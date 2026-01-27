Erradicar la mortalidad materna: un pendiente en México

Por: Matilde Pérez*

El Estado mexicano ha avanzado en la construcción de políticas públicas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres, en particular de la salud materna; sin embargo, aún hay muchos retos para que las mujeres puedan ejercer estos derechos plenamente. Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Inegi. 2025), en 2024, 24.26 millones de mujeres en México no tenían acceso a ningún sistema de salud.

Además, en 2025, según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud (SSa), en 2025, se registraron 470 defunciones lo que representa una razón de mortalidad materna de 25 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.

Las principales causas de defunción según el Informe son: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, hemorragia obstétrica, aborto y embolia obstétrica. Lo relevante es que, en su gran mayoría, estos padecimientos eran tratables a través de una atención oportuna prenatal, pre y postparto y con servicios de salud disponibles, accesibles de calidad y aceptables, que hubieran prevenido un desenlace fatal.

Las cifras de muerte materna se amplían en poblaciones sin seguridad social y con mayor rezago social. Por ejemplo, los Servicios de Salud IMSS Bienestar, que brindan servicios de salud a la población sin seguridad social y en mayor situación de marginación, concentró el 31.5 por ciento (156) de las defunciones maternas notificadas. Las brechas son más marcadas entre entidades federativas: Chiapas y Veracruz, dos de los cinco estados con mayores porcentajes de pobreza en el país, se encuentran entre las cinco entidades que concentran 39 por ciento de las defunciones maternas del país (SSa. 2025).

Una muerte materna que se pudo prevenir

Fundar acompaña a la familia de Marisol Martíriz Guzmán, una mujer migrante que vivía en la ciudad de Bochil, en el estado de Chiapas, con su esposo y sus hijos e hija y que en 2015 fue víctima de muerte materna junto con su bebé en un Hospital Básico Comunitario, que ahora pertenece al IMSS Bienestar. En junio del año pasado, en un hecho histórico, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció una disculpa pública por su responsabilidad a la familia de Marisol. Su muerte pudo haberse prevenido, cuando ocurrió su emergencia obstétrica, el hospital no contaba con personal ginecoobstetra, insumos como hemoderivados, ambulancias y equipo adecuado para atenderla. Además, no recibió atención prenatal de calidad, pues unos días antes Marisol había acudido a consulta y no pudieron realizarle estudios por no contar con papel para el ultrasonido.

Si bien la disculpa pública por el IMSS fue un primer paso simbólico, aún sigue pendiente el cumplimiento de medidas de reparación y de no repetición como es que haya personal gineco obstetra en todos los turnos del Hospital, un banco de sangre, y equipo necesario para realizar ultrasonidos, entre otras. Sin el cumplimiento de estas medidas, el caso seguirá pendiente.

El caso de Marisol es una muestra de la problemática que enfrentan las mujeres diariamente en el acceso a la salud materna. La precarización del primer nivel de atención y la saturación del segundo nivel no es reciente. Por ello, un primer paso muy importante es que el Estado mexicano asigne los recursos suficientes y necesarios de manera progresiva.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, la salud sexual y reproductiva, incluyendo la salud materna, no se ve reflejada como prioridad. Los recursos aprobados para el Componente de Salud Materna del Programa de Acción Específica Salud Materna, Sexual y Reproductiva, durante el periodo 2020 –2025 no han sido progresivos, ni suficientes; por ejemplo, 2020 fue el año en que menos recursos tuvo, del Ramo 12 a cargo de la SSa, le fueron aprobados tan sólo 244.6 millones de pesos. Si bien en 2021 tuvo un incremento importante, en 2022 enfrento un recorte del 41 por ciento. Mientras que para 2025 sus recursos han incrementado en relación con años previos, son 9.7 por ciento menor a los aprobados en 2021, lo que muestra que no hay una progresividad. Sin mayores recursos, seguirán existiendo servicios de salud sexual y reproductiva sin recursos, sin medicamentos, ni personal, o equipo.

Otro desafío importante es transparentar y rendir cuentas sobre la totalidad de recursos que el Estado mexicano, a través de las distintas instituciones de salud pública, destinan a la SSyR y, en específico a la salud materna, así como los recursos que se asignan a través del Ramo 33.

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos el Estado debe garantizar recursos necesarios y suficientes para asegurar el abasto completo y oportuno de medicamentos, insumos, equipo y personal para que los servicios de salud materna y perinatal tengan capacidad resolutiva en la atención de las mujeres y las personas con posibilidad de gestar, evitando recortes y transparentando la asignación y el ejercicio del gasto.

Aún hay grandes áreas de oportunidad para que la política pública de salud materna se adecue a las necesidades de las mujeres y personas con posibilidad de gestar; considere las distintas redes de atención en salud materna y perinatal en comunidades rurales y de altos niveles de marginación; y atienda el contexto geográfico y sociocultural para asegurar que las usuarias accedan a servicios de salud materna oportunos, accesibles y aceptables. Y sin duda garantizar recursos suficientes y transparentar su uso puede ser un primer paso fundamental. Por ello, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso a asignar mayores recursos para la salud materna. También instamos a la SSa y a las distintas instituciones de salud a mejorar la trazabilidad y rendición de cuentas del gasto, como un primer paso para garantizar el derecho de las mujeres y personas con posibilidad de gestar de tener partos seguros y el nacimiento de hijes sanos.

#SinRecursosNoHayDerechos

* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico