Árbol Rojo: Un proyecto que nace de la necesidad de una oferta fílmica al sureste

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Del 30 de junio al 10 de julio una fiesta cinéfila tendrá lugar al sureste del país con el quinto aniversario de Árbol Rojo que festeja su compromiso por descentralizar al cine y por fomentarlo en la región con una gran programación ya talleres de formación.

Esta celebración que se extiende por Chetumal, Bacalar y, por primera vez, en Mahahual, anunció recientemente que tendrá como clausura a Elvis, filme de Baz Luhrmann estrenado en el Festival de Cannes y que ahora llega al sur gracias al apoyo de Festival Internacional de Cine de Los Cabos y Warner Bros México.

Esta alianza con el Festival de Los Cabos se ha logrado gracias a los fuertes vínculos que Árbol Rojo busca fortalecer constantemente con encuentros como Festival Internacional de Cine de Morelia, Ambulante o la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.

“Las alianzas para nosotros son fundamentales, se han vuelto amigos del proyecto. Nosotros somos un canal para la exhibición de lo que llega a festivales. […] Tenemos una alianza muy fuerte con ellos [FIC de Los Cabos], y creo que la línea de programación que compartimos es muy similar”, cuenta Alejandro Silveira, director general de Árbol Rojo, en entrevista con SinEmbargo.

FOMENTO AL CINE

“Todos lo caminos llevan al sur” es el lema de esta organización quintanarroense que tiene como misión “la exhibición, formación, promoción y producción” del cine en el estado. Aunque no es primer esfuerzo que se hace para lograr que el cine no comercial llegue a la región, pues existen encuentros como Riviera Maya Film Festival, Árbol Rojo lo hace durante todo el año llegando incluso a zonas menos turísticas.

“Es muy atractivo el norte: Tulum, Playa de Carmen, Cozumel, Holbox, que son ciudades atractivas e interesantes para el consumo turístico, pero la parte de sur tiene una oferta del tan quintarroense: está Chetumal, está Bacalar, esta Mahual, Felipe Carrillo Puerto, que son ciudades con una insignia espectacularmente hermosa, entonces antes de Árbol Rojo tú pasabas por una ciudad que no tenía un cine o una pantalla, y no me refiero a un complejo, sino a que no había ni una casa de la cultura”, apunta Silveira.