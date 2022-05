La producción de cine mexicano se reactiva, pero la asistencia baja: Anuario IMCINE

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- La producción de cine mexicano logró un repunte de 133 por ciento en 2021 respecto a 2020, un año marcado por la pandemia que paralizó a decenas de proyectos. Este dato, revelado por Anuario Estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), constata la reactivación de la industria en nuestro país.

Durante la presentación de este Anuario Estadístico, publicación que desde 2010 reúne y analiza la información más relevante en materia de producción, formación, distribución, exhibición y difusión del cine y el audiovisual mexicanos, se destacó la recuperación del cine mexicano que en 2021 generó la producción de 259 largometrajes, más de la mitad de lo logrado en 2020, primer año de la pandemia, que sumó sólo 111 películas producidas.

Novaro destacó que aunque 2021 aún estuvo marcada por la COVID, las medidas tomaron en las producciones lo cambiaron todo, pues además se logró el estreno de 70 largometrajes, lo que arrojó un incremento de 33 por ciento respecto al año anterior.

“2021 también fue año de pandemia, también fue un año de virtualidad, fue el año del Delta y Omicrón y también estuvimos todo resguardados en nuestras casas, pero aún así se realizaron protocolos de rodaje, de COVID y las comunidades encontraron maneras de retomar trabajos cinematográficos, por eso se empezó a reactivar”.

Otro dato que comparte este Anuario es que de las películas producidas este último año, 56 por ciento fueron realizadas con apoyos públicos, es decir, 8 por ciento por ciento más que el año anterior.

“De parte del IMCINE, aparte de consignar esto, nunca detuvimos los apoyos al cine se transformaron los de los fideicomisos en un nuevo instrumento que es el Fidecine, nunca se dejaron de dar apoyos y esos apoyos además se incrementaron. Sí hemos incidido muy puntualmente en que el cine mexicano no se detenga y se vaya recuperando”.

VER CINE MEXICANO

A diferencia del incremento de la producción mexicana, la asistencia de espectadores disminuyó. En 2020, 7.6 millones de personas acudieron al cine a ver realizado en nuestro país en 2021, pese a la apertura de salas, sólo 4.9 de personas acudió a las proyecciones.

Esta cifra sobre la caída de asistencia a ver filmes mexicanos contrasta con dos datos, el primero, la asistencia general a cines que evidentemente incrementó con la apertura de salas y que pasó de 55 millones en 2020 a 110 millones de asistentes en 2021.

El segundo dato es el estreno de películas mexicanas que en el año del inicio de la pandemia alcanzó 47, es decir, 23 estrenos menos de los que se lograron en 2021.

De acuerdo con información obtenida por el Anuario, el promedio de asistencia anual al cine por habitante en nuestro país fue de 0.87, un numero que disminuyó respecto a 2020 que fue de 2.3 veces.

Un factor que pudo haber intervenido en esta disminución de asistencia a las salas habría sido el costo del precio del boleto que pasó de 57.2 a 64.9 pesos en promedio.

AÚN HAY INCERTIDUMBRE

El Anuario Estadístico presentado este miércoles da cuenta de los resultados de la industria cinematográfica en México en un segundo año marcado por la pandemia que transformó por completo la forma en que se hace y se ve el cine.

María Novaro señaló que en 2021 dio pie al regreso paulatino de lo presencial y 2022 toma esta vuelta con más fuerza, al menos en los últimos meses. La también cineasta, afirma que un mayor impulso para mejorar los números presentados antes de la pandemia en la industria pueden lograrse con el fomento de los fideicomisos que apoyan la creación, realización, distribución de películas y a festivales de cine.

Aunque detalla que la convulsión por los tiempos de incertidumbre por la pandemia aún está presente:

“Yo creo que va a depender en que si este 2022 efectivamente se vuelve en un año presencial, o sea, si realmente dejamos el COVID atrás. Creo que todavía hay un poco de duda al respecto, mucha gente todavía no regresa a la presencialidad, en fin, todavía no es tan contundente, parece que sí, qué bueno. Si este año es un año pleno de presencialidad se verán los resultados justamente cuando registremos lo que pasó este 2022, pero no lo sabemos hasta ver cómo se va a comporta este año”.