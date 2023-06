“Es el disco que yo quería hacer”: Javiera Mena sobre el universo de “Nocturna”

De acuerdo con la artista, la libertad que transmite “Nocturna” la encontró en Madrid, España, donde radica actualmente, pues aseguró a este medio que dicha ciudad le ha enseñado a disfrutar sin culpa.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Sade, George Michael, Lisa Stansfield y muchos otros de los gustos arraigados de la cantautora chilena Javiera Mena inspiraron el sonido de “Nocturna”, su quinto material discográfico que salió a la luz en septiembre del 2022.

A través de once temas con letras eróticas y ritmos que remontan a la década de los 80, Javiera Mena logró lo que al momento describe como “el disco que quería hacer”.

“Siento que es un disco muy diferente a los otros, es más oscuro, pero me dejó muy, muy, satisfecha porque siento que es un disco de libertad. Es el disco que yo quería hacer, porque a veces uno como artista cae en la trampa de creer que tú estás haciendo lo que quieres, pero no, no era eso, tú estás ahí como respondiendo a muchas voces de afuera y eso nos pasa a todos, es normal, pero yo siento que ‘Nocturna’ es una respuesta a una voz bien interior”, expresó en entrevista para SinEmbargo la música de 39 años de edad.

Respecto a las letras de “Nocturna”, Javiera Mena aseguró que con este material sintió la necesidad de liberarse letrísticamente y seguir su instinto como una mujer libre y espiritual.

“Por ahí va mi búsqueda, por ese tipo de letras y también por encontrar un concepto a través de mi voz, a través de mi timbre vocal, creo que se presta mucho para poder comunicar la parte del despertar del Eros, de la sensualidad también, como que es una mezcla un poco entre una exploración vocal y lo que me iba dando esa exploración siempre tuvo un sentido como de atracción y de sexualidad también, de una sexualidad respetuosa y conectada con uno mismo”.

De acuerdo con la artista, la libertad que transmite “Nocturna” la encontró en Madrid, España, donde radica actualmente, pues aseguró a este medio que dicha ciudad le ha enseñado a disfrutar sin culpa.

Además, destacó que la capital española es un lugar muy privilegiado y lo mejor que le puede pasar a un latino ya que la calidad es muy buena. “Yo que nací en un lugar mucho más difícil y me fui para allá, lo que estoy viviendo ahora es un goce total. Yo siempre digo que es la real felicidad”.

“‘Nocturna’ es un disco muy madrileño. Madrid es una ciudad muy nocturna, aquí tú puedes salir de lunes a lunes, yo no entiendo cómo puede salir tanto esa gente, son muy gozadores y eso me ha traído como mucha inspiración en cuanto a cómo disfrutar sin culpa. Creo que en Latinoamérica somos bastante más culposos, todavía nos falta tiempo, la culpa también se trajo desde allá y después se eliminó, y nosotros nos la quedamos, seguimos ahí”, apuntó la también productora.

MÁS DE 15 AÑOS EN EL MUNDO DE LA INDEPENDENCIA

Con poco más de 17 años en el gremio, donde se ha desenvuelto como una artista independiente, y cinco álbumes de estudio bajo el brazo, Javiera Mena explicó que pese a los tiempos de crisis, su carrera le ha brindado libertad.

El contar con los recursos necesarios para publicar un disco y, de unos años para acá, tener que estar creando contenido constantemente para redes sociales, son algunos de los topes con los que se ha enfrentado la cantautora.

“Obviamente ser independiente tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis y en estos tiempos de información en los que se necesita todo el tiempo estar generado contenido, por ejemplo, eso algo que a mí me cuesta porque yo no voy a pasar toda mi vida yendo a una ciudad y estar todo el día clavada del celular, subiendo cosas, y eso a mí me pesa porque no genero mucho contenido y para generar contenido, tienes que tener un equipo, entonces eso también necesita inversión como independiente”, abundó.

“Al final te das cuenta que a la larga, si tu trabajas en lo que realmente quieres, por ejemplo, yo estoy mostrándole a la gente mi música, las cosas igual van a funcionar, o sea, se va a demorar más, hay que tener mucha paciencia, pero eres libre igual, libre de juntarte con quien quieras, de sacar las cosas cuando tu quieras. Tiene sus pros y contras, pero para mí esa libertad y esa tranquilidad, la valoro muchísimo y eso me lo da la independencia”, añadió.

Javiera Mena regresará a México el próximo 3 de junio para celebrar su cumpleaños 40 en el Foro Indie Rocks!, venue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con un show en el que presentará “Nocturna” en vivo.

“Para mí es muy simbólico este cumpleaños en el Indie Rocks! porque México es el primer país que me invitó a un gran festival. Yo fui al Vive Latino muy, muy joven, era una adolescente, ahí estaba con mi primer disco, y la radio Reactor me apoyó con mis primeros singles, me tocaban, y también como desde la independencia, desde solamente la música, el público mexicano me empezó a pedir de allá”, finalizó.