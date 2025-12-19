El gringo pirata, asesino y ladrón

https://www.youtube.com/watch?v=IdLjbcPmXEY

Las riquezas naturales de América Latina y el Caribe siguen siendo el más apetecido botín para el imperio más depredador de la historia de la humanidad. Por eso las amenazas y agresiones de Donald Trump, el abusivo, procaz y arrogante Presidente de Estados Unidos contra los mandatarios de países que resisten y defienden la soberanía de sus naciones como son los casos de Venezuela, Cuba, México, Brasil y Colombia. Nuestra región concentra un porcentaje muy importante de las reservas mundiales de petróleo, gas natural, minerales críticos fundamentales para la transición energética, como el litio; además de cobre y tierras raras, elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación, según establece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en informes publicados entre 2023 y 2025.

Hasta el martes 16 de diciembre del 2025 la cadena estadounidense de noticias CNN había documentado 25 botes destruidos y 95 personas asesinadas por órdenes de Donald Trump, en aguas del Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Ejecuciones extrajudiciales, en franca violación al derecho internacional y a los derechos humanos, cometidos en forma sistemática desde el 2 de septiembre del 2025, en aguas internacionales, contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos sin haber presentado, hasta la fecha, alguna información que corrobore o justifique sus afirmaciones.

Habría que recordar que el miércoles 10 de diciembre del 2025 todos los medios de información del planeta dieron testimonio de que barcos de guerra estadounidenses interceptaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. “Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el Presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia en la Casa Blanca. El gobierno de Venezuela calificó la acción estadounidense como “un robo descarado y un acto de piratería internacional que responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

El martes 16 de diciembre del 2025, con la arrogancia y la grosera insolencia que caracteriza al sátrapa estadounidense, Donald Trump publicó un mensaje en su red social: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta sólo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

Y el ladrón que representa los intereses de la nación más voraz y depredadora de la historia agregó: “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.

El hombre naranja ya metió su nariz en los comicios de Bolivia, Argentina, Honduras y Chile, para inducir y presionar las votaciones en favor de candidatos de ultraderecha que simpatizan con el imperio y están dispuestos a someterse a los caprichos de Donald Trump, pero particularmente, abiertos a entregar sus riquezas naturales y su soberanía a los caprichos del gobierno gringo.

¿Por qué le interesa tanto al imperio tener en América Latina gobiernos títeres, de extrema derecha, que comulguen con sus intereses y los intereses de una oligarquía empresarial que pretende dominar al mundo? Porque en América Latina y el Caribe se concentra una parte importante de los minerales críticos para la transición energética. Por ejemplo, Chile cuenta con el 31.3 por ciento de las reservas mundiales de litio, Argentina con el 13.3 por ciento y Brasil con el 1.3 por ciento. Con respecto al litio, México posee reservas que ascienden a 1.7 millones de toneladas, lo que le ubica como el noveno país del mundo con el 1.9 por ciento y el tercero en América Latina, sólo superado por Chile y Argentina.

La Universidad de Chile explica que el litio se utiliza como un elemento energético, en almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías y tecnología termosolar, en la eficiencia energética y en la producción de reactores para generar energía, se advierte en el informe 2025 sobre Inversión Extranjera Directa, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Nuestra región se ubica como la segunda productora mundial de litio, con una participación del 33 por ciento. Chile se destaca como segundo productor mundial de litio, con el 20.8 por ciento, mientras que Argentina es el cuarto productor mundial de litio con el 7.6 por ciento, y el Brasil el quinto, con el 4.2 por ciento.

Con respecto al cobre, Chile posee el 19.4 por ciento de las reservas mundiales, Perú el 10.2 por ciento y México el 5.4 por ciento. Estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que la región es la principal productora de cobre de mina del mundo, con una participación del 38 por ciento. Chile es el primer productor mundial de este mineral, con el 23.7 por ciento, y Perú el segundo, con el 10.2 por ciento de la producción mundial de cobre.

En el caso de las tierras raras, Brasil se posiciona como el segundo país con mayores depósitos del mundo, con el 23 por ciento, sólo superado por China. Las tierras raras son elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación.

El petróleo

Estados Unidos está muy interesado en doblegar al gobierno de Venezuela e imponer un gobierno títere por una razón económica muy simple, pero al mismo tiempo muy abusiva y mezquina. La región de América Latina y el Caribe cuenta con importantes reservas de petróleo y gas natural, la mayoría de las cuales se concentran en la República Bolivariana de Venezuela y el resto en unos pocos países, sobre todo la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, México, Perú, Surinam, y Trinidad y Tobago. La República Bolivariana de Venezuela posee el 17.5 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, las más importantes de todo el planeta, y los demás países de la región, el 1.5 por ciento. La relación entre reservas y producción indica actualmente que la región podría producir crudo durante 113 años más como máximo.

La situación es similar en el caso del gas natural. La República Bolivariana de Venezuela posee el 3.3 por ciento de las reservas mundiales de gas natural, y el resto de la región, el 1.0 por ciento. Nuestra región presenta una relación entre reservas y producción relativamente cómoda, de por lo menos 42.4 años, se concluye en el informe Panorama de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe 2023, publicado por la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Este miércoles 17 de diciembre del 2025, por la tarde, Donald Trump insistió: “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.

En el mismo tono, Katherine Dueholm, Subsecretaria Adjunta Principal del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo al comparecer ante el Senado de su país, que “el Departamento de Estado continúa presionando a México para que desempeñe un papel regional constructivo alineado con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos".

Y desde lo más profundo de su arrogancia, desafiando la memoria de los agravios que Estados Unidos le ha infringido a México, la funcionaria estadounidense agregó: "Desafortunadamente, al apegarse a su política exterior no intervencionista, tal como establece su Constitución, la actual Administración [de Sheinbaum] ha actuado con frecuencia de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de Estados Unidos. Esto incluye, su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional".

Las agresiones

Siempre acosado por el imperio, víctima de sus apetitos y su arrogancia, así se ha escriturado la historia de la nación mexicana. Hemos caminado durante más de dos siglos por terrenos muy accidentados, agrestes, peligrosos, y a pesar de todo, el país ha salido adelante en busca de su propio futuro, por encima de las acechanzas externas y las traiciones internas, que casi siempre llegan juntas. La historia de nuestro país es la de un pueblo rabiosamente fuerte y digno, con un celo salvaje por su libertad e independencia.

De 1833 a 1855 el país padeció la dictadura de su “Alteza Serenísima”, Antonio López de Santa Anna, quien ejerció el poder durante nueve periodos. En esa época, México enfrentó la guerra con Estados Unidos, declarada por el Presidente estadounidense James J. Polk, el 25 de abril de 1846, por la disputa del territorio de Texas. Ese conflicto terminó el 10 de marzo de 1848, con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, en los que nuestro país fue despojado de la Alta California, Nuevo México y Texas, a cambio de 15 millones de dólares, precio impuesto a punta de bayonetas y estruendo de cañones. Desde entonces, el imperio ha mostrado sus amenazantes dientes y sus siempre insanos apetitos.

La siniestra sombra del imperio estuvo en la conjura que en 1913 apoyó la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes el 17 de febrero apresaron al Presidente constitucional Francisco I. Madero, el “Apóstol de la Democracia”, y al Vicepresidente José María Pino Suárez, quienes con la complacencia y complicidad del Embajador estadounidense Henry Lane Wilson, fueron asesinados en la noche del 22 al 23 de febrero, por órdenes del chacal Victoriano Huerta, que con el aval del Gobierno de Estados Unidos usurpó el poder.

El riesgo es muy grande para México y América Latina. Habría que observar en nuestro país, con mucha atención, a los traidores que nacieron con corazón gringo, inspirado en la presunta gracia divina, ellos, los exquisitos y los acaudalados, los que se asumen como gente decente y de bien, que comparten las certezas del destino manifiesto, que por derecho, deber y mandato divino, tiene escriturada la supremacía del gobierno de Estados Unidos desde Alaska hasta tierra del fuego. Esos vendepatrias son mucho más peligrosos que los enemigos que potencialmente podrían invadir nuestro territorio para robarse las riquezas naturales de nuestra patria.