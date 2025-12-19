Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

"El hombre naranja ya metió su nariz en los comicios de Bolivia, Argentina, Honduras y Chile, para inducir y presionar las votaciones en favor de candidatos de ultraderecha que simpatizan con el imperio y están dispuestos a someterse a los caprichos de Donald Trump, pero particularmente, abiertos a entregar sus riquezas naturales y su soberanía a los caprichos del gobierno gringo".

Pedro Mellado Rodríguez

19/12/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=IdLjbcPmXEY

Las riquezas naturales de América Latina y el Caribe siguen siendo el más apetecido botín para el imperio más depredador de la historia de la humanidad. Por eso las amenazas y agresiones de Donald Trump, el abusivo, procaz y arrogante Presidente de Estados Unidos contra los mandatarios de países que resisten y defienden la soberanía de sus naciones como son los casos de Venezuela, Cuba, México, Brasil y Colombia. Nuestra región concentra un porcentaje muy importante de las reservas mundiales de petróleo, gas natural, minerales críticos fundamentales para la transición energética, como el litio; además de cobre y tierras raras, elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación, según establece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en informes publicados entre 2023 y 2025.

Hasta el martes 16 de diciembre del 2025 la cadena estadounidense de noticias CNN había documentado 25 botes destruidos y 95 personas asesinadas por órdenes de Donald Trump, en aguas del Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Ejecuciones extrajudiciales, en franca violación al derecho internacional y a los derechos humanos, cometidos en forma sistemática desde el 2 de septiembre del 2025, en aguas internacionales, contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos sin haber presentado, hasta la fecha, alguna información que corrobore o justifique sus afirmaciones.

Habría que recordar que el miércoles 10 de diciembre del 2025 todos los medios de información del planeta dieron testimonio de que barcos de guerra estadounidenses interceptaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. “Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el Presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca. El gobierno de Venezuela calificó la acción estadounidense como “un robo descarado y un acto de piratería internacional que responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

El martes 16 de diciembre del 2025, con la arrogancia y la grosera insolencia que caracteriza al sátrapa estadounidense, Donald Trump publicó un mensaje en su red social: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta sólo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

Y el ladrón que representa los intereses de la nación más voraz y depredadora de la historia agregó: “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.

El hombre naranja ya metió su nariz en los comicios de Bolivia, Argentina, Honduras y Chile, para inducir y presionar las votaciones en favor de candidatos de ultraderecha que simpatizan con el imperio y están dispuestos a someterse a los caprichos de Donald Trump, pero particularmente, abiertos a entregar sus riquezas naturales y su soberanía a los caprichos del gobierno gringo.

¿Por qué le interesa tanto al imperio tener en América Latina gobiernos títeres, de extrema derecha, que comulguen con sus intereses y los intereses de una oligarquía empresarial que pretende dominar al mundo? Porque en América Latina y el Caribe se concentra una parte importante de los minerales críticos para la transición energética. Por ejemplo, Chile cuenta con el 31.3 por ciento de las reservas mundiales de litio, Argentina con el 13.3 por ciento y Brasil con el 1.3 por ciento. Con respecto al litio, México posee reservas que ascienden a 1.7 millones de toneladas, lo que le ubica como el noveno país del mundo con el 1.9 por ciento y el tercero en América Latina, sólo superado por Chile y Argentina.

La Universidad de Chile explica que el litio se utiliza como un elemento energético, en almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías y tecnología termosolar, en la eficiencia energética y en la producción de reactores para generar energía, se advierte en el informe 2025 sobre Inversión Extranjera Directa, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Nuestra región se ubica como la segunda productora mundial de litio, con una participación del 33 por ciento. Chile se destaca como segundo productor mundial de litio, con el 20.8 por ciento, mientras que Argentina es el cuarto productor mundial de litio con el 7.6 por ciento, y el Brasil el quinto, con el 4.2 por ciento.

Con respecto al cobre, Chile posee el 19.4 por ciento de las reservas mundiales, Perú el 10.2 por ciento y México el 5.4 por ciento. Estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que la región es la principal productora de cobre de mina del mundo, con una participación del 38 por ciento. Chile es el primer productor mundial de este mineral, con el 23.7 por ciento, y Perú el segundo, con el 10.2 por ciento de la producción mundial de cobre.

En el caso de las tierras raras, Brasil se posiciona como el segundo país con mayores depósitos del mundo, con el 23 por ciento, sólo superado por China. Las tierras raras son elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación.

El petróleo

Estados Unidos está muy interesado en doblegar al gobierno de Venezuela e imponer un gobierno títere por una razón económica muy simple, pero al mismo tiempo muy abusiva y mezquina. La región de América Latina y el Caribe cuenta con importantes reservas de petróleo y gas natural, la mayoría de las cuales se concentran en la República Bolivariana de Venezuela y el resto en unos pocos países, sobre todo la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, México, Perú, Surinam, y Trinidad y Tobago. La República Bolivariana de Venezuela posee el 17.5 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, las más importantes de todo el planeta, y los demás países de la región, el 1.5 por ciento. La relación entre reservas y producción indica actualmente que la región podría producir crudo durante 113 años más como máximo.

La situación es similar en el caso del gas natural. La República Bolivariana de Venezuela posee el 3.3 por ciento de las reservas mundiales de gas natural, y el resto de la región, el 1.0 por ciento. Nuestra región presenta una relación entre reservas y producción relativamente cómoda, de por lo menos 42.4 años, se concluye en el informe Panorama de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe 2023, publicado por la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Este miércoles 17 de diciembre del 2025, por la tarde, Donald Trump insistió: “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.

En el mismo tono, Katherine Dueholm, Subsecretaria Adjunta Principal del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo al comparecer ante el Senado de su país, que “el Departamento de Estado continúa presionando a México para que desempeñe un papel regional constructivo alineado con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos".

Y desde lo más profundo de su arrogancia, desafiando la memoria de los agravios que Estados Unidos le ha infringido a México, la funcionaria estadounidense agregó: "Desafortunadamente, al apegarse a su política exterior no intervencionista, tal como establece su Constitución, la actual Administración [de Sheinbaum] ha actuado con frecuencia de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de Estados Unidos. Esto incluye, su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional".

Las agresiones

Siempre acosado por el imperio, víctima de sus apetitos y su arrogancia, así se ha escriturado la historia de la nación mexicana. Hemos caminado durante más de dos siglos por terrenos muy accidentados, agrestes, peligrosos, y a pesar de todo, el país ha salido adelante en busca de su propio futuro, por encima de las acechanzas externas y las traiciones internas, que casi siempre llegan juntas. La historia de nuestro país es la de un pueblo rabiosamente fuerte y digno, con un celo salvaje por su libertad e independencia.

De 1833 a 1855 el país padeció la dictadura de su “Alteza Serenísima”, Antonio López de Santa Anna, quien ejerció el poder durante nueve periodos. En esa época, México enfrentó la guerra con Estados Unidos, declarada por el Presidente estadounidense James J. Polk, el 25 de abril de 1846, por la disputa del territorio de Texas. Ese conflicto terminó el 10 de marzo de 1848, con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, en los que nuestro país fue despojado de la Alta California, Nuevo México y Texas, a cambio de 15 millones de dólares, precio impuesto a punta de bayonetas y estruendo de cañones. Desde entonces, el imperio ha mostrado sus amenazantes dientes y sus siempre insanos apetitos.

La siniestra sombra del imperio estuvo en la conjura que en 1913 apoyó la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes el 17 de febrero apresaron al Presidente constitucional Francisco I. Madero, el “Apóstol de la Democracia”, y al Vicepresidente José María Pino Suárez, quienes con la complacencia y complicidad del Embajador estadounidense Henry Lane Wilson, fueron asesinados en la noche del 22 al 23 de febrero, por órdenes del chacal Victoriano Huerta, que con el aval del Gobierno de Estados Unidos usurpó el poder.

El riesgo es muy grande para México y América Latina. Habría que observar en nuestro país, con mucha atención, a los traidores que nacieron con corazón gringo, inspirado en la presunta gracia divina, ellos, los exquisitos y los acaudalados, los que se asumen como gente decente y de bien, que comparten las certezas del destino manifiesto, que por derecho, deber y mandato divino, tiene escriturada la supremacía del gobierno de Estados Unidos desde Alaska hasta tierra del fuego. Esos vendepatrias son mucho más peligrosos que los enemigos que potencialmente podrían invadir nuestro territorio para robarse las riquezas naturales de nuestra patria.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

+ Sección

Galileo

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

DIF Tamaulipas
2

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
3

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
4

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
5

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

Trump y su familia aumentan su fortuna.
6

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
7

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

Rusia y China alertan por ataques de EU contra Venezuela.
8

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I
9

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-
10

Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
11

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Las autoridades migratorias arrestaron a Leonel, migrante que pretendía regresar a México para velar a su difunto hijo en Guanajuato.
12

Padre es arrestado por migración cuando regresaba a México para enterrar a su hijo

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
13

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
14

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
15

FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
1

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I
2

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-
3

Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

Nuevo ataque de EU.
4

EU no detiene ataques; anuncia ejecución de cinco personas en el Pacífico Oriental

Trump y su familia aumentan su fortuna.
5

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
6

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

La Tarjeta Finabien aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos desde los Estados Unidos.
7

¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

La CNDH emitió este jueves una recomendación dirigida a la Secretaria de la Defensa Nacional por la muerte de dos menores de edad en Badiraguato, Sinaloa.
8

La CNDH exige disculpa pública de la Defensa por muerte de dos niñas en Badiraguato

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
9

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

DIF Tamaulipas
10

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

La FGR no confirmó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú
11

FGR no confirma nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú; el proceso sigue, dice

Elecciones en Chile
12

¿Hagamos Chile grande otra vez? CRÓNICA del triunfo de Kast en voz de los chilenos