ser canceladas, que interpelan a la sociedad entera, porque de todos y de todas son las personas que fueron desaparecidas y que las autoridades, muchas veces omisas o cómplices, deben de buscar por ley, pero sobre todo por mandato ético y político. 

La incertidumbre y el sufrimiento emanan de las múltiples facetas de la desaparición, retratada en rostros inciertos que nos invitan al silencio y a la reflexión acerca del anonimato al que son condenadas miles de personas que son buscadas y que, bajo las lógicas institucionales y estatales, son reducidas a cifras, posts y estadísticas que desdibujan su historia de vida e identidad. Cierto periodismo sensacionalista y efectista igualmente las diluye en el magma de indiferencia y normalización de la violencia que vivimos. Como cifras, o como notas rojas que asimila todo delito y todo agravio al mal llamado “narco”.

En el medio de diatribas políticas y narrativas tóxicas sobre las y los desaparecidos, las cifras, la terminología técnica y la política pública, finalmente se quedan miles de familias, las víctimas indirectas y las potenciales, la opinión pública adormecida o confundida, y la indolencia-impotencia estatal, fáctica, en campo, ante una situación ya estructural y cotidiana que no podemos llamar simplemente “crisis”, como si fuera algo excepcional y coyuntural.

La rostridad precaria de los paneles montados en una exposición nos remonta a la precariedad de las vidas, consideradas sacrificables, y al estado liminal, entre vida y muerte, entre búsqueda y hallazgo, en que se encuentran decenas de miles de personas en nuestros presentes, mexicano y guanajuatense, marcados por un panorama forense desolador y una historia irresuelta de violencias secuenciales y abrumadoras.   

Exposición Rostros inciertos de Gastón Ortíz. Foto: Cortesía Universidad Iberoamericana León

Según el diccionario, el rostro es la cara, la parte anterior de la cabeza, y también es el semblante, es decir, la representación de algún estado de ánimo en el rostro mismo. La incerteza y la inmediatez de la imagen que vemos y recordamos se transfigura en la dimensión emocional que imprime memorias discordantes en nuestra experiencia frente a la producción artística. Lo incierto es lo que no es seguro, lo dudoso, lo desconocido, lo confuso, lo falso, inclusive. 

El público de la exposición observa rostros individuales que concretan la semblanza de la rostridad, la característica o capacidad de hacerse rostro, definitivamente humana, a través de las emociones.

La comunicóloga y socióloga Rossana Reguillo, retomando a Deleuze y Guattari en Mil mesetas (1980), ha explicitado la función política del rostro y del acto de deshacerlo, que puede significar negación y aniquilamiento de la identidad-alteridad. Esto es la interrupción del proyecto vital y las relaciones sociales de quienes fueron desaparecidos y de sus comunidades, afectadas en círculos concéntricos y expansivos. A partir del “acontecimiento Ayotzinapa”, Reguillo interpretó la escena del rostro desollado del normalista Julio César Mondragón, encontrado sin vida en Iguala después de la desaparición masiva y masacre en contra de estudiantes y pobladores, en el contexto de un crimen de Estado todavía impune:

Es importante entender que en el caso de Ayotzinapa se desencadenan mecanismos de rostridad muy fuertes […] Rostros en escenas. Ayotzinapa ha sido demoledor porque sus imágenes no pueden ser reducidas. La rostridad de Julio César y los 43 normalistas constituye un dolor irreductible. Como quería Susan Sontag, “debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan”, no cerrar los ojos, ni los afectos ni la conciencia ante lo que Ayotzinapa nos dice de nosotros mismos.

Por otro lado, el rostro como cara y como semblanza, con sus rasgos y tonos, con sus expresiones faciales y comunicadoras, también se produce y reproduce, retorna como gramática y referencia simbólica. Así es como elabora nuevos entramados y sentidos, tanto gracias al arte como por la acción de reaparición visual que las familias en búsqueda exteriorizan, pública y políticamente, cuando bordan, pintan, llevan, imprimen, pegan y diseñan las caras de sus seres queridos, semblanzas del dolor y la esperanza a la vez.

Nos avisa la antropóloga india Veena Das en su libro Sujetos del dolor, agentes de dignidad (2008) que la cancelación de la subjetividad humana, como la que sucede en la desaparición y es combatida por el arte y la acción de las víctimas, supone que existen personas que no serían “dignas de ser tratadas como un otro que tuviera un rostro”. Justamente en el rostro reside el corazón de la subjetividad. 

Los Rostros inciertos de Gastón Ortiz nos recuerdan que demasiadas veces la opacidad estatal, el baile de las cifras oficiales, la superficialidad mediática y la actuación criminal se entremezclan peligrosamente para producir invisibilidad y confusión, para desaparecer dos, tres e infinitas veces a las personas ausentes, así que sus líneas y contornos indefinidos son un llamado de la estética y la imagen para abrir caminos de afrontamiento, transformación y diálogo colectivos. 

Fabrizio Lorusso

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

+ Sección

Galileo

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
1

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
3

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
4

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
5

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
6

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

7

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
8

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
9

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

Ricardo Salinas
10

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

11

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.
12

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Clara Brugada confirmó la vinculación a proceso de tres policías que detuvieron a Erick Omar Chávez Díaz, quien apareció sin vida en Venustiano Carranza.
13

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada.
14

Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

15

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
1

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

2

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp
3

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

Guerra en Gaza deja millones a EU.
4

La guerra de Gaza (18 mil niños muertos) ha dejado miles de millones a empresas de EU

5

Cámara de Diputados avala reforma para frenar abusos bancarios: ¿en qué consiste?

Jóvenes son reclutados por el crimen y autodefensas.
6

Cárteles e incluso autodefensas aprovechan deserción escolar para reclutar a menores

7

La Cámara Baja vota el fin del cierre de Gobierno en EU, el más largo en su historia

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.
8

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Los familiares de las alumnas de secundaria cerraron una avenida en Zacatecas para protestar contra el catálogo creado con IA que sexualizaba a las menores.
9

Alumnas de Zacatecas denuncian alteracion de sus fotos con IA para uso pornográfico

El dictamen de la reforma para adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta para que coincida con las elecciones de 2027 fue pospuesta.
10

Morena pospone discutir revocación de mandato para 2027, pero afirman: "va porque va"

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada.
11

Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV
12

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV