Silvana Estrada incluye “Si me matan”, himno contra la violencia de género, en EP

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- A poco más de un año del lanzamiento de “Si me matan”, contundente himno contra la violencia de género, la cantautora veracruzana Silvana Estrada anunció que dicho tema formaría parte de “Abrazo”, su nuevo EP que estará disponible en plataformas digitales a partir del 21 de septiembre.

El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en septiembre de 2017, fue la historia que conmovió y propició que la música Silvana Estrada compusiera “Si me matan”. La joven, quien fue alumna de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, fue privada de su libertad y atacada sexualmente por Ricardo Alexis Díaz, exconductor de Cabify que al día de hoy se encuentra pagando una condena de 50 años de prisión.

En mayo del 2017, meses antes de su muerte, Mara Fernanda protestó con el tuit “#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza (sic)” contra la revictimización de Lesvy Berlín Osorio, hallada sin vida en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que la Procuraduría General Justicia local (PGJCDM) declarara que la joven de 22 años habría estado “alcoholizándose y drogándose”, por lo que determinaron que la causa de su muerte había sido por suicidio.

“Mi proceso para escribir esta canción fue largo. Empezó hace varios años porque, o sea el hashtag #SiMeMatan es el motivo por el cual comencé este proceso de composición. Una chica en Puebla tomó un taxi por aplicación y no la volvieron a ver. Después apareció su cadáver. Es muy fuerte porque en ese momento viajaba sola y tomaba Uber de noche todo el tiempo y la prensa me dejó fría porque la gran pregunta fue ‘por qué sale de noche sola’ en vez de ‘cómo hacemos que esto deje de pasar'”, expresó Silvana Estrada en entrevista para SinEmbargo.

“Eso me pareció alucinante, horrible, monstruoso, lo peor del planeta y entonces empezó a existir este # de dejar escrito de ‘si me matan que digan’. No quiero que se inventen cosas, no. Si me matan que digan que soy cantora, que vivo sueños y a partir de este hashtag, que me pareció un ejercicio político increíble, me impactó leer tantos testimonios y quise hacer el mío propio, a mi manera y entonces comencé esta canción”, agregó.

En una de las estrofas de “Si me matan” se puede escuchar “si me matan, si es que me encuentran. Llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen. Que nadie nos calla, ya nada nos contiene”.

De acuerdo con la compositora de 25 años de edad, el proceso de realización de este tema fue largo ya que le costó trabajo desmenuzar los sentimientos encontrados que le había dejado la noticia del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, originaria de Xalapa, Veracruz; sin embargo, al día de hoy tiene esperanza de que las cosas cambiarán.

“Tardé casi un año si no es que más en terminar esta canción. Es difícil desmenuzar todos los sentimientos que hay alrededor de un problema como este porque estamos enojadas, tenemos miedo, estamos tristes, nos duele, sentimos rabia, o sea son muchas cosas. Muy en el fondo pues yo tengo esperanza, realmente lo que sostiene la canción es la esperanza que tengo por que las cosas cambien”, sostuvo Estrada.

Además de “Si me matan”, el EP “Abrazo” está compuesto por “Se Me Ocurre”, el corte inédito “Aquí” y “Brindo”, primer sencillo de este material que se estrenó el pasado 17 de agosto junto con el video dirigido por el prestigiado medio La Blogotheque en París.

Silvana Estrada ha descrito “Brindo” en diversas ocasiones como una canción que nace de la alegría y la gratitud. Asimismo compartió a este medio que el proceso de grabación del clip musical de este single se llevó en medio de la canícula que sufría la ciudad más romántica del mundo: París.

“El proceso no fue tan romántico porque hacía mucho calor”, compartió entre risas. “Fue muy duro el calor, todo lo demás fue muy hermoso, pero nos tocó la canícula, entonces estábamos a 38° y fue tremendo porque fueron nueve tomas. El proyecto de La Blogotheque es muy ambicioso, parece muy sencillo porque su premisa es hacer todo en una sola toma, pero realmente es muy difícil porque el espacio público no lo puedes controlar y generar un video muy bonito de alguien que camina y canta, simplemente coordinar todo es difícil”, añadió.

“Abrazo” saldrá tan sólo unos meses después de “Marchita”, el primer álbum de estudio de Silvana Estrada en el que la compositora retrata el proceso de sanación que conlleva un amor perdido.

DOS METROPÓLITAN Y UN SOLD OUT

Luego de haberse embarcado en una exitosa gira de más de 15 fechas por Europa, Silvana Estrada anunció que ofrecerá un show en el Teatro Metropólitan, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, para el próximo 7 de diciembre, fecha en la que consiguió un sólido sold out y por la que se vio en la necesidad de anunciar y programar otro concierto para el 16 de febrero de 2023 en el mismo venue.

Además, la cantautora también formará parte de la primera edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en España.

“El Metropólitan fue una sorpresa total para mí, yo no lo esperaba y nunca esperé que se acabaran los boletos en cuatro días. Que me invitaran al Vive Latino en España me pareció precioso. Estoy muy agradecida y al mismo tiempo estoy muy orgullosa de poder llevar algo 100 por ciento mexicano a ese otro país, a ese otro gran amor que es España para mí”, finalizó.