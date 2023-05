“Mi sentido del humor no pone en duda mi credibilidad”: Renee sobre su álbum “NMDQH”

Con tan sólo 28 años de edad, dos álbumes de estudio y dos EPs bajo el brazo, la artista reflexionó que su “sentido del humor no pone en duda mi credibilidad”, pensamiento que le ayudó a imprimir su esencia en cada uno de los diez tracks que componen “NMDQH”.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- La cantautora Sofía Renee, mejor conocida en el mundo de la música como Renee, se encuentra promocionando “NMDQH” (“No me digas qué hacer”), su segundo material de larga duración con influencias de Julieta Venegas, Nelly Furtado y Lily Allen.

En entrevista para SinEmbargo, la música oriunda de Monterrey, Nuevo León, explicó que para “NMDQH” buscó, desde un principio, cambiar la sonoridad que la acompañó en su primer disco titulado “Breve Espacio”, el cual considera tiene un acercamiento más al folk y al country.

“Creo que una de las cosas que más me enseñó este álbum fue la confrontación del cambio, algo que yo creo que hoy en día, o bueno, cuando tienes contacto con el mundo artístico, con el hecho de hacer un proyecto musical, a veces el mismo público y la misma industria te orilla y te obliga como a repetirte una y otra vez”, expresó Renee.

“Yo creo que el sonido que trata de reflejar este álbum son los clásicos de los 2000, un sonido que trata de emular algo que marcó mucho mi vida también porque me influencié muchísimo por Julieta Venegas, por Nelly Furtado, por Lily Allen, por Amy Winehouse, que son sonidos que han marcado mi vida y que marcaron mi procesos artísticos, pero creo que la diferencia es que lo llevé a un universo donde se puede lograr que un solo de guitarra sea popular, y creo que definiría mi sonido como algo muy fresco, como un pop rebelde”, añadió.

Con tan sólo 28 años de edad, dos álbumes de estudio y dos EPs bajo el brazo, la artista reflexionó que su “sentido del humor no pone en duda mi credibilidad”, pensamiento que le ayudó a imprimir su esencia en cada uno de los diez tracks que componen “NMDQH”.

En este sentido, la compositora se sinceró sobre la angustia que le deba mostrarse como una persona divertida y con un sentido del humor bastante particular puesto que su desarrollo en la música siempre fue lineal.

“Este álbum me enseñó que el límite soy yo misma porque, por ejemplo, con ‘Nunca Tristes’, esta canción que le fue súper súper bien, que independientemente haya sido producto de la viralidad o lo que sea, creo que es una canción que me enseñó que puedo ser exitosa siendo auténtica porque es una canción que tenía todo para no ser un hit, o sea, tiene un solo de guitarra, la canción dura más de dos minutos, o sea, rompe con todos los parámetros de lo que podría llamarse ‘hit’ actualmente, no es un reggaetón, no es una canción urbana, al contrario, es una canción como hip-hop con pop y creo que eso me hizo darme cuenta de hasta dónde puedo llegar”.

Y sí, durante los últimos meses del 2022 “Nunca tristes” inundó las redes sociales y plataformas de videos cortos como TikTok. Con este tema, la artista no tardó en volverse tendencia pues de un día otro había decenas de videos con el coro de fondo y otros tantos remixes.

Este sencillo guarda en su haber la inspiración de la cantante en la frase viral de Ignacia Michelson, participante de Acapulco Shore, sus primeros encuentros con el hip-hop y la música de Mac Miller, rapero estadounidense que falleció en el 2018.

Ahora, después de escasos tres meses de haber publicado “NMDQH”, material discográfico que pasó en el horno cerca de dos años, Renee reafirmó su relación con Universal Music Group, disquera con la que se encuentra desarrollando su próximo LP.

Al respecto, la cantautora adelantó que está trabajando para que éste sea una “reconciliación” entre sus dos primeros álbumes, que fungirán como referencia desde el aspecto académico hasta su faceta más libre.

“Esté álbum no sé cómo se vaya a llamar, pero una palabra clave de este podría ser ‘reconciliación’ porque tanto ‘Breve espacio’ como ‘NMDQH’ son muy contrarias y creo que una parte de mí repelaba a la otra, entonces creo que mi tercer álbum será como una reconciliación entre esos dos mundos porque puedo ser esta mujer que canta y dice una poesía preciosa, y también puedo ser esta mujer que tiene ganas de decir ‘güey, algo bien’ y ninguna de las dos es más que la otra sino son parte de mí y es parte de este universo llamado Renee”, detalló.

Por lo pronto, Renee se encuentra viajando alrededor de la República con motivo de su “Algo bien tour”, gira con la que pisará en Foro Indierocks!, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el próximo 26 de mayo.