Cine en 2021: Spider-Man activa regreso, pero con butacas vacías en cintas mexicanas

2021 para la taquilla mexicana representó un año de recuperación, del regreso a las salas. Aunque esta vuelta se tomó su tiempo desde febrero, que volvieron a abrir los complejos cinematográficos paulatinamente, sin duda un gran impulso para la mejora de ingresos en esta industria ha sido gracias a un arácnido superhéroe y su multiverso. Sin embargo, las producciones nacionales no tuvieron la misma suerte y han tenido su peor año.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El 2020 llegó como un choque para la taquilla en México que derrumbó lo que el 2019, su más glorioso año, había logrado. Ahora este 2021 representó un avance en la vuelta a las salas de cine a pesar de la pandemia y sí, tal cual, fue un superhéroe quien vino a salvarla: Spider-Man.

2020 sumó 3 mil 692 millones de pesos en taquilla y 64.5 millones de asistentes, lo que representó respectivamente 80.6 y 81 por ciento menos de lo acumulado en 2019, según indicó el reporte anual de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

En 2021 el panorama mejoró, pues este año y con corte el 9 de diciembre, acumuló 5 mil 836 millones de pesos en taquilla y 90 millones de asistentes, es decir, el 66 y 48 por ciento más que lo que se había logrado en 2020. Aunque aún 67 y 72 por ciento menos en comparación con 2019.

Bueno, eso hasta que llegó el superhéroe preferido de gran parte de los mexicanos, Spider-Man.

“Afortunadamente en 2021 sí presentó una recuperación en la venta de boletos respecto a 2020. No es una recuperación como nos hubiera encantado que fuera total, pero sí, sobre todo con el estreno de Spider-Man creemos que vamos a estar por abajo del 50 por ciento respecto al año anterior de venta. Esto representa obviamente algo que nos da gusto, es una recuperación definitivamente, todavía no estamos a niveles prepandemia pero la expectativa que se tiene es que a mediados del próximo año se llegue a lo números pre covid”, señaló Tábata Vilar, directora de la Canacine, en entrevista con SinEmbargo.

Hasta el 20 de diciembre, y aún con 32 estados con reapertura de complejos cinematográficos autorizadas, se han reabierto el 94 por ciento de los cines del país (917 de 974), es decir, el 95 por ciento de salas de cine del total (7 mil 279 de 7 mil 625).

Las dos grandes cadenas comerciales de nuestro país han reabierto casi en su totalidad sus complejos, Cinépolis el 99 por ciento de sus cines mientras que Cinemex el 9o por ciento. En tanto, otros circuitos han reabierto el 87 por ciento de sus cines.

SPIDER-MAN, PAUTA EN SALAS PANDÉMICAS

Según reporta la agencia EFE, Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin regreso a casa) se ha convertido en el tercer mejor estreno mundial de la historia al ingresar 600 millones de dólares en todo el mundo tan sólo en su primer fin de semana, sólo por debajo de Avengers: End Game (mil 200 millones) y Avengers: Infinity War (640 millones).

Por supuesto, para México el fenómeno “Spider-Man” no le fue indiferente. La cinta dirigida por Jon Watts sumó 9.5 millones de boletos vendidos durante su estreno, convirtiéndose así en la más concurrida de 2021 y en la historia de la taquilla en el país.

“Spider-Man ya se volvió en el estreno más exitoso en la historia de México y destronó ya a Avengers: Endgame. Avengers dio en su estreno 9.3 millones de boletos, Spider-Man vendió 9.5 millones. La película es un fenómeno que está pasando no sólo en México, sino en todo el mundo, y cae en un buen momento porque es como renovar esa cosa de ir al cine, conectar con nuevas generaciones que no habían tenido la experiencia de una película como estas en el cine. Estábamos por arriba del 60 por ciento de pérdidas y ahorita ya gracias a esto, respecto a niveles prepandemia, bajamos a menos de 50 por ciento”.

Y sí, la taquilla…

Además esta cinta ya está en camino en ser el primer filme a nivel mundial que supera los mil millones de dólares desde que la pandemia llegó a nuestras vidas hace ya casi dos años. Lo que sin duda la convierte en un parte aguas en una taquilla que se paralizó debido al confinamiento.

“Sin duda esa es nuestra lectura, pero bueno, tampoco podemos asegurar nada respecto al futuro porque no sabemos qué va a pasar con la cuarta ola y lo que las autoridades decidan, pero sí, la cinta representa un nuevo momento en la industria”, indica Vilar.

