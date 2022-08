La taquilla de México se recupera del cierre pandémico con un verano de estrenos

El gran bloque de Marvel: Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Thor: Amor y Trueno fueron grandes impulsores de la taquilla en México junto a otras sagas como Jurassic World Dominion o Minios: Nace una estrella que iluminaron el verano de estrenos que apuntan a un mejor cierre para los cines en México después del cierre el 2020 y el paulatino regreso a las salas en 2021.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– La situación para la taquilla de cines en México mejora después de haber caído en un gran bache con el cierre de sus complejos en 2020. Sin embargo, este 2022 pinta mejor con un verano de estrenos que aproxima los números a años prepandémicos.

Después de que la taquilla de cines en el país tuviera su año más glorioso en 2019 con 350 millones de boletos vendidos y 19 mil 050 millones de pesos en ingresos, 2020 significó el derrumbe de la misma pasando a sólo 64.5 millones de asistentes y un ingreso 3 mil 692 millones de pesos en taquilla tras el cierre de meses por las restricciones de la pandemia de COVID, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Para 2021, la situación de los cines prosperó, pues se volvieron abrir las puertas y estrenos importantes fueron arribando a las pantallas logrando subir un 76 por ciento, respecto a 2020, el número de boletos vendidos pasando a 113.6 millones y aumentando los ingresos en un 103 por ciento con 7 mil 495 de ingresos a taquilla.

Este 2022 parecer ser el brincolín de devuelva la gloria a la taquilla.

“Ha sido un regreso con una tendencia hacia la alta desde enero. Desafortunadamente los primeros meses del año, lo que fue enero, marzo y abril pues fueron meses muy bajos, estuvimos en un cuarta parte de la venta prepandémica, con algunos picos generados por películas como Batman en marzo se compuso un poco la cosa, y a partir de mayo empezó a ir mucho mejor”, señala Tábata Vilar, directora de la Canacine, en entrevista con SinEmbargo.

UN VERANO QUE YA SE EXTRAÑABA

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin regreso a casa), estrenada en diciembre y posicionada como la cinta más vista en 2021 al alcanzar los 17.9 de asistentes y generando mil 274 millones de pesos en ingresos en nuestro país, fue el impulso de la taquilla en enero. Para febrero, cintas como Uncharted: Fuera del mapa, aunque semana a semana no lograron pasar de los 2.8 millones de asistentes por semana.

A pesar del buen estreno de Batman, la taquilla permaneció muy similar los primeros meses hasta mayo que despunto visiblemente frente a los estrenos pasados logrando en su primera semana 5.3 millones de asistentes gracias a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

“A partir de mayo los títulos nos mostraron un escenario mucho más favorable, y ahorita la tendencia en el verano fue muy buena los meses de junio y julio porque fueron ya muy parecidos a la prepandemia, a los números prepandémicos. El verano siempre ha sido el fuerte de la industria al igual que diciembre, las vacaciones son las buenas”, destaca Vilar.

Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion y Lightyear fueron las grandes estrellas de junio, mientras la atención julio se asentó en: Minios: Nace una estrella, Thor: Amor y Trueno y Elvis.

Y este agosto seguramente las preferencias se rendirán frente DC Liga de Super Mascotas que ya suma audiencia, y Tren Bala, Perro Samurai o Dragon Ball, aunque serán estrenos más flojos que indicarán el fin de verano y con ello, la baja de asistencia típica de la época.

“Es normal que después del verano la taquilla caiga, ha sido así siempre, también en la época prepandémica. La gente, pero sobre todo los chavos regresan a la escuela y demás, entonces pues no hay posibilidad de que asistan al cine como se asiste en el verano, pero esa es una tendencia que siempre ha tenido la industria. Creemos que ya el regreso a los cines está muy similar a como estaba en la época prepandémica, pero difícilmente vamos a poder cerrar tan bien como 2019 o 2018, justamente por estos primeros meses del año que fueron muy bajos, pero vienen estrenos muy buenos para el resto del año que esperamos que levante esta tendencia que tengamos antes”.

UN ESPECTADOR MÁS CONFIADO

De acuerdo con la muestra “Módulo sobre ventas culturales seleccionados. MODUCULT”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de mayo de 2022, la asistencia a eventos culturales se ha incrementado en 23.9 por ciento en relación con el 2021, que fue de 17.3 por ciento. Sin embargo, esta asistencia aún se encuentra debajo de mayo 2019 que alcanzó 57.8 por ciento.

