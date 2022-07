El cine se estampa contra la violencia en Zacatecas, pero la función no se detiene

Zacatecas es uno de los estados que en los últimos años más descomposición ha mostrado debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos relacionados con el narcotráfico. Aunque es solo uno de entre varios factores, la percepción de esta violencia sin freno interviene en el acceso a la cultura de sus pobladores. La entrada al cine se encuentra en mismo rubro. No obstante es un arte que se lucha por difundir en la región en medio de un negro panorama.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– 20 de mayo de 2015. En medio de un desfile organizado por estudiantes de enfermería en el centro de Fresnillo, Zacatecas, el pánico se desató entre los asistentes por detonaciones de armas de fuego. La gente entró en pánico y corrió unas cuadras para ponerse a salvo, algunas personas se refugiaron en locales, otros llegaron hasta el Ex templo de la Concepción donde a la par se llevaba a cabo una función del Festival de Cine en Fresnillo que en aquella séptima edición homenajeó al actor Juan Manuel Bernal.

“Teníamos plena función de cine en el Ex templo de la Concepción. Estábamos dando unas funciones en interior. En la noche, las dinámica es que las funciones son al aire libre. Ese día hubo una balacera en el centro de Fresnillo, y hubo gente que se metió muy espantada. Por fortuna, el equipo del Festival estaba muy tranquilo, controlaron a la gente y la función siguió”, relata Gabriela Marcial Reyes, directora de Festival de Cine en Fresnillo y de la Cineteca Zacatecas, en entrevista con SinEmbargo.

La noche apenas empezaba y al Festival le quedaba por dar una función más en el jardín Hemiciclo Hidalgo, a escasas seis cuadras del Ex templo de la Concepción que fungió como refugio. La película Hasta Morir (1995), dirigida por Fernando Sariñana, seguiría con los homenajes a Bernal, pero después del caos, ¿sería posible?

“Me estaban solicitando que cancelara la función al aire libre justo por estos eventos que se había suscitado de violencia. Lo que hice fue agarrar el coche y me fui manejando, fui a dar un tour por todo el centro de Fresnillo. Vi que la gente seguía en la calle, que la gente seguía en sus coches manejando y de alguna manera dije: ‘Bueno, es que nosotros vamos a dar una función en una plaza pública, que es pública, que es de la gente, no tiene por qué pasar nada’. Yo creo que al contrario, lo que estamos llevando son cosas buenas, con contenidos propositivos. […] Me buscaron varias personas para que cancelara la función y dije: ‘La función sigue. No estamos haciendo nada malo. La función debe de continuar’. La función la dimos y tuvimos éxito. Nadie se metió con ella. Nunca nadie se ha metido con las funciones de cine porque lo que estamos haciendo es bueno para la gente, para todos los públicos infantiles, los adolescentes, los adultos. Siempre ha habido un respeto al festival”.

“Desde hace unos años yo siempre estoy al pendiente de cuando estamos en el festival de cine porque, es triste decirlo, pero diario hay acontecimientos en Fresnillo de violencia. Diario se registran muertes, ejecuciones, en fin. Desde hace años cuando se realiza el Festival de cine, afortunadamente no nos ha tocado de unos años para acá, yo creo que unos seis años, que no ha pasado nada mientras es el festival de cine, a lo mejor es sólo coincidencia”.

MUCHA VIOLENCIA / POCAS PANTALLAS

La violencia ha arreciado los últimos años en Zacatecas debido a enfrentamientos entre grupos delictivos relacionados con el narcotráfico por la disputa de territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. La identidad gobernada por David Monreal Ávila suma este 2022, y hasta el mes de mayo, 527 homicidios dolosos, colocándose en la novena entidad más violenta de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mismo noveno lugar también ocupó nivel nacional y anual en 2021 con el registro mil 252 homicidios dolosos.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de marzo de este año y creada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Fresnillo (97.1) y Zacatecas (91.7) se encuentran entre las tres ciudades que sus habitantes perciben como más inseguras.

Esa misma percepción de la violencia parece inmiscuirse en el acceso de la población a la oferta cultural de la entidad, así como lo es en la entrada al cine.

Son varios los factores que intervienen en el acceso de una persona a la cultura cinematográfica como la pobreza, que de acuerdo con el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Zacatecas representó el 46.8 por ciento de su población viviendo en situación de pobreza, es decir, 755 mil de sus habitantes. De esa cifra, el 43.4 por ciento permanecía en pobreza moderada y un 3.4 por ciento se mantenía en pobreza extrema (cerca de 54 mil 400 personas) durante 2018, la última medición.