Aunque aún existe mucha incertidumbre por lo que sucederá con la pandemia, hace un año el panorama era aún peor sin vacunas y una ola de contagios que no dieron tregua y mucha desinformación respecto a lo que sucedía desde diferentes ámbitos, como en el cine, y personas que aún no sentían la confianza de asistir.

“Justamente esta película de Spider-Man demuestra que ya la gente no tiene miedo de ir al cine porque sino no hubiéramos llegado a esos números y todavía no termina, tenemos ya registrado que la gente la está viendo por segunda vez y ojalá este fin de semana también sea muy bueno”.

Otro dato importante a resaltar es que México se encuentra entre el top de países con más boletos vendidos con …

LO MÁS VISTO

Rapidos y Furiosos 9 $522 8.0 Universal

2 Venom Carnage Liberado $501 7.7 Sony

3 Godzilla Vs. Kong $411 6.3 Warner

4 El Conjuro 3 El Diablo Me Obligó a Hacerlo $339 5.3 Warner

5 Eternals $304 4.4 Disney

6 Cruella $233 3.4 Disney

7 Black Widow $196 2.8 Disney

8 Space Jam Una Nueva Era $166 2.6 Warner

9 Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos $153 2.3 Disney

10 Un Lugar en Silencio Parte II $133 2.0 Paramount

1 El Mesero $64.8 1.0 Videocine

2 Un Rescate De Huevitos $50.0 0.934 Videocine

3 Chilangolandia $35.2 0.595 Cinépolis Distribución

4 Juega Conmigo $31.7 0.543 Videocine

5 El Exorcismo de Carmen Farias $30.6 0.499 Cinépolis Distribución

6 Los Trapos Sucios se Lavan en Casa $11.0 0.177 WBI

7 * Dime Cuando Tú $9.2 0.144 Cinépolis Distribución

8 Despues de Ti $8.0 0.122 Videocine

9 Ni Tuyo, Ni Mía $7.3 0.110 Cinépolis Distribución

10 Cosas Imposibles $4.4 0.071 Videocine

CINE MEXICANO, SIN RECUPERACIÓN

La cinematografía mexicana estuvo de nuevo este año en la mirada del mundo con cintas como Noche de Fuego (Tatiana Huezo) o Una película de policías (Alonso Ruizpalacios) que fueron reconocidas en festivales internacionales, o bien, otras como Blanco de verano (Rodrigo Ruiz Patterson) o El gran salto (Jorge Porras) que han sido aplaudidas por la crítica, u otras como El diablo entre las piernas (Arturo Ripstein) y Cosas imposibles (Ernesto Contreras) de directoras que no defraudaron al renombre que se han hecho en el cine nacional.

Todas las mencionadas formaron parte de los 59 películas mexicanas que llegaron a salas este 2021, es decir 47 por ciento más de las estrenadas en 2020, que llevó a la pantalla grande 40.

Sin embrago, a pesar que hubo un mayor número de filmes los que llegaron a cines, la asistencia para ver cine mexicano disminuyó. Con corte al 5 de diciembre, el cine nacional registró 273 millones de pesos en taquilla y 4.5 millones de boletos vendidos, es decir, una caída respecto a 2020 de -33 y -38 por ciento, respectivamente.

La abrupta caída que representa en comparación a 2019 es de 83 por ciento de menor de ingreso a taquilla y 86 por ciento de menor asistencia.

“Eso nos da muy para abajo la verdad, este año no fue nada bueno para el cine mexicano. La lectura que hay es un círculo vicioso porque ante la falta de boletos pues la distribuidoras tienen menos recursos para hacer campañas de comunicación, campañas publicitarias más agresivas de sus películas. Desafortunadamente no hubo los suficientes recursos para hacer del conocimiento del público las películas mexicanas que estuvieron en estreno que fueron más de 50. Ahí definitivamente hay que reforzar lo más posible las campañas publicitarias de las películas porque muchas de ellas fueron realmente muy buenas, tuvieron premios en festivales internacionales. Aunque son películas que no son muy taquilleras, pues sí hubiéramos esperado un mejor desempeño”.

Respecto a la taquilla global, el cine mexicano representó el 11.6 por ciento en 2020, ahora con la disminución de asistencia, significó sólo el 4 por ciento.

Queda claro que aún hay camino por recuperar en el regreso a la experiencia del cine desde la pantalla grande. Del 25 de marzo del 2020 (el primer cierre de cines) al 19 de diciembre del 2021 se vendieron en todo el país 115.2 millones de boletos, según informó la Canacine, lo que representó 518.3 millones de boletos y un impacto equivalente a pérdidas de 27 mil 612 millones de pesos.

Tábata Vilar indica que aunque es difícil predecir el rumbo que tomará 2022 en este ámbito, la industria espera tenga tono positivo.