Para entender la detención de César Duarte

Jaime García Chávez, solo como un pingüino en los médanos de Samalayuca, presentó el 23 de septiembre de 2014 la primera denuncia suficientemente evidenciada en contra del exgobernador para abrir una investigación que, en un plazo razonable, debía llegar ante un Juez para que este resolviera sobre una eventual orden de aprehensión.

Así, él conmemoró la épica lucha de los que cayeron en Madera en 1965; pero el Gobierno estatal, por supuesto, y el federal, por complicidad, mandaron al archivo muerto esta denuncia. Todavía la están repasando.

Javier Corral primero se unió a Jaime en Unión Ciudadana y después construyó su campaña centrando su discurso en la necesidad de procesar debidamente a César Duarte, pero dejó al margen la denuncia original que era muy clara y contundente. Pero convertir a Cesar Duarte en el enemigo público número uno le dio la vía rápida del Senado a la gubernatura del Estado.

Pero ya como Gobernador electo, confió en la tramitología legal del sistema como alternativa a la movilización continua que practicaba Unión Ciudadana, pero se encontró con que no basta ser Gobernador para lograr que la Federación aplique la ley en contra de uno de sus hijos predilectos.*(publicado en SinEmbargo el 22 de enero de 2018)

Esa guerra de Corral contra Duarte abrió una profunda herida en el PAN de Chihuahua, porque la corrupción de Duarte los había contaminado y había un fuerte grupo PAN-Duartista, que para mal de Chihuahua se unió en santa alianza bendecida por el arzobispo a finales de la elección y ganaron la gubernatura, antes de que se conformara el PRIAN.

Llegó al poder Andrés Manuel y Gertz Manero no pudo mantener el expediente enterrado, y tramitó la detención y entrega de Duarte a México, pero teniendo más de cinco causas abiertas sólo hizo el trámite por una de ellas y de jurisdicción estatal, lo que al final, y ya cuando Duarte estaba en Chihuahua, le permitió vivir muy cómodo en el penal y a la primera oportunidad llevar su proceso en libertad.

Para poder utilizar las otras causas penales, la FGR tenía que obtener la anuencia de EU y la gente de Gertz seguía intentándolo sin lograrlo. Sin embargo, fue suficiente el cambio de Fiscal General, y en unos cuantos días se consiguió la anuencia y la Fiscalía General de la República pudo activar las demás órdenes de aprehensión giradas contra Duarte, detenerlo y ponerlo a disposición de un Juez federal en Almoloya de Juárez.

Bien por la procuración de justicia de México, pero debemos recordar que la denuncia original de Jaime García Chávez sigue pendiente de judicializarse y debe hacerse antes de que prescriba la acción, si es que no ha sucedido ya.