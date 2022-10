Águila y Jaguar: Un filme entre las culturas de México y un futuro distópico

Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios, es un filme que combina elementos tecnológicos con la simbología Maya y Azteca. Se trata de la primera entrega de lo que será una trilogía hecha para toda la familia.

Ciudad de México, 1 de octubre (sinEmbargo).– Es el año 2074 en la Ciudad de México y todo parece haber cambiado drásticamente. El cielo ya no es azul, hay un abandono profundo y sus calles son sólo habitadas por extraños seres, pues la escasez de agua ha arrollado con todo a su paso y ha dejado sólo un escenario post-apocalíptico. Así inicia la nueva película animada mexicana Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios dirigida por Mike R. Ortiz.

En medio este desesperanzador futuro se encuentran dos jóvenes sobrevivientes de esta catástrofe que viajan en el tiempo para encontrar el mítico poder del dios prehispánico del agua con el objetivo de crear el vital recurso. En el presente, un malvado empresario busca monopolizar el agua a toda costa, pero la hermandad Aztaya, un grupo de héroes sucesores de los legendarios guerreros Aztecas y Mayas, luchará para evitar que el agua sea controlada a la par que colabora con los viajeros del tiempo para evitar el terrible futuro.

“Águila y Jaguar nace con dos motivaciones: la primera, hacer una historia que revolucione la animación en México, un producto que tenga una calidad audiovisual para competir a nivel internacional, que dignifique la animación mexicana, y eso me conecta con la segunda motivación, que es más importante, es la de qué mejor manera de dignificar la animación mexicana con una historia que tenga tintes de nuestras culturas Azteca y Maya, que siempre he pensado que tenemos una riqueza cultural impresionante y que en el cine otras culturas como la egipcia o la china destacan haciendo muchas historias y producciones, pero en México no les pedimos absolutamente nada”, destaca el director Mike R. Ortiz en entrevista con SinEmbargo.

La película sobre el futuro apocalíptico en el que el agua escasea muestra escenarios espectaculares que mezclan elementos tecnológicos y prehispánicos. Sin intentar acercarse a ser una clase de historia, los creadores del filme eligieron cuidadosamente cada símbolo de las culturas Maya y Azteca para invitar al público a interesarse más por ellos.

“Nos metimos a leer muchísimo sobre costumbres, sobre deidades, sobre mitos, sobre todo también de la cotidianidad de las culturas y vale la pena destacar que esta cinta para nada pretende ser didáctica o educativa sobre las costumbres de nuestros ancestros más bien toma algunos elementos y a partir de eso crea una fantasía. Una fantasía actual, moderna, con muchos elementos de tecnología”, indica Ortiz.

El trabajo de diseño de Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios fue creado de la mano del estudio mexicano KoolToon y Mike R. Ortiz que ofrecen una animación 3D y un innovador estilo de animación utilizado por primera vez en Latinoamérica.

“La animación es distinta a lo estándar que nos presenta Disney, o sea Disney es un referente a nivel mundial, Pixar, DreamWorks, y sin duda son producciones preciosas con una calidad técnica excelsa, pero algo que hay que considerar es que la animación es distinta en cada país, las vialidad de cada proyecto, el presupuesto”, comenta el director quien agrega que se buscaba hacer algo distinto, sí con un menor presupuesto, pero que eso no significara menor calidad o un mal trabajo.

De hecho, la intención principal del estudio KoolToon es la de “ser parte de la revolución de la animación en México”, y esta cinta es tan solo su primer paso.

“Como estudio de animación tenía la firme idea de poder hacer algo distinto, entonces agarrando un estilo artístico que estuvimos iterando hasta sentir que se veía muy bonito, que era distinto y que podía competir a nivel internacional”.

El filme reúne un abanico de voces que le dan vida a sus personajes y por el que se optó combinar el trabajo de profesionales del doblaje con figuras conocidas en el mundo del espectáculo: Romina Marroquín es Xanat, José Eduardo Dérbez es Ik, Franco Escamilla es Yalo, Daniela Basso es Yuli, Edgar Vivar es Abuelito Quizán, Yurem Rojas es Cobin, Juan Carlos Tinoco es Maestro Aztaya, Roberto Palazuelos es Axio, Lalo España es Dr. Exper, Raúl Aldana es Acui y Fuegui, Javier Lacroix es Don Controlio, y también se cuenta con participación especial del actor Omar Chaparro.

Una de las curiosidades de Águila y Jaguar son los nombres de quienes la produjeron, pues provienen del mundo del deporte y dieron su respaldo total para esta, la ópera primera de Mike R. Ortiz.

Reconocidos empresarios y deportistas como Raúl Alonso Jiménez, Héctor Moreno, Duilio Davino, Marc Crosas, Marco Fabián, Jorge “Ruso” Zamogilny, Hanna Jaff, y Alejandra Ríos (Shark Tank) financiaron el proyecto.

“Siempre quisimos invitar a un grupo de productores que más allá del capital sumara al estudio, a la película en su lanzamiento con ideas, con diferentes puntos de vista. Son mexicanos que conocemos y han destacado en su industria, entonces eso te habla de una persona disciplinada, una persona que piensa en grande, que tiene cariño que su país y representarlo dignamente, y qué mejor que tener en el equipo a gente con esos valores”.

El filme, que ya se encuentra en salas de cine disponible para toda la familia, es tan solo la primera parte de lo que será la trilogía de una historia que evolucionará conservando los valores de ésta primera entrega.

“Águila y Jaguar es un espectáculo visual, los escenarios, los colores, las batallas, los efectos visuales forman parte de esa experiencia de películas que tienes que ver en cines, cuando las escuchas con un sonido 5.1 en salas y tiembla todo, los colores imponentes, los escenarios magnánimos”.