De acuerdo con el Coneval, ese mismo año el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Zacatecas fue de 28.7, es decir, 463 mil 900 personas de sus un millón 579 mil 209 de habitantes que se registraron, según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.

También existen otros factores que intervienen en el acceso al cine como la distancia que existe entre un habitante a un complejo cinematográfico, el número de cines y pantallas en la entidad, entre otros más, pero una de las variables que también influye al momento en que alguien decida o no asistir al cine es el índice de la violencia que desde 2019 el Anuario Estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) incluye en su reporte.

“La necesidad de incorporar este indicador viene de encontrar algunas razones o motivos que pueden estar interfiriendo para que las personas puedan acceder en la cultura cinematográfica o porqué pueden no ir al cine. El estudio se realiza por estados, pero aparte es bueno tener una lectura de los datos general, es decir, no sólo el indicador sino también se puede consultar la cantidad de población u otras respuestas como la percepción de las personas que deciden o no ir al cine por temor a ser víctima de violencia, de algun acto delictivo. Hay muchos indicadores, entonces la lectura correcta, o la que igual se sugiere es por entidad, como se presenta en el anuario”, explica Rosario Lara Gómez, coordinadora de investigación y publicación del Anuario.

De acuerdo con datos del 2021 del Institute for Economics and Peace (IEP) destacados por el Anuario Estadístico, el estado de Baja California ocupa la cifra más alta con 4.4 del índice de la violencia, seguido de esta entidad está: Colima con 4.2, Zacatecas ocupa el tercer lugar con 4.2 y Chihuahua 3.9. En total contraste, permanece Yucatán con 1.3 puntos, estado con el menor índice.

A su vez, existen los datos también de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2021, y que arroja cómo la población de 18 años y más de edad ha descartado asistir a teatro o al cine por temor a ser víctima de algún delito. Aquí, la entidad que cuenta con un porcentaje más elevado de esta percepción ante la violencia es el estado de Tabasco con el 49.1, seguido de Quintana Roo 48.0 por ciento, Morelos 43.2 por ciento y Guanajuato con 42.8. Mientras tanto, Yucatán es el menor nivel ahora de percepción con de 15.6 por ciento.

Por supuesto, hay casos más claros, que son el ejemplo de la suma de variables como Zacatecas, colocándose entre mayor índice de violencia (4.2) al mismo tiempo que ser el quinto con mayor percepción de la misma (42.2 por ciento).

En el acceso a la cultura cinematográfica hay que destacar que este estado del norte del país tiene para sus 58 municipios sólo seis complejos cinematográficos colocando a la entidad con la de menor número. Respecto a las pantallas suma 41 activas, sólo de bajo de Zacatecas se encuentra Campeche con 38.

DIFUSUIÓN ANTE LA ADVERSIDAD

No obstante, pese a la adversidad que provoca la violencia y la poca oferta fílmica que llega a la entidad, existen esfuerzos como el Festival de Cine en Fresnillo, el único encuentro especializado en cine que permanece vigente, y que en noviembre pasado cumplió catorce ediciones dirigidas por Gabriela Marcial:

“Una de sus virtudes de este Festival es que está fuera de la ciudad de Zacatecas, está en Fresnillo, un municipio que sabemos no es el único vulnerable, pero que ya en todo el país a lo largo de muchos años, pues tragedias, muchas cosas, pero el Festival ha tenido continuidad. Los directores no tienen miedo, al contrario, nos han apoyado así como el talento de cine porque también acuden fotógrafos, guionistas, actrices, actores, productoras, productores y académicos que nos apoyan”.

El Festival (antes llamado Munacifre), apoyado por el Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) del IMCINE en alianza al Instituto Zacatecano de Cultura y el municipio de Fresnillo, cuenta con una programación 80 por ciento mexicana que tiene como principal objetivo la difusión y promoción del cine nacional.

Pero éste no es el único pilar para el acceso a la cultura cinematográfica, pues también se encuentra en la capital la Cineteca Zacatecas, que además tiene una propuesta itinerante que les ha permitido llevar una pantalla inflable a 40 municipios para compartir cine donde no lo hay.

“Uno de nuestros objetivos principales es promover y difundir nuestro cine zacatecano, el cine mexicano, el cine internacional, también para mí era importante llegar a otros municipios. Fresnillo ya tenía su festival pero también es voltear a ver otros municipios, Zacatecas es muy grande y colinda con varios estados. Son más de 50 municipios los que tiene Zacatecas y hay municipios que tienen nulas actividades culturales por los recursos o por el interés”, señala Marcial Reyes.

