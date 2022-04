El nuevo Batman, Ozark, Zack Snyder, Luis Estrada y más: Alfonso Herrera triunfa

Alfonso Herrera ha ido forjando su carrera en México logrando así la máxima presea para un actor obteniendo el Ariel a la mejor interpretación masculina en 2021 gracias a su trabajo en El baile de los 41, pero también ha sabido dar el salto y moverse entre los grandes estudios alcanzando contratos en grandes producciones como la serie Ozark de Netflix y ahora sumando al reparto de Rebel Moon de Zack Snyder.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Uno de los actores mexicanos que ha logrado transcender de las telenovelas, de ser sólo un bello rostro, y demostrar con talento y trabajo que se puede llegar a proyectos incluso de talla internacional es Alfonso Herrera.

Con 38 años, y un paso por teatro, cine y televisión, Herrera ha consolidado su imagen y se ha quitado el peso de su personaje de “Miguel Arango” en Rebelde, con el que se dio a conocer en muchos países, una carga que muchas veces persigue a los actores y no les permite avanzar en su carrera. Pero ese no es su caso.

De hecho, el actor apenas acaba de anunciar en estas últimas semanas dos proyectos importantes que seguro colocarán su carrera en un lugar aún mejor. El primero es su fichaje para Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder (La Liga de la Justicia, 2021) que ha descrito este filme, que llegará a Netflix, como una “curiosa mezcla entre Star Wars y el cine de Akira Kurosawa”. Y segundo, un podcast te lo convierte en el nuevo Batman.

UN SALTO AL PASADO CON BATMAN

Alfonso Herrera se convertirá en la versión para Latinoamérica de Batman al prestar su voz para una de las nueve adaptaciones globales de un podcast titulado Batman Desenterrado que reúne esfuerzos entre Spotify, Warner Bros. y DC Cómics, y que contará la historia de Bruce Wayne como un patólogo forense cuya tarea principal es examinar a las víctimas de un asesino mejor conocido como “El Cosechador” en el Hospital de Ciudad Gótica.

“La verdad me siento muy orgulloso del resultado, ya tuve la oportunidad de escuchar algunos fragmentos de la historia y me gustó. Es un personaje sumamente atormentado, es un peonaje que raya un poco casi casi en un antihéroe, y este ser tan complejo, tan atormentado tiene su grado de peculiaridad y dificultad, y yo estoy feliz de ser parte de este proyecto”, cuenta Alfonso Herrera en exclusiva con SinEmbargo.

Este podcast, que estrena en la plataforma el 3 de mayo, dio la posibilidad al actor de convertirse en uno de los superhéroes favoritos de la historia y también de recordarle a su yo del pasado.

“Yo lo veo como la posibilidad de seguir jugando. Me siento muy afortunado de jugar y que me hayan dado las herramientas para poder ser, ahora sí, un superhéroe. Cuántas veces cuando somos niños queremos jugar a ser el superhéroe, queremos ser Batman, queremos ser Robin. Yo recuerdo que cuando era niño, yo no me vestía, yo no me ponía una playera y unos shorts y salía a la calle, yo me disfrazaba y un día era Superman, y al otro era Batman, y esa es la fortuna y esa es la gran bendición, y lo increíble de esta profesión que es seguir jugando y ahora que me dieron la capa y estas herramientas para poder interpretar a este superhéroe que es fantástico y tiene una cantidad de matices impresionantes”.

Batman Desenterrado corrió bajo la supervisión de Hari Sama (Esto no es Berlín, 2019), el director mexicano que Alfonso describe como un hombre al que “le encanta explorar la oscuridad en los personajes y sus historias” y la persona más idónea para este podcast.

OZARK, LA GRAN PUERTA

Una de las series más importantes de Netflix sin duda es Ozark, un drama que cuenta el secreto que esconde la familia Byrde al llevar un peligroso negocio criminal y que en su cuarta y última temporada sumó a Alfonso Herrera a su reparto como el narcotraficante Javier Elizondo.

“Cuando recibí la invitación yo no me la creía, porque Ozark es una de las historias más esperadas de la televisión. Hace poco decía que Ozark es un poco como estar esperando ln final de Game of Thrones o el final Succeccion, y de repente toparte y estar involucrado en esta serie que yo recuerdo que empecé a ver en a plataforma de Netflix cuando inició”.

Alfonso Herrera comparte créditos con Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, y hasta otro mexicano, Bruno Bichir. La segunda parte y gran final de esta serie llega este próximo 29 de abril.

“Me siento muy afortunado, la verdad yo no me la creía, y lo único que te puedo decir es que tuve la gran fortuna de trabajar con una actriz que yo admiro profundamente que es Laura Linney y si yo pensaba que era enorme, ahora pienso que es gigante porque no solamente es un pedazo de actriz, sino es una mujer increíblemente generosa y eso es algo que yo valoro enormemente”.

Aunque no es la primera serie estadounidense en la que participa, pues ha trabajado en producciones como Sense8 o The Exorcist, Ozark es una de las más reconocidas por la crítica.

MÉXICO, SIEMPRE SU LUGAR FELIZ

2021 fue un gran año para Alfonso Herrera al recibir el Ariel a Mejor Actor por su actuación en la cinta El Baile de los 41 de David Pablos. En el filme dio vida a Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz quien habría ocultado su homosexualidad ante la sociedad conservadora de México.

Este reconocimiento llegó después de debutar en el cine de nuestro país con Amarte Duele (2002) y actuar para otros filmes como Obediencia perfecta (2013) o La dictadura Perfecta en 2014.

A pesar de haber ya experimentado el pisar los grandes estudios americanos, el actor asegura no ver una gran diferencia respecto a la calidad de producciones hechas en Estados Unidos y México:

“Al final de cuentas es lo mismo. Todas las personas, son los mismos fierros, son las cámaras, son gente comprometida buscando contar la historia de la mejor forma posible, si acaso lo único que nos diferencia es el tiempo, y a veces sino es el tiempo, son los recursos”.

El actor califica de admirable lo hecho en las producciones en México al contar historias que “valen la pena, que inspiran y que trascienden” aunque no se cuente con los presupuestos millonarios de Hollywood.

Aunque al actor cada vez más se forma en el extranjero, siempre vuelve a México a seguir trabajando, como hace poco en la nueva cinta de Netflix ¡Que viva México! del cineasta Luis Estrada con el que ya ha trabajado y donde una vez más compartirá pantalla con actores como Damián Alcázar y Joaquín Cosío.

“Luis Estrada es un director que yo admiro profundamente, con el paso de los años se ha convertido en un gran amigo y obviamente yo me considero un aliado de Luis, y es uno de esos directores que más admiro en el mundo por como es, porque es un genio desde mi perspectiva”.

El filme que llegará en algún punto de este 2022 será una metáfora de todo un país y cuestionará “nuestros valores, anhelos, y, sobretodo, a nuestra idiosincrasia”, según explicó el director en un comunicado.

¡Que viva México! estará contada bajo el humor negro ya conocido de Luis Estrada.

“Como dice Luis, ‘no deja títere con cabeza’, es la especialidad de la casa, y pues cuando se vaya acercando el momento le contaremos más sobre este proyecto”.

Alfonso Herrera es uno de los actores que ha decidido no conformarse y explorar nuevos caminos y retos. El arribo de contratos en producciones mayores es el resultado de años de esfuerzo y una consecuencia de la que siente muy afortunado.