El cine es la actividad cultural que más asistencia tiene por encima de una obra de teatro, un espectáculo de danza, exposiciones o conciertos o presentación de música en vivo. Ir a ver una película alcanzó una asistencia de 36.2 por ciento, un porcentaje mayor que al de 2020 (37.7) y 2021 (13.8). Aunque a comparación de 2019 (51.0) todavía hay una gran brecha.

“Lo que vemos, y sobre todo con estos regresos masivos de las pelis de verano, es que el espectador se está comportando de manera similar a la prepandémia y que ya no hay este temor a contagiarse en el cine. Lo que vemos en los números que nos reportan las autoridades es que si bien los contagios están más altos que nunca, eso no significa que las hospitalizaciones”.

Tábata Vilar destaca que el público joven fue el que más se aventuró a ir al cine en los meses más duros para las taquillas, además que la oferta en cartelera tenía un corte más juvenil. Ahora, la directora de la Canacine, ve una audiencia más nutrida y más confiada en asistir a ver cine.

“Hay que destacar que los cines siguen manteniendo sus protocolos, sigue haciendo el cambio de aire, siguen exigiendo el tapabocas, siguen limpiando constantemente los cines a pesar de los altos costos que le implica porque sí les ha subido mucho los costos de operaciones la aplicación de estos protocolos”.

UN NUEVO ENEMIGO: LA INFLACIÓN

A inicios de este mes, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, indicó que la en México sería hasta 2.6 por ciento mayor, es decir de 10.76 por ciento. Aunque ya se implementa un paquete antiinflacionario que afecte lo menos posible el bolsillo de los mexicanos, lo cierto es que las actividades culturales será las más afectadas al tener las personas mayores prioridades.

De acuerdo con la Canacine y del Anuario Estadístico de IMCINE, el precio del boleto de cine en los últimos diez años ha ido aumentando. Hasta el 2017, la entrada tenía un costo menos a los 50 pesos y se mantenía con ligeros aumentos. Pero a partir de 2018 su alza fue mayor a los tres pesos cada año. Para 2021, el costo del boleto promedio ya completaba los 64.9 pesos, 13 por ciento más que en 2020.

“La población de más bajos recursos es la que siempre se ve más afectada por estos aumentos, sin embargo los cines sí están aplicando algunas estrategias, la primera es la diferenciación de precios que es bien importante dependiendo de la zona donde esté el cine, pues es el precio. El boleto puede subir de manera importante en los VIP, en los cines que están en las zonas de más poder adquisitivo, pues ahí el precio es mas alto, y en los lugares que tiene un bajo poder adquisitivo, ahí el boleto del cine ha subido muchos menos que en los otros. No se puede hablar de una alza generalizada en todos los cines porque no está sucediendo así, y por otro lado, están las promisiones que se implementan en cada complejo”.

Según el INEGI, en 2022, el 37.7 por ciento de la población consultada asistió más de cuatro veces al cine, 16.1 por ciento sólo tres veces, 22.8 por ciento fue a algún complejo dos veces y el 23.4 por ciento sólo una vez.

Este es la actividad cultural a la que asiste más veces al año sobre las otras ya mencionadas.

“El cine a pesar de esta inflación sigue siendo la actividad entretenimiento más económica fuera de casa, si lo comparamos con un concierto, el teatro, el futbol o cualquier otra actividad”, indica.

Es un que 2022 para la taquilla de México será mejor que sus dos años antecesores, sin embargo para alcanzar los números prepadémicos aún hay camino por recorrer aunque Tábata Vilar ve con optimismo los nuevos tiempos con grandes estrenos en puerta.

“2022 será un años mejor. El tema de la pandemia ya habrá pasado y definitivamente la taquilla se espera mucho mejor. También algo importante es que los grandes estudios pues ya están como muy claros de la conveniencia de seguir estrenando en cines, este tema sobre el temor o experimentos que tuvimos en la pandemia de estrenar al mismo tiempos del cine y la plataforma, pues ya se dieron cuenta que no funciona, y esos experimentos ya terminaron”, resalta.

“Yo creo que el título más esperado es Avatar, que es una franquicia muy exitosa, de las pelis más taquilleras de México y del mundo. Con esta manufactura que tiene Hollywood para estas películas donde se invierte mucho dinero seguro será un éxito”, culmina.