Aunque la directora reconoce que la violencia ha aumentado en los últimos años en la región y que, en sus palabras, ha pasado de ser puntos rojos a abarcar municipios enteros, y además ha sido testigo de cómo la violencia ha trastocado a la población, Gabriela Marcial está convencida de que esto no puede ser un obstáculo para no visitar a más comunidades.

“Yo creo que tenemos que llegar, no por hecho de que pasen actos de violencia, eso nos impide estar, creo que tenemos que llegar con más cultura, más propuestas, justo a esos lugares, a esos espacios. De pronto sí he sido cuestionada porque a nosotros no nos da miedo acudir a esos municipios”.

“No estamos omitiendo no ir a esos lugares, estamos siendo parejos con todos los municipios y todas las comunidades, y no nos debemos detener porque hubo una balacera un día antes, dos días, y entonces no vamos air. Tampoco somos irresponsables, preguntamos, nos ponemos en contacto con los delegados de las comunidades, preguntamos en que si sí hay condiciones para ir y nos dicen: ‘Sí, vengan sin problemas, sin miedo’. No somos irresponsables, pero tampoco podemos limitar los lugares, municipios o las colonias donde están sucediendo cosas porque sino no tendríamos actividades y todo estaría parado, y no se trata de eso, sino de tener la mayor actividad cinematográfica posible, de verdaderamente decentralizar el cine en el estado”.

Es cierto, no se puede negar la dolorosa realidad que vive actualmente ese estado que lo ha convertido en uno de los epicentros de desapariciones, como lo destaca la periodista Mónica Cerbón en su reportaje “Zacatecas: el nuevo epicentro de las desapariciones” y en el que indica que “durante 2021 ocurrieron, al menos, 848 desapariciones en el estado, de acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esa cifra representa 151 por ciento más desapariciones que el año anterior. En algunos municipios, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, el aumento fue de más del 200 por ciento”.

A lo anterior, la misma publicación suma las 3 mil 500 personas que han abandonado sus hogares en la entidad debido a nueve eventos masivos identificados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

“Sí he notado un aumento [en la violencia], porque por ejemplo, antes, sólo eran pocos municipios en pocos lugares. Ahora nos ha tocado que llegamos a ir a un municipio donde antes no había nada, no habían actos de violencia, porque eran municipios en el que por el mismo lugar en el que entrabas también salías. Era complicado entonces para los grupos delictivos irse a un lugar como este, donde no habían tantas salidas. Sin embargo, al paso de los años que uno regresa a estos municipios, cinco o seis años después, ya la situación cambió, ya son lugares donde se comenten actos de violencia. He notado que ya ahora es en todos lados. Desafortunadamente ya son muy pocos los ligares donde no sucede esto, y que por el contrario va aumentado”, lamenta Marcial.

Ante el panorama que parece seguir en descomposición, el apoyo al acceso a la cultura cinematográfica parece ser un rayo de luz en la penumbra.

“Me parece importante resaltar el valor del Festival de Cine en Fresnillo y el de la Cineteca de Zacatecas.[…] El apoyo del FOCINE será un factor importante para la continuidad y el fortalecimiento del propio Festival y con eso llevar cultura cinematográfica al estado y no nada a Fresnillo sino a las zonas aledañas porque por lo general estos festivales de cine mexicano que aplican este apoyo tienen giras y no sólo exhibiciones en un solo lugar”, destacó Lola Díaz-González, directora de promoción del cine mexicano.

Para este 2022, el Festival de Cine en Fresnillo ya visualiza su decimoquinta edición que tendrá lugar a finales de años. Mientras esos sucede, la Cineteca de Zacatecas sigue con sus actividades de formación para nuevos cineastas, funciones y la descentralización de muestras para que lleguen a la entidad.

“La respuesta del público, eso es muy importante. Yo creo que ese público fiel y cautivo y el público que se acerca con emoción, los niños aplaudiendo al final de una función es algo muy bonito. Esas son de las cosas que más rescataría, ese aguante del público para ver la película por más sencilla o complicada que sea y que se den la oportunidad de ir a la Cineteca, porque de pronto la gente piensa que ahí sólo encuentran películas aburridas o complicadas que no vamos a entender, pero el cine es tan diverso, con todas personajes”, rescata Gabriela Marcial.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.