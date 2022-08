Antonio Sánchez estrenará el alter ego de “Bad Hombre” con artistas internacionales

De acuerdo con Sánchez, oriundo de la Ciudad de México, la selección de artistas, tan diversos en cultura como en género, fue complicada porque la lista de personas con las que le gustaría colaborar es inmensa por lo que no descarta la posibilidad de realizar un tercer volumen de “Bad Hombre” en esta modalidad.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Después de casi cinco años de haber lanzado el material discográfico “Bad Hombre”, el baterista mexicano Antonio Sánchez se dio a la tarea de trabajar en “SHIFT (Bad Hombre Vol. II)”, una ramificación del álbum original al que presenta como el alter ego de esta primera entrega, en compañía de un sinfín de talentosos colaboradores.

Alejándose un poco del jazz y reencontrándose con la música que lo movió en su juventud, que fue el pop y el rock de los 80, el ganador de cuatro premios Grammy reunió a músicos de la talla de Ana Tijoux, Becca Stevens, Dave Matthews, Kimbra, Lila Downs, Silvana Estrada y Trent Reznor, por mencionar algunos, en el segundo volumen de “Bad Hombre”, material en el que se recalca una vez más que en la música no existen fronteras.

En entrevista para SinEmbargo Antonio Sánchez, encargado de la banda sonora de la multipremiada Birdman, de Alejandro González Iñárritu, compartió un poco sobre cómo surgió la idea de realizar una segunda entrega de “Bad Hombre” (2017) y el proceso que llevó a cabo a la hora de reunir a este talento internacional en este álbum que verá la luz el próximo 26 de agosto.

“Básicamente Warner estaba interesado en que sacara un proyecto parecido al primer ‘Bad Hombre’, que fue un disco experimental en donde me puse a hacer improvisaciones de batería, luego las edité y empecé a meterle cosas de electrónica. No eran tanto canciones sino vibras, atmosferas y cosas diferentes que nunca había hecho”, explicó el músico de 50 años de edad.

“Ahora con el segundo [volumen] quería hacer algo parecido pero con el alter ego que se ha convertido ‘Bad Hombre’ para mí, que es esta cuestión de hacer las cosas yo solo aquí en el estudio y eso me da una libertad total en cuestión estilística. No necesita ser jazz, no necesita ser nada en específico sino sencillamente soy yo experimentando con diferentes sonidos y diferentes estilos aquí en mi estudio”, añadió.

Después de haber asistido a un concierto de la cantautora Silvana Estrada en Bajo Circuito, foro ubicado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, Antonio escuchó el tema “El Agua y la Miel” y fue ahí cuando se dio cuenta que quería experimentar con la canción de la autoría de la artista veracruzana.

Al recibir una respuesta positiva de la compositora, Sánchez se puso a editar o, como él dice, a “hacerle una cirugía plástica” a la canción de Estrada y fue así cómo se percató que quería seguir por esa línea para “SHIFT (Bad Hombre Vol. II)” por lo que se puso a buscar colaboradores que no estuvieran dentro del mundo del jazz.

“Me pareció un experimento tan interesante que dije ‘quiero hacer todo el disco así ahora’. Entonces empecé a ver a quién le podía pedir más canciones, quería que fueran cantautores de otro tipo de estilos porque yo crecí escuchando otro tipo de música. Quise regresar a mis raíces que me hicieron fan de la música de The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Rush, U2, bandas que me encantaban. Este álbum es una especie de experimento de regresar a esa sonoridad grande que te hace poner los audífonos y perderte en la música”, apuntó el baterista.

Al día de hoy Antonio Sánchez ha estrenado tres sencillos: “I Think We’re Past That Now” con Trent Reznor, líder y fundador de Nine Inch Nails, y Atticus Ross; “Mi palabra” en colaboración con Ana Tijoux; y “Suspended Animation” junto a Kimbra.

De acuerdo con Sánchez, oriundo de la Ciudad de México, la selección de artistas, tan diversos en cultura como en género, fue complicada porque la lista de personas con las que le gustaría colaborar es inmensa por lo que no descarta la posibilidad de realizar un tercer volumen de “Bad Hombre” en esta modalidad.

“No quiero que sea el último proyecto que hago así. Me gustaría hacer un volumen III de ‘Bad Hombre’ donde haya más colaboraciones y obviamente hacerlo de una manera diferente. Me está gustando muchísimo esto de ser productor, de yo hacer todo aquí como experimento en mi estudio, algo que me ha hecho sacar una voz completamente diferente como artista porque mi discografía es muy diferente a este disco y quiero seguir por esta línea un buen rato porque siento que estoy llegando a un momento de mi vida que necesita otro tipo de expresión creativa”.

En este sentido, el baterista presumió que todos los músicos con los que trabajó en este brazo de “Bad Hombre” quedaron satisfechos con su trabajo y con los arreglos que les hizo a sus canciones. “Por suerte en todos los casos, todos los artistas tuvieron una reacción muy positiva a la cirugía plástica de sus canciones y quedaron satisfechos”.

“SHIFT (Bad Hombre Vol. II)”, un material experimental en toda la extensión de la palabra, también incluye la canción “Trapped (Red Room)” en colaboración de Thana Alexa, esposa de Antonio Sánchez, y “Waiting”, tema en el que el baterista funge por primera vez como cantante.

Por si fuera poco, tanto el opening como el closing de este material cuenta con la voz del primer actor Ignacio López Tarso.

UN SALTO DE LOS ESCENARIOS A LAS PANTALLAS

En el 2014 la vida de Antonio Sánchez dio un giro de 360° luego de haber trabajado en la banda sonora de Birdman, ganadora de cuatro premios de la Academia, lo que le valió un premio Grammy por “Mejor banda sonora para medios visuales”.

Ahora, después de un largo camino recorrido tanto en la música como en medios audiovisuales, Sánchez llegó a complementar el equipo de la serie de HBO Max The Anarchist con su amplío conocimiento musical para encargarse de la banda sonora de la misma.

“El primer contacto surge generalmente en este tipo de cosas audiovisuales obviamente por Birdman porque la gente me conoce por ese trabajo. Tuve en una junta con ellos [con el equipo] y les mandé muestras de otros trabajos que he hecho para medios audiovisuales. Fue un proceso bastante arduo porque entré un poco tarde al proyecto. Desde enero hasta básicamente mayo no paré haciendo esto de 12 a 15 horas al día porque había tal cantidad de música que se necesitaba que me la pasaba aquí encerrado en el estudio”, compartió Sánchez sobre su trabajo en The Anarchist.

La docuserie The Anarchist, dirigida por Todd Schramke y de Blumhouse Television, ahonda en la historia de un grupo de soñadores, fugitivos y criptoentusiastas que año con año organizan el evento “Anarchapulco”, en Acapulco, Guerrero, el cual termina siendo un experimento más desafiante y peligroso de lo que se imaginaban.

“Me gusta hacer este tipo de cosas porque sacan una parte de mi creatividad que normalmente no saldría. Entonces eso ha sido una experiencia padre y bueno, la historia es bastante interesante y loca, sobre todo porque pasa en México, pasa en Acapulco. La recomiendo”, finalizó Sánchez.

Antonio Sánchez se presentará el próximo 20 de agosto en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la CdMx, con el evento “Antonio Sánchez & Friends”, un concierto especial que el músico mexicano ofrecerá en compañía de seis grandes exponentes del jazz neoyorquino.